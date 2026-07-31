Футбол, инди-рок и евтина бира: Кой е Анди Бърнам - новият господар на "Даунинг Стрийт" 10

Политическата въртележка в Уестминстър доведе нов обитател на Даунинг стрийт 10. Само преди броени дни, на 20 юли 2026 г., Анди Бърнам официално стана министър-председател на Обединеното кралство. Той пое властта след оставката на Киър Стармър, подкрепен безапелационно от 379 от общо 401 депутати от управляващата Лейбъристка партия. Известен с прозвището си „Краля на Севера“ заради деветгодишния си мандат като кмет на Голям Манчестър, Бърнам обещава „пълно пренастройване на държавата“. Но кой всъщност е човекът, който ще трябва да изведе Обединеното кралство от икономическата и социална стагнация?

Произход и детство: Момчето от Ланкашър

Андрю Мъри Бърнам е роден на 7 януари 1970 г. в Ейнтрий, Ланкашър, в семейството на телефонен инженер и рецепционистка. Израстването му в Северна Англия оказва огромно влияние върху политическите му възгледи. Самият той често подчертава своя работнически произход, което го разграничава от традиционния лондонски елит. Влиза в Лейбъристката партия едва 15-годишен, в разгара на миньорските стачки през 80-те години.

Образование в Кеймбридж и усещането за аутсайдер

Въпреки че завършва престижния Fitzwilliam College към Кеймбриджкия университет, където учи английска филология, Бърнам споделя, че винаги се е чувствал като чуждо тяло сред висшата класа на Оксбридж. По думите му, усещането, че Северна Англия е пренебрегвана от Юга, се засилва именно в университетските му години – тема, която по-късно се превръща в гръбнак на цялата му кариера.

Професионален път: От журналист до „Краля на Севера“

Преди да влезе в голямата политика, Бърнам работи като журналист и политически съветник. През 2001 г. е избран за депутат от избирателния район Лий. Професионалният му път включва ключови постове в правителствата на Тони Блеър и Гордън Браун, където служи като:

Министър на културата, медиите и спорта (2008–2009)

Министър на здравеопазването (2009–2010)

След като лейбъристите излизат в опозиция, той прави два неуспешни опита да оглави партията (през 2010 и 2015 г.). През 2017 г. взима радикалното решение да напусне парламента и е избран за кмет на Голям Манчестър – пост, който заема до юни 2026 г. Като кмет печели огромна популярност, противопоставяйки се на централното правителство в Лондон по време на ковид пандемията и връщайки автобусния транспорт под обществен контрол. Завръща се в парламента през юни 2026 г. като депутат от Мейкърфийлд, за да заеме премиерския пост седмици по-късно.

Интереси, хобита и вкусове: Футбол, инди рок и евтина бира

Бърнам е страстен футболен фен и заклет привърженик на ФК Евертън. Освен спорта, голямата му страст е музиката. Известен е с любовта си към класическия манчестърски инди рок (групи като The Smiths, Oasis и New Order). За разлика от своите предшественици, той предпочита уличната храна, традиционните пъбове в Севера и не крие вкуса си към обикновените житейски удоволствия, което умело използва за изграждане на имиджа си на „човек от народа“.

Странности, пороци и необичайни страни

Една от най-обсъжданите „странности“ на Бърнам в британските таблоиди са неговите мигли. Твърде гъстите му и тъмни мигли често стават обект на шеги в социалните мрежи, като някои критици иронично го обвиняват, че използва спирала – нещо, което той многократно е отричал с усмивка. По отношение на пороците – Бърнам е известен с това, че обича да прекарва дълги часове в пъбовете след тежък работен ден, пиейки местен ейл, което негови опоненти понякога описват като „популистка фасада“. Политически опонент го нарече „хамелеон“ заради способността му да променя акцента и реториката си според това дали говори пред работници в Манчестър или пред инвеститори в лондонското Сити.

Скандали и битки: Трагедията „Хилзбъро“

Най-значимият етап от кариерата му е свързан с борбата за справедливост за жертвите от трагедията на стадион „Хилзбъро“ през 1989 г. Като министър на културата той е освиркан от феновете на Ливърпул през 2009 г., което го амбицира да инициира създаването на Независимата комисия за Хилзбъро. Броени дни преди да стане премиер през юли 2026 г., парламентът прие т.нар. „Закон Хилзбъро“, въвеждащ задължителна прозрачност за държавните служители – лична победа за Бърнам.

Около съставянето на кабинета му през изминалата седмица също избухнаха искри. Изборът на Джон Хийли за финансов министър (човек, който по-рано напусна екипа на Стармър в знак на протест срещу рестрикциите на финансовото министерство) предизвика трусове на пазарите и лек спад на британската лира.

Интимен живот и семейство

Анди Бърнам се радва на изключително стабилен личен живот, лишен от пикантни любовни скандали. От 2000 г. е женен за Мари-Франс ван Хел, която има успешна кариера в маркетинга. Двамата са заедно от повече от 25 години и имат три деца. Съпругата му го придружи на Даунинг стрийт при официалното му встъпване в длъжност, привличайки погледите на медиите с елегантния си стил.