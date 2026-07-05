Кристина Патрашкова се захвана да мие улиците в София (СНИМКИ)

Овен

Телец

Близнаци

Рак

Лъв

Дева

Везни

Скорпион

Стрелец

Козирог

Водолей

Риби

Риби (20.02 - 20.03) Усещането за вътрешен баланс ще Ви помогне да преминавате спокойно през всяка ситуация. Ще привличате хора, които ценят добротата и разбирането Ви. Подходящ момент е да обърнете внимание на лични мечти или творчески занимания. Вечерта ще Ви подари уют, хармония и приятни преживявания.

Водолей (21.01 - 19.02) Свежите идеи и нестандартният поглед към събитията ще Ви помогнат да откриете нови възможности. Ще се чувствате по-свободни да изразите своето мнение и виждане. Някоя стара тема може да се върне, но този път ще я разгледате от по-зряла перспектива. Вечерта носи вдъхновение и приятни емоции.

Козирог (23.12 - 20.01) Постигнатото до момента ще Ви даде основание да гледате напред с повече увереност. Практичните решения ще идват естествено и без излишно напрежение. Подкрепа може да получите от човек, който оценява усилията Ви. Вечерта е благоприятна за спокойни разговори и подреждане на приоритетите.

Стрелец (23.11 - 22.12) Стремежът към развитие и нови възможности ще бъде силно изразен. Интересна идея може да Ви вдъхнови да погледнете отвъд обичайните граници. Доброто настроение ще Ви помогне да преодолявате дребните затруднения с лекота. Вечерните часове са подходящи за планиране на бъдещи начинания.

Скорпион (24.10 - 22.11) Погледът Ви към ситуация, която доскоро е изглеждала сложна, ще стане значително по-ясен. Ще разполагате с необходимата увереност, за да предприемете следващата стъпка. Не е нужно да бързате – последователните действия ще дадат най-добър резултат. В края на деня ще усетите, че сте на правилния път.

Везни (24.09 - 23.10) Красивите моменти и доброто общуване ще заемат важно място в ежедневието Ви. Някой може да Ви изненада приятно със съдействие или мил жест. Подходящо време е за изглаждане на стари недоразумения. Вечерта ще донесе усещане за лекота и емоционален комфорт.

Дева (24.08 - 23.09) Подходът Ви към детайлите ще Ви помогне да подредите успешно няколко важни задачи. Ще разполагате с добра преценка за това кое заслужава внимание и кое може да почака. Полезно ще бъде да отделите време и за собствените си нужди. Вечерта създава условия за спокойствие и възстановяване на силите.

Лъв (24.07 - 23.08) Желанието да изразите себе си ще срещне разбиране и положителен отклик. Възможно е да получите признание за усилия, положени в предходен период. Действайте уверено, но не пренебрегвайте ценните съвети на околните. Към края на деня ще се почувствате мотивирани за нови успехи.

Рак (22.06 - 23.07) Близостта с хората, които цените, ще Ви носи усещане за увереност и подкрепа. Ще успявате по-лесно да съчетавате чувствата си с практичните изисквания на ежедневието. Подходящ момент е да довършите започнато и да подредите важни лични въпроси. Вечерта носи спокойствие и удовлетворение.

Близнаци (22.05 - 21.06) Обменът на идеи ще бъде изключително полезен и вдъхновяващ. Възможно е да получите информация, която да внесе повече яснота в бъдещите Ви планове. Не се колебайте да задавате въпроси, ако нещо остава неразбрано. Вечерните часове са благоприятни за приятни разговори и добро настроение.

Телец (21.04 - 21.05) Способността Ви да създавате сигурност и комфорт ще бъде особено ценна. Ще откривате по-лесно баланса между личните желания и практичните задачи. Стар въпрос може постепенно да намери своето естествено разрешение. В края на деня ще се радвате на повече хармония в отношенията си.