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Нидерландия удари тежко Швеция и гледа по-уверено към 1/16-финалите

Нидерландия удари тежко Швеция и гледа по-уверено към 1/16-финалите

20 Юни, 2026 22:30 790 3

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Това бе много важен успех за “лалетата”, които търсеха задължителна победа след провала преди няколко дни, когато завършиха само 2:2 срещу Япония

Нидерландия удари тежко Швеция и гледа по-уверено към 1/16-финалите - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Нидерландия спечели с 4:1 срещу Швеция във втория мач на двата тима на Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико. Това бе много важен успех за “лалетата”, които търсеха задължителна победа след провала преди няколко дни, когато завършиха само 2:2 срещу Япония. “Тре кронур” пък не успяха да продължат отличните впечатления, които оставиха при солидния си успех с 5:1 срещу Тунис и ще трябва да се борят за мястото си в следващата фаза в последния сблъсък именно с тима от “страната на изгряващото слънце”. Нидерландският тим също все още не си е гарантирал участие в следващата фаза, но е много близо до класиране на 1/16-финалите.

Възпитаниците на Роналд Куман нанесоха солидни двойни удари в началото на всяко от двете полувремена, които бяха достатъчни за успеха. Брайън Броби (6’, 17’) даде преднина на своя тим след малко повече от четвърт час игра, а същото направи Коди Гакпо (47’, 54’) след почивката. Антъни Еланга (59’) отбеляза единствения гол за шведите. Нидерландците футболисти успяваха да направят много солиден старт, който носеше и цифрово изражение и през първата, и през втората част, след което скандинавците успяваха да изравнят играта, но вече силно отдалечени от нещо повече от почетно поражение.

“Лалетата” започнаха по-добре двубоя и още в първите минути на няколко пъти вкараха топката в наказателното поле на противника, макар и без успех. Натискът обаче даде резултат още в седмата минута, когато дълго подаване от Барт Фербрюген бе спечелено от Брайън Броби, той успя да комбинира с Райндерс. Халфът на Манчестър Сити изведе отляво Коди Гакпо, който центрира ниско и остро, а там придвижилият се вече Броби реализира за 1:0.

Шведите опитаха да реагират мигновено и още с подновяването на играта стигнаха до опасен изстрел на Виктор Гьокереш, който бе спасен от Кристофер Нордфелт. Последваха силни минути на нидерландците, които изглеждаха доста по-стабилни в своите разигравания и отправиха още няколко опасни изстрела. Именно високата преса на футболистите на Роналд Куман пък пречеше на шведите да разиграват спокойно. Това даде ефект в 17-ата минута, когато топката отново бе отнета и пренесена в предни позиции, Дензъл Дъмфрис центрира ниско от десния фланг, а там отново Броби се пусна на шпагат, едва докосна кълбото, но все пак успя да го отклони достатъчно, за да го прави в мрежата за 2:0

Играчите на “тре кронур” дадоха сигнали за съживяването си след паузата за хидратация, когато стигнаха до корнер, а малко след това и до добро положение пред Виктор Гьокереш. Играчите на Греъм Потър започнаха да задържат малко повече топката и да опитват да пренесат случващото се в противниковата половина. Първата наистина добра ситуация пред шведите дойде в 37-ата минута. Те размениха няколко добри паса на скорост, Александър Исак получи на границата на наказателното поле и върна към Гьокереш, който стреля опасно, но Барт Фербрюген спаси.

В 39-ата минута възпитаниците на Греъм Потър допуснаха грешка в изнасянето, когато Френки де Йонг отне на Асин Аяри, Донийл Мален влезе в наказателното поле и опита да подава, но топката премина покрай дясната греда. Именно допусналият грешка Аяри отправи опасен изстрел в следващата атака на своя тим.

Съживяването на шведите даде резултат в последната минута на първата част, когато Густаф Лагербиелке засече с глава центриране от фал и отбеляза попадение. То обаче бе отменено поради засада. Скандинавците получиха нова добра възможност малко след това, когато стигнаха до фал пред наказателното поле на Нидерландия. Виктор Гьокереш се нагърби с изпълнението и прати кълбото в долния ъгъл на вратаря, но Фербрюген се справи. Първата част завърши с нов опасен удар на Аяри, който трябваше да бъде спасяван от вратаря на Брайтън.

На почивката Роналд Куман замени Донийл Мален с Крисенсио Съмървил. Неговите възпитаници започнаха също толкова вихрено и второто полувреме, колкото и първото. Дензъл Дъмфрис получи на десния фланг и прати прострелно центриране на границата на малкото наказателно поле, където този път Коди Гакпо успя да реализира за 3:0.

Изцяло по сценария от първата част се разви и началото на второто полувреме. Този път бързо разиграване на “лалетата” прати топката към Коди Гакпо на левия фланг, крилото отлично смени посоката и с десния си крак реализира за 4:0 в 54-ата минута.

Веднага след четвъртото попадение Греъм Потър опита да внесе промени в своя тим и направи цели три промени. Именно един от пуснатите на терена играчи, а именно Антъни Еланга бе изведен с хубав пас зад гърба на защитата на Нидерландия в 59-ата минута, демонстрира своята скорост и реализира безпроблемно за 4:1, като по този начин намали изоставането на своя тим.

Именно крилото на Нюкасъл продължи да бъде доста активен в следващите минути и със своята бързина и техника продължи да изглежда опасен в следващите минути около наказателното поле на Нирландия. Шведите опитаха отново да изглежда по-опасни в предни позиции и търсеха евентуален втори гол, който би могъл да внесе смут в редиците на противника. От своя страна “лалетата” опитваха да се възползват и да осъществяват бързи контраатаки, с които да увеличат преднината си и да сложат точка на спора. Именно това се случи в последната минута на редовното време, когато отново бърза комбинация в предни позиции и хубаво двойно подаване с Мемфис Депай даде възможност на Крисенсио Съмървил да стреля от границата на наказателното поле и да реализира за 5:1.

С този успех Нидерландия оглави класирането в група F с 4 точки. Шведите са втори с 3 пункта.


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