На 12 август обявяват къде ще е "Евровизия 2027", Бургас изпревари София

След седмица, изпълнена с обрати и спекулации около избора на българския град домакин на "Евровизия 2027“, развръзката вече има дата. Очаква се в сряда, 12 август, официално да стане ясно къде ще се проведе песенният конкурс през май следващата година, пише plovdiv24.bg.

През последните дни темата предизвика сериозен интерес, след като първоначално планираното обявяване на града домакин беше отложено. Междувременно Бургас започна да набира все по-голяма преднина в прогнозите на букмейкърите и постепенно се превърна в основен конкурент на София.

Появиха се и слухове за вътрешни разногласия около избора на града, които впоследствие бяха отречени от БНТ.

Нов обрат настъпи в неделя вечерта, когато Бургас успя да изпревари София в коефициентите за това кой ще получи домакинството на най-големия европейски песенен конкурс.

Така след дни на спекулации отговорът трябва да дойде на 12 август. Тогава се очаква да бъде обявен градът, който ще посрещне участниците и почитателите на "Евровизия 2027“.

България получи правото да организира конкурса след победата на DARA във Виена. От този момент насам един от основните въпроси е къде точно ще се проведе следващото издание – в София, Бургас или друг от кандидатстващите градове.

Към момента букмейкърските прогнози дават сериозни шансове на Бургас, но окончателното решение предстои да бъде обявено официално в сряда.