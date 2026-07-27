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Кристофър Нолан разкри най-ужасяващия за него жанр: Това са най-трудните за снимане филми

Кристофър Нолан разкри най-ужасяващия за него жанр: Това са най-трудните за снимане филми

27 Юли, 2026 16:01 843 5

  • кристофър нолан-
  • режисьор-
  • романтична комедия-
  • филм-
  • кино

Оказва се, че романтичните комедии плашат успешния режисьор

Кристофър Нолан разкри най-ужасяващия за него жанр: Това са най-трудните за снимане филми - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Режисьорът Кристофър Нолан разкри своя най-голям страх в правенето на филма - да заснеме романтична комедия, въпреки че харесва филмите от този жанр.

Носителят на две награди „Оскар“ коментира темата в предаването „The Tonight Show Starring Jimmy Fallon“ покрай успеха на историческия епос „Одисея“.

„Смятам, че създаването на романтична комедия би било изключително трудно. Обичам да гледам такива филми, но хората, които режисират комедии и успяват да разсмеят публиката, вършат едно от най-трудните неща в света“, каза Кристофър Нолан.

Режисьорът обясни, че при драматичен филм може да приеме липсата на реакция от част от зрителите като различно разбиране на историята. При комедията обаче резултатът е непосредствен и не оставя място за подобно оправдание.

„Няма къде да се скриеш, когато правиш комедия. Затова бих бил ужасен да се заема с нещо подобно“, допълни Кристофър Нолан.

Изказването идва на фона на силното представяне на „Одисея“, който излезе по кината на 17 юли 2026 г. Само за две седмици продукцията достигна приблизително 639,6 млн. долара приходи в световния боксофис.

Филмът е адаптация на древногръцката поема на Омир и проследява десетгодишното завръщане на цар Одисей след Троянската война. Американският актьор Мат Деймън изпълнява главната роля, Ан Хатауей играе съпругата му Пенелопа, а Том Холанд влиза в образа на техния син Телемах.

В актьорския състав участват още Робърт Патинсън, Зендая, Чарлийз Терон, Лупита Нионго и Джон Бернтал. „Одисея" е първият филм заснет изцяло на IMAX филмова лента и отбеляза най-силния световен дебют в кариерата на Кристофър Нолан.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 аБе,

    4 1 Отговор
    ,,Факти,,вие ставате и лягате с този Кристофър Нолан.Хайде нЕма нужда да ни го натрапвате.

    16:28 27.07.2026

  • 2 Слаба работа

    3 2 Отговор
    Толкова слаб монтаж на филм като този на Одисей не съм гледал. Заснемането е под всякаква критика, българските филми с деца по времето на соца имаха по-добър монтаж. Заснемането на филма с 70 милиметрова лента не оправдава очакванията. Филма е много зле като цяло.

    16:43 27.07.2026

  • 3 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    1 1 Отговор
    Кой го интересува тоя БО,КЛУК кво е казал или написал ? Нолан е бял Бо,клук

    17:21 27.07.2026

  • 4 Ай ана

    0 1 Отговор
    по слаба версия на Одисея не съм гледал досега.

    17:22 27.07.2026

  • 5 Чърчил

    0 1 Отговор
    Одисея е черна комедия с черна Елена !!!

    17:36 27.07.2026