Как Бургас изпревари София в надпреварата за домакин на „Евровизия 2027“?

Бургас ще бъде домакин на „Евровизия 2027“, след като изпревари София във финалния етап на националната процедура за избор на град домакин. Решението беше обявено днес от Европейския съюз за радио и телевизия (EBU) и Българската национална телевизия. 71-вото издание на конкурса ще се проведе в „Арена Бургас“, а големият финал е насрочен за 15 май 2027 г.

До последната фаза стигнаха Бургас и София, след като Варна и Пловдив отпаднаха по-рано заради технически и инфраструктурни критерии. Международна работна група с представители на БНТ, EBU и експерти с опит в организирането на конкурса оцени кандидатурите, посети предложените локации и проведе допълнителни срещи с общинските екипи.

Защо Бургас спечели пред София

Официалното обяснение на EBU е, че Бургас е представил най-силното цялостно предложение. Сред факторите са техническите възможности на залата, хотелската база, транспортната и международната свързаност, ангажиментът на местната власт и концепцията конкурсът да излезе извън рамките на арената и да обхване целия град.

Генералният директор на БНТ Милена Милотинова подчерта, че изборът не е направен заради едно конкретно предимство. По думите ѝ международната комисия е извършила комплексна оценка на София и Бургас, като морският град е получил по-силна обща оценка спрямо изискванията на EBU.

Това е важно уточнение, тъй като на пръв поглед София разполагаше със сериозни козове. Столицата предложи най-голямата зала в страната, по-развита международна въздушна свързаност и значителна хотелска база. Преди избора кметът Васил Терзиев посочи именно инфраструктурата, летището и опита с големи международни събития като водещите предимства на кандидатурата.

Бургас обаче успя да превърне по-компактния си мащаб и морското си местоположение в част от концепцията за самия конкурс.

„Арена Бургас“ се оказа ключов актив

Основната сцена на „Евровизия 2027“ ще бъде „Арена Бургас“, открита през 2023 г. По данни, представени още по време на кандидатстването, залата може да приема до около 7000 зрители на седящи места и близо 15 000 при различна конфигурация.

Кметът на Бургас Димитър Николов посочи, че техническата функционалност на съоръжението, включително възможността за окачване на голям обем сценична техника, е сред силните страни на проекта. Това е особено важно за „Евровизия“, чието телевизионно производство изисква сложни конструкции, осветление, видеоекрани, камери и инфраструктура за десетки национални делегации.

За EBU залата е само част от уравнението. Организаторите официално посочиха като предимство комбинацията между мястото за провеждане, техническия потенциал, транспорта, хотелите и възможността градът да бъде превърнат в цялостна фестивална зона.

Морската градина и центърът стават част от шоуто

Туристическият профил на Бургас също е заложен директно в концепцията. Тюркоазеният килим, традиционното официално откриване на седмицата на „Евровизия“, е планиран за Морската градина, а Eurovision Village ще бъде разположено в централната част на града.

Това дава възможност телевизионното събитие да бъде свързано с морето, крайбрежната алея и централните градски пространства. От EBU определят Бургас като град със силна музикална и културна идентичност, плажове, паркове и установена фестивална традиция.

Именно тук морският град получава предимство, което трудно може да бъде измерено само с броя хотелски стаи или директните полети. „Евровизия“ от години се разглежда не просто като телевизионен спектакъл, а като едноседмично градско преживяване, което привлича фенове, журналисти и делегации към ресторанти, клубове, туристически обекти и специални събития.

Бургас разчита и на натрупания опит на целия регион в посрещането на големи туристически потоци. Димитър Николов отбеляза, че Бургаският залив и Южното Черноморие ежегодно приемат значително повече посетители от очаквания брой гости за „Евровизия“, което дава на хотелиерския и ресторантьорския сектор практически опит с мащабно обслужване.

За туристическия бизнес конкурсът идва в особено подходящ момент. Събитията ще бъдат между 10 и 15 май, преди традиционния пик на летния сезон, което създава възможност за по-ранно начало на активния туристически период по Южното Черноморие.

Двата полуфинала ще бъдат на 11 и 13 май, а финалът е на 15 май. Освен трите телевизионни предавания ще има и шест генерални репетиции с публика и билети.

София не отпада напълно от „Евровизия 2027“

Загубата на домакинството не означава, че София остава извън програмата. БНТ планира столицата, Пловдив и Варна също да бъдат включени в съпътстващи събития, като целта е конкурсът да представя България като цяло, а не единствено Бургас.

Изборът на Бургас идва след историческата победа на певицата DARA с „Bangaranga“ във Виена през 2026 г., която донесе на България първото домакинство на конкурса.

Така през май 2027 г. вниманието на европейската музикална индустрия ще се премести към Черноморието. За Бургас това ще бъде не само най-голямото международно телевизионно събитие, организирано някога в града, но и възможност да се позиционира едновременно като туристическа дестинация, фестивален център и сцена за големи международни продукции.