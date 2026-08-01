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Ако ни притисне естествена нужда, а наоколо няма тоалетна: Стратегии за оцеляване до "белия трон"

Ако ни притисне естествена нужда, а наоколо няма тоалетна: Стратегии за оцеляване до "белия трон"

1 Август, 2026 09:48 1 469 26

  • естествена нужда-
  • тоалетна-
  • трикове

Практически съвети и психологически трикове как да се справим с „извънредната ситуация“, без да изпаднем в неудобно положение

Ако ни притисне естествена нужда, а наоколо няма тоалетна: Стратегии за оцеляване до "белия трон" - 1
Снимкa: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Всеки човек е изпадал в този кошмарен сценарий: намирате се в непознат град, на дълъг път или сред природата, когато тялото ви внезапно изпраща спешен и безапелационен сигнал. Коремът ви се свива, паниката ви обзема, а бързото сканиране на хоризонта не показва и следа от обществена тоалетна.

Как да запазим самообладание и да спасим положението, без да пострада нашето достойнство? Според мащабни проучвания на Световната тоалетна организация (World Toilet Organization), липсата на достъпна санитарна инфраструктура в градска среда е сред водещите причини за ежедневен стрес при пешеходците. За щастие, има доказани тактики, които могат да ви спечелят ценно време или да ви измъкнат от кризата.

Силата на ума: Психологически трикове за забавяне на момента

Когато усетите напрежение, първата ви реакция е паника, но тя всъщност влошава нещата. Стресът кара мускулите на корема да се свиват, което увеличава натиска.

  • Отвличане на вниманието: Изследвания на учени от Колумбийския университет показват, че мозъкът може да бъде „излъган“. Започнете да решавате сложни математически задачи наум, бройте през 7 или се опитайте да си спомните текстове на песни. Това пренасочва нервните сигнали далеч от таза.
  • Промяна на стойката: Ако сте седнали, изпънете гърба си. Привеждането напред притиска пикочния мехур и червата. Ако ходите, поддържайте умерено темпо – тичането или твърде бързата крачка само ще ускорят процеса.

Градско ориентиране: Къде винаги има спасение?

Ако сте в градска среда, забравете за търсенето на табели за обществена тоалетна. Насочете се към места, където присъствието ви няма да събуди подозрение и WC достъпът е по-лесен.

  • Лобита на големи хотели: Влезте уверено, сякаш сте гост. Тоалетните в лобитата обикновено са луксозни, чисти и рядко изискват ключ или код.
  • Болници и медицински центрове: Те са отворени денонощно и разполагат с десетки санитарни възли на всеки етаж, където никой няма да ви задава въпроси.
  • Големи вериги за бързо хранене или бензиностанции: Дори да има код на касовата бележка, често можете любезно да го поискате от персонала или да изчакате някой да излезе.

Спешен план сред природата: Правилото на 60-те метра

Ако кризата ви застигне по време на преход в планината или в голям парк, трябва да действате бързо, но и екологично. Експертите от международната организация „Leave No Trace“ (Не оставяй следи) напомнят, че хигиената и опазването на околната среда вървят ръка за ръка.

  • Дистанция: Отдалечете се на минимум 60 метра (около 70-80 крачки) от всякакви водни басейни, реки, пътеки и къмпинги, за да избегнете замърсяване.
  • Закопаване: Изкопайте малка дупка с дълбочина около 15-20 см. След като приключите, я заровете обратно с пръст и я маскирайте с листа или клонки.
  • Алтернатива на хартията: Ако нямате мокри кърпички или салфетки, използвайте широки, неопасни листа (напр. от репей), но задължително избягвайте непознати храсти, които могат да предизвикат алергична реакция или обрив.

Диета за оцеляване при пътуване

Превенцията е най-добрият начин да не изпадате в подобно деликатно положение. Преди дълъг път или разходка в райони без инфраструктура, ограничете т.нар. „диуретици и стимуланти“. Според препоръките на Здравната служба на Обединеното кралство (NHS), кафето, енергийните напитки, газираното и пикантните храни драстично ускоряват работата на отделителната система. Заложете на чиста вода в умерени количества.

В крайна сметка, най-важното е да не забравяте, че сте хора. Естествените нужди са извън нашия абсолютен контрол и дори да се стигне до конфузна ситуация, запазването на самообладание и доза хумор винаги помагат да спасите деня.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мноого

    20 1 Отговор
    поучително , ей с това четиво трябва да започвате всяка сутрин и чак след това със зеления пор !

