Абонаментните карти на ЦСКА ще носят образите на Димитър Пенев и Георги Велинов

Абонаментните карти на ЦСКА ще носят образите на две от най-големите легенди на клуба - Димитър Пенев и Георги Велинов, съобщиха от футболния клуб.
"Поради нарастващия интерес към закупуването на абонаментни карти за сезон 2026/27 година за достъп до напълно обновения стадион “Българска армия” и след успешния старт на националната кампания за фен регистрация, бихме искали да уведомим всички привърженици на ЦСКА и желаещи да закупят абонаменти карти, че в настоящия момент текат активни довършителни дейности по мащабната реконструкцията на стадиона", написаха от отбора на официалния си уебсайт.
"Паралелно с това клубното ръководство и Министерството на младежта и спорта са в активен диалог и взаимодействие по финализиране на всички административно-документални процедури, които се отнасят към стадион “Българска армия”. След приключване на тези процеси, ще бъдат пуснати в продажба различните видове абонаменти карти, за което екипът на ЦСКА има готовност. Цената на сезонните карти ще бъде съобразена с броя на оставащите домакински двубои до края на първенството", добавиха "червените".
"За нас е чест и привилегия да обявим, че абонаментните карти ще носят образите на две от най-големите легенди на клуба - Димитър Пенев и Георги Велинов. Те са сред онези личности, заради които ЦСКА е безспорният футболен колос на България и запазена марка в Европа", посочват от клуба.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ле(вс)кар с купена диплома
Коментиран от #2
09:58 01.08.2026
2 Левски 1914
До коментар #1 от "Ле(вс)кар с купена диплома":Може гърмяния Стоилов и Димчо Беляков.
Коментиран от #4
10:24 01.08.2026
3 в памет на
10:30 01.08.2026
4 Не забравяй
До коментар #2 от "Левски 1914":и легендата Томаш.
10:35 01.08.2026