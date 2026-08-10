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На 12 август обявяват къде ще е "Евровизия 2027", Бургас изпревари София

На 12 август обявяват къде ще е "Евровизия 2027", Бургас изпревари София

10 Август, 2026 11:46 1 457 29

  • евровизия 2027-
  • софия-
  • бургас

През последните дни темата предизвика сериозен интерес

На 12 август обявяват къде ще е "Евровизия 2027", Бургас изпревари София - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

След седмица, изпълнена с обрати и спекулации около избора на българския град домакин на "Евровизия 2027“, развръзката вече има дата. Очаква се в сряда, 12 август, официално да стане ясно къде ще се проведе песенният конкурс през май следващата година, пише plovdiv24.bg.

През последните дни темата предизвика сериозен интерес, след като първоначално планираното обявяване на града домакин беше отложено. Междувременно Бургас започна да набира все по-голяма преднина в прогнозите на букмейкърите и постепенно се превърна в основен конкурент на София.

Появиха се и слухове за вътрешни разногласия около избора на града, които впоследствие бяха отречени от БНТ.

Нов обрат настъпи в неделя вечерта, когато Бургас успя да изпревари София в коефициентите за това кой ще получи домакинството на най-големия европейски песенен конкурс.

Така след дни на спекулации отговорът трябва да дойде на 12 август. Тогава се очаква да бъде обявен градът, който ще посрещне участниците и почитателите на "Евровизия 2027“.

България получи правото да организира конкурса след победата на DARA във Виена. От този момент насам един от основните въпроси е къде точно ще се проведе следващото издание – в София, Бургас или друг от кандидатстващите градове.

Към момента букмейкърските прогнози дават сериозни шансове на Бургас, но окончателното решение предстои да бъде обявено официално в сряда.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 аааа

    18 1 Отговор
    Дано да не е в София, че още не можем да изхарчим трилионите приходи от Джирото!

    11:53 10.08.2026

  • 2 Боруна Лом

    2 1 Отговор
    УУУУУУУУУУ!

    11:55 10.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 аааа

    11 4 Отговор
    Предвидено ли е да има тълпа от хиляди олигофрени, които да обикалят да пеят песни по улиците, както бяха организирали такива, да карат колелета покрай джирото? Ако се чудят коя песен да пеят, могат просто да блеят като овце. Без друго стадното съзнание ще ги обладае и ще вземе превес над човешкото. Непременно да заведат и децата си!

    12:04 10.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Мнение

    7 8 Отговор
    ДА СЕ РАДВАШ НА НЕКВА ЗЛОВРЕДНА-ВИЗИЯ Е НЕ ПРОСТО НЕПРАВИЛНО, А НАПРАВО МАЛОУМНО!

    КОЯ ЧАСТ ОТ АНТИЧОВЕШКИ ГЛУПОСТИ, КАТО КОНЧИТА ВУРСТ, ИЛИ БАНГА-РАНГ (ЩАСТЛИВА АНАРХИЯ), ОТГОВАРЯ НА ВАШИТЕ ЦЕННОСТИ ЗА МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА ПЕСЕН, ПРЕДСТАВЛЯВАЩА СЪОТВЕТНИЯТ НАРОД?!

    ...

    Коментиран от #7, #8, #9, #10, #19

    12:05 10.08.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Мнение

    5 3 Отговор
    ...
    СПРЕТЕ ДА СЕ радватеНА КОНКУРСИ/ПЕСНИ/НАПИТКИ/
    ..

    12:15 10.08.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Мнение

    4 5 Отговор
    ...
    СПРЕТЕ ДА СЕ КЕФИТЕ НА "РОГАТИТЕ" КОНКУРСИ/ПЕСНИ/НАПИТКИ И ВСИЧКИ ТЕХНИ ПОДДРЪЖНИЦИ!
    ТЕ НЯМА ДА ВИ ДОНЕСАТ НИЩО ДОБРО!

    КОЙ НОРМАЛЕН ЧОВЕК БИ ЖЕЛАЛ ТОЗИ АНТИХУМНЕН КОНКУРС ДА БЪДЕ В НЕГОВИЯ ГРАД/СТРАНА?!

    КРАЙНО ВРЕМЕ Е ЗЛОТО ДА БЪДЕ ПОСОЧВАНО С ИСТИНСКИТЕ МУ ИМЕНА!!!
    КРАЙНО ВРЕМЕ Е НАРОДЪТ НИ ДА РЕШАВА КАКТО ЗА ПОЛИТИКИТЕ СИ (ВЪТРЕШНИ И ВЪНШНИ), ТАКА И ЗА ПЕСНИТЕ, КОИТО ЩЕ ГО ПРЕДСТАВЛЯВАТ ПРЕД СВЕТА!

    А ЗА ТАКИВА КАТО ДАРА, МИ СТАВА ЖАЛ, ПОНЕЖЕ НЕ ОСЪЗНАВАТ КОЛКО ПРЕЦАКВАТ КАКТО ЗА СЕБЕ СИ, ТАКА И НАРОДА СИ!

    ПП. ЗАЩО ФИЛТРИРАТЕ ПРОИЗВОЛНА ДУМА ОТ СЪОБЩЕНИЕТО МИ, ЗА ДА НЕ МОГА ДА СПОДЕЛЯ СВОБОДНО МНЕНИЕТО СИ?!
    И ВАС НЕУВАЖАЕМИ ФИЛТРАРОТИ ВИ ОЧАКВА СЪЩАТА СЪДБА КАТО НА ТИЯ ДЕТО ВИ ДАВАТ СРЕБЪРНИЦИТЕ!

    Коментиран от #23

    12:18 10.08.2026

  • 21 Софиянец

    6 3 Отговор
    А дано изберат Бургас!!!!

    Коментиран от #22

    12:18 10.08.2026

  • 22 Мнение

    6 6 Отговор

    До коментар #21 от "Софиянец":

    ДАНО ИЗБЕРАТ АМЕРИКАНСКАТА БАЗА В БЕЗМЕР, ИЛИ ДРУГИТЕ АМЕРИКАНСКИ БАЗИ В БЪЛГАРИЯ, ЗА ДА МОЖЕ ИРАН С 1 УДЪР ДА ЗАЛИЧИ 2 БЕДИ (ЧУЖДИЯТ ОКУПАТОР И ДЯВОЛСКАТА-ВИЗИЯ)!!!

    12:22 10.08.2026

  • 23 кротни се

    3 2 Отговор

    До коментар #20 от "Мнение":

    малко бе, нервак! Мислиш, че на някой му пука за твоето мнение, ли?

    12:29 10.08.2026

  • 24 ЕВРОВИЗИЯ НА СЛЪНЧАКА

    3 0 Отговор
    Там да са търкалят дрогирани, пияни заляни по плажа.
    Залата в Бургас

    13:12 10.08.2026

  • 25 Българин

    0 0 Отговор
    Трябва да бъде в София, никакъв Бургас.Навсякъде е в столиците.

    13:45 10.08.2026

  • 26 Иван

    0 0 Отговор
    НЕ ГО ИСКАМЕ КОНКУРСА В БУРГАС.

    13:46 10.08.2026

  • 27 8888

    0 0 Отговор
    Няма да мърлят Бургас.Мястото е в София.На бургазлии не ни трябват мърлячи.Пак затворени улици и други небивалици.

    13:49 10.08.2026

  • 28 Българка

    0 0 Отговор
    Направете го във Варна,откъдето е Дара.

    13:51 10.08.2026

  • 29 Софиянец

    0 0 Отговор
    А дано бъде в София!!!!!!

    13:52 10.08.2026