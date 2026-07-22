Илон Мъск се зарече: Изкуственият интелект Grok ще направи исторически достоверна "Одисея" (ВИДЕО)

Илон Мъск заяви, че платформата Grok Imagine на компанията му xAI ще създаде пълнометражна ïисторически достоверна" екранизация на „Одисея“, след като по-рано отправи остри критики към филмовата адаптация на Кристофър Нолан.

„Преди края на тази година Grok Imagine ще направи пълнометражен филм по „Одисея“, който ще бъде исторически точен и верен на изкуството на Омир“, написа технологичният предприемач в социалната мрежа X. Към публикацията той добави триминутен видеоклип, генериран от потребител с инструменти за изкуствен интелект.

Мъск не предостави информация за сценарий, режисьор, продуцентски екип, бюджет или начин на разпространение.

Определението „исторически точен“ предизвика въпроси, тъй като поемата на Омир съчетава предполагаеми исторически събития с митологични персонажи и фантастични създания, сред които циклопи, сирени, богове и магьосницата Цирцея. Не е ясно как xAI възнамерява да тълкува историческата достоверност на подобна адаптация.

Before this year ends, Grok Imagine will make a full-length movie of The Odyssey that is historically accurate and true to the art of Homer https://t.co/bVHzUmY9WN — Elon Musk (@elonmusk) July 22, 2026

Публикацията последва продължителните критики на Илон Мъск към актьорския състав на версията на Кристофър Нолан. През март той определи режисьора като „расист срещу белите“ заради избора на Лупита Нионго за ролята на Елена от Троя и заяви, че кастингът е мотивиран от стремеж към награди. Твърдението му не беше подкрепено с доказателства и беше широко критикувано като расистко.

Илон Мъск подкрепи и публикации срещу участието на транссексуалния актьор Елиът Пейдж. В ранните онлайн спекулации се твърдеше, че Пейдж ще играе Ахил, но впоследствие стана ясно, че ролята му е на Синон.

Видеото, споделено от Мъск, показва изцяло бял актьорски състав, което допълнително засили предположенията, че обявената от него версия е отговор на разнообразния кастинг във филма на Нолан. Самият Мъск не обясни подробно как ще бъдат избрани образите и изпълнителите в бъдещата продукция.

Междувременно „Одисея“ на Кристофър Нолан постигна най-силния световен дебют в кариерата на режисьора. Филмът събра 264,1 млн. долара през първия си уикенд, от които 124,5 млн. долара в Северна Америка и 139,6 млн. долара на международните пазари.

Продукцията на Universal Pictures е с бюджет около 250 млн. долара и включва Мат Деймън като Одисей, както и Том Холанд, Ан Хатауей, Зендая, Робърт Патинсън, Лупита Нионго и Чарлийз Терон. Силният старт и положителните отзиви поставят филма сред най-значимите боксофис заглавия на 2026 г.

Засега xAI не е представила технически подробности как Grok Imagine ще създаде и поддържа последователността на пълнометражен филм. Илон Мъск и преди е прогнозирал, че системата ще бъде способна да генерира цели филми до края на 2026 г., но подобна възможност все още не е демонстрирана публично в завършен пълнометражен формат.