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Диона на системи в болница: Какво се случва с певицата?

Диона на системи в болница: Какво се случва с певицата?

1 Август, 2026 09:25 1 148 23

  • диона-
  • болница-
  • на системи

Изпълнителката сподели видео в социалните мрежи, което веднага предизвика множество въпроси за здравословното ѝ състояние

Диона на системи в болница: Какво се случва с певицата? - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Фолкпевицата Диона предизвика тревога сред почитателите си, след като публикува кадри от болнична стая, на които се вижда, че е на системи. Изпълнителката сподели видео в социалните мрежи, което веднага предизвика множество въпроси за здравословното ѝ състояние, пише marica.bg.

Фенове на певицата побързаха да се поинтересуват какво се е случило и дали има сериозен проблем. Вълната от притеснени коментари накара Диона да даде повече яснота и да успокои последователите си.

@dionaontiktok No drama 😮‍💨😩 #fy #fyp #foryoupage❤️❤️ #viral #trend ♬ оригинален звук - 𝐀𝐋𝐏𝐇𝐀 𝐌𝐔𝐒𝐈𝐂 𝐅𝐀𝐍

Изпълнителката увери, че състоянието ѝ не е повод за паника и че няма причина близките ѝ и феновете да се тревожат сериозно. Тя не разкри подробности за причината, довела до болничния престой, но даде знак, че ситуацията е под контрол.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Васил

    14 1 Отговор
    Какъв ужас за заведенията в студентки град ще трябва да им пее плашилото Емрах

    09:28 01.08.2026

  • 2 Хм.....

    9 0 Отговор
    Играла е много танго
    Единотпредидваотзат...

    Коментиран от #13

    09:30 01.08.2026

  • 3 ЗиЗу

    10 1 Отговор
    На Диона винаги съм й бил нуроФЕН! 🤣

    09:30 01.08.2026

  • 4 007 лиценз ту кил

    9 1 Отговор
    Фентанилче?

    09:30 01.08.2026

  • 5 Каква Диона?

    12 2 Отговор
    Това е мъж. Дион ли е, Диоген ли е, но е мъж.

    09:33 01.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Оги

    14 0 Отговор
    Каква е тая птицечовка?

    Коментиран от #14

    09:35 01.08.2026

  • 8 Вероятно

    12 0 Отговор
    Силиконът й се е разместил и е отишъл на към гърба....

    09:36 01.08.2026

  • 9 Гост

    10 0 Отговор
    Наконтена, начервена, нищо и няма на тая

    09:41 01.08.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Дедо

    12 0 Отговор
    Ено време имаше такова масло за жигулитата "Диона Супер". А тая да не е пила някви наркотици и да не казва

    09:43 01.08.2026

  • 12 Не крия,

    11 0 Отговор
    че ме бОли фара за гюдерията.

    09:47 01.08.2026

  • 13 Някоя си

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "Хм.....":

    Пуснах няколко сълзи от Вашето описание.

    Коментиран от #17

    09:49 01.08.2026

  • 14 Джуки платени от фен

    8 0 Отговор

    До коментар #7 от "Оги":

    Татуировки , от друг
    Има още място
    Тя какво образование има ако има ?

    09:51 01.08.2026

  • 15 Анонимен

    5 0 Отговор
    Не ни интересува болничният бюлетин- кой приет и кой изписан от лечебно заведение?

    09:52 01.08.2026

  • 16 Механик

    3 0 Отговор
    Аз знам, че едно време имаше масло Диона Супер. Значи, нищо и няма на Диончето. Освен липсата на акъл, де. Ма щом има и фенове.... прави сметка.

    09:54 01.08.2026

  • 17 Хм.....

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Някоя си":

    От къде...?!
    Извинявам се, ако съм ви възбудил рано рано...

    09:55 01.08.2026

  • 18 Иван

    7 0 Отговор
    По малко бяло щото то не прощава на никой да се спомним Еми Уайнхаус

    09:57 01.08.2026

  • 19 дано

    2 0 Отговор
    е при ветеринар да я евтаназира.Няма смисъл повече да мъчи околните.

    10:03 01.08.2026

  • 20 Предозила е

    3 0 Отговор
    с колата.Друго няма.

    10:05 01.08.2026

  • 21 Анонимен

    0 0 Отговор
    Бързо възстановяване!!!

    Коментиран от #22

    10:39 01.08.2026

  • 22 няма как

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Анонимен":

    , тотал щета е горката.

    10:42 01.08.2026

  • 23 Ами

    0 0 Отговор
    Лято е ,сугурно се е Ос ра ла ,след ядене на незабърсан

    10:48 01.08.2026