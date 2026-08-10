Почина лъвът Славчо - един от най-обичаните питомци на Софийския зоопарк. Новината съобщиха от зоологическата градина в социалните мрежи.
"С голяма тъга ви съобщаваме, че на преклонна за своя вид възраст от над 20 години си отиде лъвът Славчо. Неговата харизма и величие, съчетани с кроткия му нрав, ще оставят ярък спомен в сърцата на всички, които го обичахме", посочват от Софийския зоопарк във Facebook.
Днес, в Световния ден на лъвовете, с голяма тъга се прощаваме с емблемата на Зоологическа градина - София – лъвът Славчо, написаха и от Столична община.
На преклонна възраст от над 20 години той ни напусна, но остави след себе си незабравим спомен. Със своето величие, харизма и удивително кротък нрав, Славчо беше любимец на поколения софиянци и гости на града.
Благодарим му за всички усмивки, срещи и специални моменти през годините.
Според информацията от БНР, още на 22 юли 2025 година хищникът е бил преместен в специално ограждение, недостъпно за посетителите.
Причината са били напредналата му възраст и задълбочаващи се опорно-двигателни проблеми, които са наложили по-специфични грижи и спокойствие за животното през последната година от живота му.
Символично, Славчо си отива в деня, посветен на защитата на неговия вид.
Този международен празник се отбелязва от 2013 година насам и има за цел да насочи общественото внимание към драстично намаляващата популация на големите котки, унищожаването на техните естествени местообитания и постоянните проблеми с бракониерството. Инициативата се стреми да повиши информираността на хората за реалната заплаха от изчезването на лъвовете в дивата природа и зачестяващите конфликти между хора и животни.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Да питам
17:48 10.08.2026
2 Е хайде
17:49 10.08.2026
3 Пустиня(к)
Коментиран от #7
17:51 10.08.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Чорбара
17:59 10.08.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Слафчо беше истински мъшкар
До коментар #3 от "Пустиня(к)":Не останаха такива лъвове ..
от скърбящата Пумка
Шумен, 10,авг. 2026
18:33 10.08.2026
8 Голям късметлия
18:43 10.08.2026
9 Павел Пенев
Коментиран от #11
18:52 10.08.2026
10 Леле ,
20:05 10.08.2026
11 Лила Бойлера
До коментар #9 от "Павел Пенев":Рай без Бог е Ад. Моли се за него Бог да спаси душата му.
22:52 10.08.2026