Кристина Патрашкова се захвана да мие улиците в София (СНИМКИ)

Панелистката на Гала - Кристина Патрашкова показа, че въпреки екстравагантния си и изтънчен вид, никаква работа не ѝ се опира. Водещата и журналист забавлява мрежата с изненадващи кадри в профилите си онлайн, на които мие улицата с маркуч.
Към снимките с неочакваната дейност от нея страна Патрашкова написа: "Нямам проблем и да мия улици. Тази вечер пред вкъщи".
Оказа се, че кадрите са направени пред кооперацията в старата част на софийския квартал "Лозенец", където популярната журналистка и панелистка в "На кафе" живее от дете. Хората от "Чистота", които миели улицата, я разпознали и помолили да се снимат с нея, а тя пък пожелала да пробва нещо ново в живота си и да види какво е да чистиш софийските улици. След кратък инструктаж Кристина Патрашкова изми пространството на улицата пред дома си и дори запечатала момента завинаги.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сатана Z
09:56 05.07.2026
2 И тая
Коментиран от #7, #14
09:58 05.07.2026
3 Сила
да забършат после с нея улицата ....
09:59 05.07.2026
4 Пхах
09:59 05.07.2026
5 Фукла
Нека мие
Търси изява
Късно е
Отдавна е неприятна с тези реклами
Изгладняла
10:06 05.07.2026
6 У всяка
10:15 05.07.2026
7 Сайта
До коментар #2 от "И тая":...също...
10:16 05.07.2026
8 Механик
Освен някой пиян на кирка или някой клошар с 10-годишен стаж.
10:18 05.07.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 хъхъ
10:23 05.07.2026
11 абсолютно важен въпрос
Коментиран от #13
10:23 05.07.2026
12 Нека един поне
10:26 05.07.2026
13 Приятелски съвет
До коментар #11 от "абсолютно важен въпрос":Докато бягаш от едната, внимавай да не те докопа другата!
Малей страх!
10:29 05.07.2026
14 Има си обяснение
До коментар #2 от "И тая":Сигурно не може да спи от жегата и е решила да охлади микроклимата пред блока.
10:30 05.07.2026
15 прашка
10:34 05.07.2026
16 Абе
10:52 05.07.2026
17 ха, ха
10:58 05.07.2026
18 хи хи
10:58 05.07.2026
19 Сушата
Глобите за миене на кола с питейна вода варират според общинските наредби. В България санкциите за физически лица обикновено са от 20 лв. до 500 лв. При обявени водни режими в определени региони, кметските заповеди налагат по-строги наказания, достигащи до 5000 лв.Р
11:20 05.07.2026
20 Име
11:23 05.07.2026
21 Реалист
11:27 05.07.2026
22 най обикновен парцал че и дрът
коя е таз и със какво е известна?
11:29 05.07.2026