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Дик Адвокаат: Мисля, че беше наистина страхотен мач от гледна точка на нашата игра

Дик Адвокаат: Мисля, че беше наистина страхотен мач от гледна точка на нашата игра

21 Юни, 2026 10:28 529 1

  • дик адвокаат-
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  • световно първенство-
  • мондиал 2026-
  • нидерландия

За щастие успяхме да задържим резултата

Дик Адвокаат: Мисля, че беше наистина страхотен мач от гледна точка на нашата игра - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Дик Адвокаат говори след историческото равенство 0:0 на Кюрасао срещу Еквадор, което донесе първа точка на тима му на световни футболни финали.

“Мисля, че беше наистина страхотен мач от гледна точка на нашата игра. Можеше да се види умората в краката на нашите играчи в края. За щастие успяхме да задържим резултата. И беше заслужено, защото имахме и шансове да отбележим. Така че беше добър мач”, каза Адвокаат непосредствено след края на мача.

В последния кръг Кюрасао играе с Кот Д’Ивоар, а при победа ще се класира за директните елиминации.

Срещата е на 25-и юни (четвъртък) от 23:00 часа българско време.


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  • 1 загубата на Кюрасао от Германия

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    Беше добър урок за всички отбори които започнаха да играят защитно срещу фаворити и спечелиха по 1 точка

    10:43 21.06.2026

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