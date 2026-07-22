Новини
Любопитно »
Илон Мъск се зарече: Изкуственият интелект Grok ще направи исторически достоверна "Одисея" (ВИДЕО)

Илон Мъск се зарече: Изкуственият интелект Grok ще направи исторически достоверна "Одисея" (ВИДЕО)

22 Юли, 2026 18:01 828 19

  • одисея-
  • адаптация-
  • филм-
  • изкуствен интелект-
  • илон мъск-
  • омир

Grok е част от социалната мрежа X, а Мъск пусна и първия трейлър на адаптацията

Илон Мъск се зарече: Изкуственият интелект Grok ще направи исторически достоверна "Одисея" (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Илон Мъск заяви, че платформата Grok Imagine на компанията му xAI ще създаде пълнометражна ïисторически достоверна" екранизация на „Одисея“, след като по-рано отправи остри критики към филмовата адаптация на Кристофър Нолан.

„Преди края на тази година Grok Imagine ще направи пълнометражен филм по „Одисея“, който ще бъде исторически точен и верен на изкуството на Омир“, написа технологичният предприемач в социалната мрежа X. Към публикацията той добави триминутен видеоклип, генериран от потребител с инструменти за изкуствен интелект.

Мъск не предостави информация за сценарий, режисьор, продуцентски екип, бюджет или начин на разпространение.

Определението „исторически точен“ предизвика въпроси, тъй като поемата на Омир съчетава предполагаеми исторически събития с митологични персонажи и фантастични създания, сред които циклопи, сирени, богове и магьосницата Цирцея. Не е ясно как xAI възнамерява да тълкува историческата достоверност на подобна адаптация.

Публикацията последва продължителните критики на Илон Мъск към актьорския състав на версията на Кристофър Нолан. През март той определи режисьора като „расист срещу белите“ заради избора на Лупита Нионго за ролята на Елена от Троя и заяви, че кастингът е мотивиран от стремеж към награди. Твърдението му не беше подкрепено с доказателства и беше широко критикувано като расистко.

Илон Мъск подкрепи и публикации срещу участието на транссексуалния актьор Елиът Пейдж. В ранните онлайн спекулации се твърдеше, че Пейдж ще играе Ахил, но впоследствие стана ясно, че ролята му е на Синон.

Видеото, споделено от Мъск, показва изцяло бял актьорски състав, което допълнително засили предположенията, че обявената от него версия е отговор на разнообразния кастинг във филма на Нолан. Самият Мъск не обясни подробно как ще бъдат избрани образите и изпълнителите в бъдещата продукция.

Междувременно „Одисея“ на Кристофър Нолан постигна най-силния световен дебют в кариерата на режисьора. Филмът събра 264,1 млн. долара през първия си уикенд, от които 124,5 млн. долара в Северна Америка и 139,6 млн. долара на международните пазари.

Продукцията на Universal Pictures е с бюджет около 250 млн. долара и включва Мат Деймън като Одисей, както и Том Холанд, Ан Хатауей, Зендая, Робърт Патинсън, Лупита Нионго и Чарлийз Терон. Силният старт и положителните отзиви поставят филма сред най-значимите боксофис заглавия на 2026 г.

Засега xAI не е представила технически подробности как Grok Imagine ще създаде и поддържа последователността на пълнометражен филм. Илон Мъск и преди е прогнозирал, че системата ще бъде способна да генерира цели филми до края на 2026 г., но подобна възможност все още не е демонстрирана публично в завършен пълнометражен формат.


Поставете оценка:
Оценка 3.6 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Глупости

    3 3 Отговор
    Интелекта е напълно ненужен и безмислен

    Коментиран от #3

    18:05 22.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 😂😂😂

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Глупости":

    За тази цел с филмите - да

    18:12 22.07.2026

  • 4 Хак

    5 1 Отговор
    Нолан е пророк на т. н. Култура на отмяната, прав е Мъск да беснее!

