Дик Адвокаат: Мисля, че беше наистина страхотен мач от гледна точка на нашата игра

Дик Адвокаат говори след историческото равенство 0:0 на Кюрасао срещу Еквадор, което донесе първа точка на тима му на световни футболни финали.

“Мисля, че беше наистина страхотен мач от гледна точка на нашата игра. Можеше да се види умората в краката на нашите играчи в края. За щастие успяхме да задържим резултата. И беше заслужено, защото имахме и шансове да отбележим. Така че беше добър мач”, каза Адвокаат непосредствено след края на мача.

В последния кръг Кюрасао играе с Кот Д’Ивоар, а при победа ще се класира за директните елиминации.

Срещата е на 25-и юни (четвъртък) от 23:00 часа българско време.