    Коментиран от #8

    09:53 01.08.2026

  • 2 Пич

    12 1 Отговор
    Хахаха....
    Хахаха....
    Не моа, брате...

    Те ви идея, като искате да се губаркате с хората!!!
    Носете си една здраво торбе, и където ви свари, се разгащвате, и .....
    За кучета и котки може, а за хора не може...

    Коментиран от #19

    09:53 01.08.2026

  • 3 Делян Добрев

    10 1 Отговор
    В такъв случай, ако намерите портрет на новия ми приятел, който майсторски излъга един милион и половина българи, направо отгоре се олекотявайте.

    09:55 01.08.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Укропат

    4 1 Отговор
    Шефчето ще ви придружи до златния! Срещу скромна сума от 10 000 гривни ще ви скъса билетче и ще ви даде луксозна бяла салфетка.

    09:57 01.08.2026

  • 6 Хасковски каунь

    11 0 Отговор
    Браво ! Още един път Браво!
    Обаче това с копането на дупка ускори ептен процеса и се изтропах в гащите

    Коментиран от #9

    10:00 01.08.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Перо

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Мноого":

    Стегай

    10:04 01.08.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Евгени от Алфапласт

    5 0 Отговор

    До коментар #7 от "Евгени от Алфапласт":

    В допълнение, се оказа, че листата не били от репей, а от коприва. Никаква природа повече, ще продължаваме да си ходим за тая цел във водата, на плажа.

    Коментиран от #14

    10:07 01.08.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Страхотна

    5 0 Отговор
    статия,винаги съм казвал, че тука са топ-журналистите, обаче вие не ми вярвате.

    10:22 01.08.2026

  • 14 Скоро

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Евгени от Алфапласт":

    и там ще сложат такса,няма как да се изтрива безплатно във вече изградени от държавата тоалетни, така че.....

    10:26 01.08.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Путин

    2 2 Отговор
    Носете си специален куфар като мене, в който да се изхождате. Ако сте богати като мене - бодигардът ви ще ви го носи.

    10:27 01.08.2026

  • 17 Сандо

    1 0 Отговор
    И едно допълнение от мен:ходете на ръце,по този начин ще използвате земната гравитация.Впрочем тази ранна утрин като си разхождах кучето някакъв си беше белнал големия зад.ник пред една баничарница и в ръката си размахваше едно голямо шише с вода.Не любопитствах повече какви ги вършеше насред града и пред шепата ранобудни граждани,повечето с домашните си любимци.

    10:28 01.08.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Ха ха ха ха

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Кой ти каза, че не може?

    Коментиран от #25

    10:29 01.08.2026

  • 20 Сандо

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Русофилски сайт":

    Това може да го помисли и напише само човек,който е на зор - просто мозъците ви са превърнати в това,за което статията препоръчва начини за освобождаване .

    10:31 01.08.2026

  • 21 Уха

    2 0 Отговор
    Гледате къде на Мин съвет Президентството и Парламента. Ако не ви пуснат сваляте гащите и сииииирете. То и без това вътре са само Г О Й Н А.

    10:33 01.08.2026

  • 22 Соваж бейби

    0 0 Отговор
    В големите градове има барове и магазини на всеки 10 /20 крачки винаги може да се ползва тоалетна и е безплатна ,на много малко места се плаща поне тук.В по малките градове като този в който живея има обществени тоалетни около и в парка поне 4 може и да са повече с р.клетки когато излезеш веднага се измива сама .На морето около плажа са поне 10 пак безплатни именно по тази причина хората да не правят бели по улиците или в водата пак и безплатно ,безплатни пликове и за кучета има на около метър два ,няма нужда да се цапа природата или улиците.

    10:37 01.08.2026

  • 23 Пешо

    1 0 Отговор
    Пропуснали са нещо много важно - винаги ходете с малка лопатка, закачена за колана. За изкопаване на дупката.

    Коментиран от #26

    10:44 01.08.2026

  • 24 късо въже за мънго Костов

    0 0 Отговор
    Правете като Иво Инджев - когато беше в Москва, той отмъсти на Путин; за целта се облекчи по голяма нужда в панталоните си, докато бе на Червения площад.

    10:45 01.08.2026

  • 25 Пич

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Ха ха ха ха":

    Ааа....... всичко може! И жена да натеглиш всред суматохата може...

    10:47 01.08.2026

  • 26 Евгени от Алфапласт

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Пешо":

    За 15-20 см дупка малка лопатка не върши работа. Това си е за шанцов инструмент. А ако е Феномена, направо багер трябва.

    10:50 01.08.2026