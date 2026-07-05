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Кристина Патрашкова се захвана да мие улиците в София (СНИМКИ)

Кристина Патрашкова се захвана да мие улиците в София (СНИМКИ)

5 Юли, 2026 09:53 1 079 22

  • кристина патрашкова-
  • миене на улици-
  • софия-
  • улица-
  • на кафе-
  • панел

Журналистката показа, че не се страхува от физическа работа

Кристина Патрашкова се захвана да мие улиците в София (СНИМКИ) - 1
Снимка: Facebook
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Панелистката на Гала - Кристина Патрашкова показа, че въпреки екстравагантния си и изтънчен вид, никаква работа не ѝ се опира. Водещата и журналист забавлява мрежата с изненадващи кадри в профилите си онлайн, на които мие улицата с маркуч.

Към снимките с неочакваната дейност от нея страна Патрашкова написа: "Нямам проблем и да мия улици. Тази вечер пред вкъщи".

Оказа се, че кадрите са направени пред кооперацията в старата част на софийския квартал "Лозенец", където популярната журналистка и панелистка в "На кафе" живее от дете. Хората от "Чистота", които миели улицата, я разпознали и помолили да се снимат с нея, а тя пък пожелала да пробва нещо ново в живота си и да види какво е да чистиш софийските улици. След кратък инструктаж Кристина Патрашкова изми пространството на улицата пред дома си и дори запечатала момента завинаги.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    11 1 Отговор
    Има нюанс.Не мие улици ,а колите на улицата.

    09:56 05.07.2026

  • 2 И тая

    15 0 Отговор
    Изтрещя

    Коментиран от #7, #14

    09:58 05.07.2026

  • 3 Сила

    16 0 Отговор
    ПАРЦАЛ ....ИЗТРИВАЛКА !!!
    да забършат после с нея улицата ....

    09:59 05.07.2026

  • 4 Пхах

    11 0 Отговор
    Явно не я е страх да държи маркУчо ? Ма то на тея години вече, от какво да я е страх ?

    09:59 05.07.2026

  • 5 Фукла

    15 0 Отговор
    Остана без работа
    Нека мие
    Търси изява
    Късно е
    Отдавна е неприятна с тези реклами
    Изгладняла

    10:06 05.07.2026

  • 6 У всяка

    11 0 Отговор
    власт се вре ! 99 пъти се е Фалила , че баща ѝ бил оперирал простатата на правешкия влах .

    10:15 05.07.2026

  • 7 Сайта

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "И тая":

    ...също...

    10:16 05.07.2026

  • 8 Механик

    10 0 Отговор
    Добре държи мЪркуча, ама няма да я огрее. Грозна и проста - такива никой не обича.
    Освен някой пиян на кирка или някой клошар с 10-годишен стаж.

    10:18 05.07.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 хъхъ

    11 0 Отговор
    В лице е заприличала на професор Вучков.

    10:23 05.07.2026

  • 11 абсолютно важен въпрос

    8 0 Отговор
    Цветанка Ризова или Патрашкова е по-хубава

    Коментиран от #13

    10:23 05.07.2026

  • 12 Нека един поне

    9 0 Отговор
    Нека 1 поне от безделниците на гала да свърши нещо полезно!

    10:26 05.07.2026

  • 13 Приятелски съвет

    4 0 Отговор

    До коментар #11 от "абсолютно важен въпрос":

    Докато бягаш от едната, внимавай да не те докопа другата!
    Малей страх!

    10:29 05.07.2026

  • 14 Има си обяснение

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "И тая":

    Сигурно не може да спи от жегата и е решила да охлади микроклимата пред блока.

    10:30 05.07.2026

  • 15 прашка

    3 0 Отговор
    И това не може!

    10:34 05.07.2026

  • 16 Абе

    5 0 Отговор
    Таа не е ли бая дръта да дръжи маркучи.

    10:52 05.07.2026

  • 17 ха, ха

    5 0 Отговор
    ....екстравагантния си и изтънчен вид...защо се подигравате на женицата.

    10:58 05.07.2026

  • 18 хи хи

    7 0 Отговор
    Изтънчен, изтънчен, колко да е изтънчен......колкото на един kлoyн.

    10:58 05.07.2026

  • 19 Сушата

    2 0 Отговор
    Е голяма и няма вода за пиене а тази от “жълтата преса” мие асфалта с питейна вода!
    Глобите за миене на кола с питейна вода варират според общинските наредби. В България санкциите за физически лица обикновено са от 20 лв. до 500 лв. При обявени водни режими в определени региони, кметските заповеди налагат по-строги наказания, достигащи до 5000 лв.Р

    11:20 05.07.2026

  • 20 Име

    0 0 Отговор
    Дърт смях!

    11:23 05.07.2026

  • 21 Реалист

    2 0 Отговор
    Първо да измие мрсния си гз:)

    11:27 05.07.2026

  • 22 най обикновен парцал че и дрът

    1 0 Отговор
    за какви парцали се пишат новини?

    коя е таз и със какво е известна?

    11:29 05.07.2026