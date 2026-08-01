Абонаментните карти на ЦСКА ще носят образите на Димитър Пенев и Георги Велинов

Абонаментните карти на ЦСКА ще носят образите на две от най-големите легенди на клуба - Димитър Пенев и Георги Велинов, съобщиха от футболния клуб.

"Поради нарастващия интерес към закупуването на абонаментни карти за сезон 2026/27 година за достъп до напълно обновения стадион “Българска армия” и след успешния старт на националната кампания за фен регистрация, бихме искали да уведомим всички привърженици на ЦСКА и желаещи да закупят абонаменти карти, че в настоящия момент текат активни довършителни дейности по мащабната реконструкцията на стадиона", написаха от отбора на официалния си уебсайт.

"Паралелно с това клубното ръководство и Министерството на младежта и спорта са в активен диалог и взаимодействие по финализиране на всички административно-документални процедури, които се отнасят към стадион “Българска армия”. След приключване на тези процеси, ще бъдат пуснати в продажба различните видове абонаменти карти, за което екипът на ЦСКА има готовност. Цената на сезонните карти ще бъде съобразена с броя на оставащите домакински двубои до края на първенството", добавиха "червените".

"За нас е чест и привилегия да обявим, че абонаментните карти ще носят образите на две от най-големите легенди на клуба - Димитър Пенев и Георги Велинов. Те са сред онези личности, заради които ЦСКА е безспорният футболен колос на България и запазена марка в Европа", посочват от клуба.