    18:12 22.07.2026

  • 5 111

    3 4 Отговор
    Може да е умен и богат, но много го боли главата!

    18:13 22.07.2026

  • 6 Исторически парк

    2 2 Отговор
    Браво на Мъск!

    18:13 22.07.2026

  • 7 Одисеята

    3 0 Отговор
    На забравените ли?
    Този нищо полезно не е измислил.

    18:14 22.07.2026

  • 8 kоkорчо 💋🍌

    2 0 Отговор
    ко значи "ïисторически"

    Коментиран от #17

    18:16 22.07.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Оть Всички Сте Толкова Гениални !

    1 1 Отговор
    Та Тоя Свят !

    Взе ! Че !

    Хептен !

    Се Закълъфи !

    18:19 22.07.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Посмали Малко !

    1 0 Отговор
    Събуй !

    Си Гащите !

    18:21 22.07.2026

  • 13 Щото е много умен

    1 0 Отговор
    Та видял, че е доходоносен филма и може да извлече печалба.
    Ми да направи нещо по-добро и по-печелившо, щом има акъл.

    18:21 22.07.2026

  • 14 Пламен

    2 0 Отговор
    Дано Одисей да не е негър , като Орфей в ,,Язон".

    18:22 22.07.2026

  • 15 Наблюдател

    1 1 Отговор
    Филмът ще се окаже доходоносен, защото е съобразен с нивото на масовия американски зрител. Който не би се учудил на афроамериканската гъркиня Елена, богинята мулатка Атина и други такива, като средновековните доспехи и средновековни крепости 2000 години преди да се появят наистина.

    18:26 22.07.2026

  • 16 665

    1 0 Отговор
    Удри бате Илънчо, грок трейлърът е класи над холивудските простотии !

    18:46 22.07.2026

  • 17 шаа

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "kоkорчо 💋🍌":

    укрифицирани са цялата редакция

    18:49 22.07.2026

  • 18 хаха

    0 0 Отговор
    Исторически достоверна Одисея значи с Ахил СИЛЕН, ЗДРАВ, МЛАД, БЯЛ МЪЖ, хубавата Елена русокоса с бяла кожа(както я описва Омир), всички хора БЕЛИ СРЕДИЗЕМНОМОРСКИ ТИП. Това е гръцки епос, а не африкански митове и легенди. По времето на Омир в Европа може да е имало някой заблуден чернокож от Египет- търговец или роб, ама не са били граждани и от там не са и воювали. Транс съвсем е нямало, никой не е изпълнявал рап. Точно Одисея си е книга и от там има много ясен сценарий и описания на визията на част от героите. Няма нужда от "интерпретации".
    Пак ще повторя въпрос от друг мой коментар. Защо не направят Шака Зулу с Елиът(бивша Елън) Пейдж в главната роля? Защо все изопачават историята и митологията на западната цивилизация?

    19:03 22.07.2026

  • 19 хаха

    0 0 Отговор
    "Публикацията последва продължителните критики на Илон Мъск към актьорския състав на версията на Кристофър Нолан. През март той определи режисьора като „расист срещу белите“ заради избора на Лупита Нионго за ролята на Елена от Троя и заяви, че кастингът е мотивиран от стремеж към награди. Твърдението му не беше подкрепено с доказателства и беше широко критикувано като расистко."

    Какво е расистко твърдението на Мъск? Че Оскарите от 2024 насам имат тези 4 изисквания за участие за наградите:
    1. Поне един главен герой с актьор от малцинство. Алтернативно- 30% от състава малцинства или филът да е за тях.
    2. Наемане от малцинства за ключови роли в снимачния екип
    3. Финансиране на стажанти, дистрибуция и т.н. от малцинства
    4. В маркетинг, дистрибуция, ПР отделите да има малцинства
    Без изпълнение на тези няма как да бъдеш номиниран за Оскар. И от там викингски крал става чернокожа жена, хубавата Елена- чернокожа....

    19:12 22.07.2026