Почина лъвът Славчо - един от най-обичаните питомци на Софийския зоопарк. Новината съобщиха от зоологическата градина в социалните мрежи.

"С голяма тъга ви съобщаваме, че на преклонна за своя вид възраст от над 20 години си отиде лъвът Славчо. Неговата харизма и величие, съчетани с кроткия му нрав, ще оставят ярък спомен в сърцата на всички, които го обичахме", посочват от Софийския зоопарк във Facebook.

Днес, в Световния ден на лъвовете, с голяма тъга се прощаваме с емблемата на Зоологическа градина - София – лъвът Славчо, написаха и от Столична община.

На преклонна възраст от над 20 години той ни напусна, но остави след себе си незабравим спомен. Със своето величие, харизма и удивително кротък нрав, Славчо беше любимец на поколения софиянци и гости на града.

Благодарим му за всички усмивки, срещи и специални моменти през годините.

Според информацията от БНР, още на 22 юли 2025 година хищникът е бил преместен в специално ограждение, недостъпно за посетителите.

Причината са били напредналата му възраст и задълбочаващи се опорно-двигателни проблеми, които са наложили по-специфични грижи и спокойствие за животното през последната година от живота му.

Символично, Славчо си отива в деня, посветен на защитата на неговия вид.

Този международен празник се отбелязва от 2013 година насам и има за цел да насочи общественото внимание към драстично намаляващата популация на големите котки, унищожаването на техните естествени местообитания и постоянните проблеми с бракониерството. Инициативата се стреми да повиши информираността на хората за реалната заплаха от изчезването на лъвовете в дивата природа и зачестяващите конфликти между хора и животни.