На 12 август обявяват къде ще е "Евровизия 2027", Бургас изпревари София

След седмица, изпълнена с обрати и спекулации около избора на българския град домакин на "Евровизия 2027“, развръзката вече има дата. Очаква се в сряда, 12 август, официално да стане ясно къде ще се проведе песенният конкурс през май следващата година, пише plovdiv24.bg.
През последните дни темата предизвика сериозен интерес, след като първоначално планираното обявяване на града домакин беше отложено. Междувременно Бургас започна да набира все по-голяма преднина в прогнозите на букмейкърите и постепенно се превърна в основен конкурент на София.
Появиха се и слухове за вътрешни разногласия около избора на града, които впоследствие бяха отречени от БНТ.
Нов обрат настъпи в неделя вечерта, когато Бургас успя да изпревари София в коефициентите за това кой ще получи домакинството на най-големия европейски песенен конкурс.
Така след дни на спекулации отговорът трябва да дойде на 12 август. Тогава се очаква да бъде обявен градът, който ще посрещне участниците и почитателите на "Евровизия 2027“.
България получи правото да организира конкурса след победата на DARA във Виена. От този момент насам един от основните въпроси е къде точно ще се проведе следващото издание – в София, Бургас или друг от кандидатстващите градове.
Към момента букмейкърските прогнози дават сериозни шансове на Бургас, но окончателното решение предстои да бъде обявено официално в сряда.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 аааа
11:53 10.08.2026
2 Боруна Лом
11:55 10.08.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 аааа
12:04 10.08.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Мнение
КОЯ ЧАСТ ОТ АНТИЧОВЕШКИ ГЛУПОСТИ, КАТО КОНЧИТА ВУРСТ, ИЛИ БАНГА-РАНГ (ЩАСТЛИВА АНАРХИЯ), ОТГОВАРЯ НА ВАШИТЕ ЦЕННОСТИ ЗА МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА ПЕСЕН, ПРЕДСТАВЛЯВАЩА СЪОТВЕТНИЯТ НАРОД?!
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Коментиран от #7, #8, #9, #10, #19
12:05 10.08.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
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18 Мнение
СПРЕТЕ ДА СЕ радватеНА КОНКУРСИ/ПЕСНИ/НАПИТКИ/
..
12:15 10.08.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Мнение
СПРЕТЕ ДА СЕ КЕФИТЕ НА "РОГАТИТЕ" КОНКУРСИ/ПЕСНИ/НАПИТКИ И ВСИЧКИ ТЕХНИ ПОДДРЪЖНИЦИ!
ТЕ НЯМА ДА ВИ ДОНЕСАТ НИЩО ДОБРО!
КОЙ НОРМАЛЕН ЧОВЕК БИ ЖЕЛАЛ ТОЗИ АНТИХУМНЕН КОНКУРС ДА БЪДЕ В НЕГОВИЯ ГРАД/СТРАНА?!
КРАЙНО ВРЕМЕ Е ЗЛОТО ДА БЪДЕ ПОСОЧВАНО С ИСТИНСКИТЕ МУ ИМЕНА!!!
КРАЙНО ВРЕМЕ Е НАРОДЪТ НИ ДА РЕШАВА КАКТО ЗА ПОЛИТИКИТЕ СИ (ВЪТРЕШНИ И ВЪНШНИ), ТАКА И ЗА ПЕСНИТЕ, КОИТО ЩЕ ГО ПРЕДСТАВЛЯВАТ ПРЕД СВЕТА!
А ЗА ТАКИВА КАТО ДАРА, МИ СТАВА ЖАЛ, ПОНЕЖЕ НЕ ОСЪЗНАВАТ КОЛКО ПРЕЦАКВАТ КАКТО ЗА СЕБЕ СИ, ТАКА И НАРОДА СИ!
ПП. ЗАЩО ФИЛТРИРАТЕ ПРОИЗВОЛНА ДУМА ОТ СЪОБЩЕНИЕТО МИ, ЗА ДА НЕ МОГА ДА СПОДЕЛЯ СВОБОДНО МНЕНИЕТО СИ?!
И ВАС НЕУВАЖАЕМИ ФИЛТРАРОТИ ВИ ОЧАКВА СЪЩАТА СЪДБА КАТО НА ТИЯ ДЕТО ВИ ДАВАТ СРЕБЪРНИЦИТЕ!
Коментиран от #23
12:18 10.08.2026
21 Софиянец
Коментиран от #22
12:18 10.08.2026
22 Мнение
До коментар #21 от "Софиянец":ДАНО ИЗБЕРАТ АМЕРИКАНСКАТА БАЗА В БЕЗМЕР, ИЛИ ДРУГИТЕ АМЕРИКАНСКИ БАЗИ В БЪЛГАРИЯ, ЗА ДА МОЖЕ ИРАН С 1 УДЪР ДА ЗАЛИЧИ 2 БЕДИ (ЧУЖДИЯТ ОКУПАТОР И ДЯВОЛСКАТА-ВИЗИЯ)!!!
12:22 10.08.2026
23 кротни се
До коментар #20 от "Мнение":малко бе, нервак! Мислиш, че на някой му пука за твоето мнение, ли?
12:29 10.08.2026
24 ЕВРОВИЗИЯ НА СЛЪНЧАКА
Залата в Бургас
13:12 10.08.2026
25 Българин
13:45 10.08.2026
26 Иван
13:46 10.08.2026
27 8888
13:49 10.08.2026
28 Българка
13:51 10.08.2026
29 Софиянец
13:52 10.08.2026