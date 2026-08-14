Джордж Клуни и съпругата му заведоха близнаците си на благотворително събитие край езерото Комо

Американският актьор Джордж Клуни и съпругата му, адвокатът по правата на човека Амал Клуни, направиха рядка публична поява с децата си по време на благотворително събитие в Италия.

Двойката пристигна с лодка във Villa Passalacqua край езерото Комо за вечеря в подкрепа на Clooney Foundation for Justice. С тях бяха и 8-годишните им близнаци Ела и Александър Клуни, които двамата обикновено пазят далеч от публичното внимание.

65-годишният Джордж Клуни беше облечен в сив костюм, а 48-годишната Амал Клуни избра елегантна черна рокля с флорални мотиви. Адвокатът беше заснета да държи за ръка сина си Александър, облечен със светъл блейзър, докато Ела вървеше редом до баща си в златиста рокля.

I feel like George Clooney is a very unpresent father and I feel that Amal has to take the majority of that responsibility on top of her career when I think her agreement to having kids was he would be present and he is there, but he is not there if you know what I mean. pic.twitter.com/387YDyPD7j — opinionated russian🇷🇺☦️ (@Katsbigopinion2) August 11, 2026

Появата на семейството привлече внимание именно заради рядкото присъствие на децата на публично събитие. Джордж Клуни и Амал Клуни последователно ограничават медийното внимание към близнаците, като не ги превръщат в част от публичния си образ.

Clooney Foundation for Justice е основана от двойката през 2016 г. и работи в областта на защитата на човешките права, свободата на словото и правата на жените. Организацията предоставя правна подкрепа и следи съдебни процеси в десетки държави.

Джордж Клуни неведнъж е обяснявал защо със съпругата му са избрали по-спокоен живот за децата си извън Холивуд. В интервю за Esquire през октомври 2025 г. актьорът каза, че е бил притеснен от идеята Ела и Александър да растат в Лос Анджелис и постоянно да бъдат сравнявани с други деца на знаменитости. Семейството прекарва голяма част от времето си във Франция, където живее в селска среда.

По думите на носителя на „Оскар“ този начин на живот позволява на децата му да прекарват по-малко време пред устройства, да вечерят заедно със семейството и да имат ежедневни задължения, далеч от постоянния натиск на папараците.

Амал Клуни също е говорила за усилията на семейството да запази личното си пространство. В интервю за Glamour през юли 2025 г. тя разказа, че у дома често събира телефоните на гостите, за да създаде по-сигурна и спокойна среда за семейството и приятелите им.

Джордж Клуни и Амал Клуни са женени от 2014 г., а близнаците им Ела и Александър са родени през 2017 г. Езерото Комо има специално място в живота на актьора, който от години притежава имот в района и прекарва част от летните месеци там със семейството си.