След трагедията в Пастух: Рибари замениха плажуващите

След трагедията в река Струма, при която две деца и техните баба и дядо се удавиха по време на плажуване, фаталният вир отново изглежда с изключително тихи води без силно течение. Случилото се обаче е накара всички, които са ползвали реката за плаж, да спрат да ходят в Пастух, съобщава Нова тв.

Местните власти продължават да опитват да поддържат предупредителните табели, които забраняват къпането. Това обаче се оказва трудна задача, защото непрекъснато въпросните табели се чупят.

"Табелите бяха премахнати няколко дни, след като бяха поставени. Сега обаче пак поставихме. Не знам защо им пречат. Дали е с табела или не - който има съзнание, спазва всички правила", заяви кметският наместник на селото Цветанка Манчева.

Сега Пастух привлича страшно много рибари. "Не можеш да им направиш забележка - те не те чуват, като им кажеш нещо", споделя Манчева.

"Откакто стана този инцидент, няма хора, които се къпят. Преди имаше, но откакто стана инцидента може би хората са си взели поука", смята Велко.

Покрай тази трагедия в Пастух предупреждават за още нещо, което според тях може да доведе до друга трагедия - състоянието на пътя в дефилето над река Струма. "Вижда се, че мантинелите ги няма. Поради поставяне на оптичен кабел минаваха машини и на места сваляха парчета от съоръженията. След което не ги сложиха обратно. На всеки 3-4 месеца има по един инцидент, а като се случи - е тежък", разказва още Велко.