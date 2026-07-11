Кралица Камила скри специален семеен символ в бижутата си на „Уимбълдън“

Кралица Камила направи дългоочаквана поява на тенис турнира „Уимбълдън“, но вниманието не привлече само елегантната ѝ визия. Вместо да бъдат до нея в кралската ложа, петимата ѝ внуци присъстваха по символичен начин - чрез специално бижу, което носеше със себе си, съобщава Page Six, пишат Vesti.bg.

За събитието 79-годишната кралица избра яркосиня рокля с дължина до коляното и кожени балеринки, които съчета с деликатно златно колие с рубин. Бижуто има специално значение - върху него са гравирани инициалите на нейните петима внуци от първия ѝ брак: Лола, Фреди, Гъс, Луи и Елиза.

В центъра на медальона е поставен рубин - рожденият камък на самата Камила, а на обратната страна са изписани буквите, символизиращи най-близките ѝ хора. В интервю за British Vogue кралицата е споделяла, че едно от най-големите удоволствия да бъде баба е възможността понякога да разглезва внуците си с неща, които родителите им не позволяват.

Любопитното е, че Камила носи именно това колие в моменти с особено лично значение. То беше забелязано при първата ѝ публична поява след новината за онкологичното заболяване на крал Чарлз III, както и по време на посещението ѝ във Ватикана. Ден след „Уимбълдън“ тя отново избра същото бижу за визитата си в Лондонския зоопарк.

Освен специалното колие, кралицата впечатли и с висящи обеци от тюркоаз и диаманти. Макар произходът им да не е официално известен, те са част от колекцията ѝ от десетилетия. За първи път Камила ги носи през 1998 г. на тържеството по случай 50-ия рожден ден на тогавашния принц Чарлз, а оттогава те неизменно присъстват на някои от най-важните ѝ публични изяви.

На трибуните на „Уимбълдън“ кралица Камила изгледа срещите в компанията на сестра си Анабел Елиът, демонстрирайки добро настроение, непринудена елегантност и още веднъж показвайки, че най-ценните аксесоари често носят лична история.