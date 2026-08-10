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Почина лъвът Славчо - един от най-обичаните питомци на Софийския зоопарк

Почина лъвът Славчо - един от най-обичаните питомци на Софийския зоопарк

10 Август, 2026 17:44 1 927 11

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Днес, в Световния ден на лъвовете, с голяма тъга се прощаваме с емблемата на Зоологическа градина - София

Почина лъвът Славчо - един от най-обичаните питомци на Софийския зоопарк - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Почина лъвът Славчо - един от най-обичаните питомци на Софийския зоопарк. Новината съобщиха от зоологическата градина в социалните мрежи.

"С голяма тъга ви съобщаваме, че на преклонна за своя вид възраст от над 20 години си отиде лъвът Славчо. Неговата харизма и величие, съчетани с кроткия му нрав, ще оставят ярък спомен в сърцата на всички, които го обичахме", посочват от Софийския зоопарк във Facebook.

Днес, в Световния ден на лъвовете, с голяма тъга се прощаваме с емблемата на Зоологическа градина - София – лъвът Славчо, написаха и от Столична община.

На преклонна възраст от над 20 години той ни напусна, но остави след себе си незабравим спомен. Със своето величие, харизма и удивително кротък нрав, Славчо беше любимец на поколения софиянци и гости на града.

Благодарим му за всички усмивки, срещи и специални моменти през годините.

Според информацията от БНР, още на 22 юли 2025 година хищникът е бил преместен в специално ограждение, недостъпно за посетителите.

Причината са били напредналата му възраст и задълбочаващи се опорно-двигателни проблеми, които са наложили по-специфични грижи и спокойствие за животното през последната година от живота му.

Символично, Славчо си отива в деня, посветен на защитата на неговия вид.

Този международен празник се отбелязва от 2013 година насам и има за цел да насочи общественото внимание към драстично намаляващата популация на големите котки, унищожаването на техните естествени местообитания и постоянните проблеми с бракониерството. Инициативата се стреми да повиши информираността на хората за реалната заплаха от изчезването на лъвовете в дивата природа и зачестяващите конфликти между хора и животни.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да питам

    14 2 Отговор
    А другия любимец Славчю, кога

    17:48 10.08.2026

  • 2 Е хайде

    20 1 Отговор
    Сбогом на Славчо , сега го виждам , но наистина достолепен вид е имал !

    17:49 10.08.2026

  • 3 Пустиня(к)

    10 3 Отговор
    Пумата ше го замести. Кат я фанат.

    Коментиран от #7

    17:51 10.08.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Чорбара

    8 5 Отговор
    Ейй тоа Путин не се спре дрон,завод сега и лъв .Активирайте чл.5 кво се скатове.

    17:59 10.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Слафчо беше истински мъшкар

    6 0 Отговор

    До коментар #3 от "Пустиня(к)":

    Не останаха такива лъвове ..

    от скърбящата Пумка
    Шумен, 10,авг. 2026

    18:33 10.08.2026

  • 8 Голям късметлия

    5 0 Отговор
    Славчо се е снимал с кака Роси и бате Ники. Но по едно време стана много дръглив, защото лошо го обслужваха.

    18:43 10.08.2026

  • 9 Павел Пенев

    5 0 Отговор
    Дано и другия Славчо.

    Коментиран от #11

    18:52 10.08.2026

  • 10 Леле ,

    4 1 Отговор
    Тука е пълно с лигльовци ..

    20:05 10.08.2026

  • 11 Лила Бойлера

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Павел Пенев":

    Рай без Бог е Ад. Моли се за него Бог да спаси душата му.

    22:52 10.08.2026