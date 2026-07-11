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Кралица Камила скри специален семеен символ в бижутата си на „Уимбълдън“

Кралица Камила скри специален семеен символ в бижутата си на „Уимбълдън“

11 Юли, 2026 08:38, обновена 11 Юли, 2026 08:38 819 13

  • кралица камила-
  • бижута-
  • уимбълдън

Монархът се появи с колие, носещо инициалите на петимата ѝ внуци, а любимите ѝ обеци имат история, която започва преди близо три десетилетия.

Кралица Камила скри специален семеен символ в бижутата си на „Уимбълдън“ - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Кралица Камила направи дългоочаквана поява на тенис турнира „Уимбълдън“, но вниманието не привлече само елегантната ѝ визия. Вместо да бъдат до нея в кралската ложа, петимата ѝ внуци присъстваха по символичен начин - чрез специално бижу, което носеше със себе си, съобщава Page Six, пишат Vesti.bg.

За събитието 79-годишната кралица избра яркосиня рокля с дължина до коляното и кожени балеринки, които съчета с деликатно златно колие с рубин. Бижуто има специално значение - върху него са гравирани инициалите на нейните петима внуци от първия ѝ брак: Лола, Фреди, Гъс, Луи и Елиза.

В центъра на медальона е поставен рубин - рожденият камък на самата Камила, а на обратната страна са изписани буквите, символизиращи най-близките ѝ хора. В интервю за British Vogue кралицата е споделяла, че едно от най-големите удоволствия да бъде баба е възможността понякога да разглезва внуците си с неща, които родителите им не позволяват.

Любопитното е, че Камила носи именно това колие в моменти с особено лично значение. То беше забелязано при първата ѝ публична поява след новината за онкологичното заболяване на крал Чарлз III, както и по време на посещението ѝ във Ватикана. Ден след „Уимбълдън“ тя отново избра същото бижу за визитата си в Лондонския зоопарк.

Освен специалното колие, кралицата впечатли и с висящи обеци от тюркоаз и диаманти. Макар произходът им да не е официално известен, те са част от колекцията ѝ от десетилетия. За първи път Камила ги носи през 1998 г. на тържеството по случай 50-ия рожден ден на тогавашния принц Чарлз, а оттогава те неизменно присъстват на някои от най-важните ѝ публични изяви.

На трибуните на „Уимбълдън“ кралица Камила изгледа срещите в компанията на сестра си Анабел Елиът, демонстрирайки добро настроение, непринудена елегантност и още веднъж показвайки, че най-ценните аксесоари често носят лична история.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    10 1 Отговор
    Аре ся........бижу!!! Както се казва - Камила се снимАла, Камила излезнАла!!!

    08:43 11.07.2026

  • 2 Градинар

    3 2 Отговор
    Дано да се оправи жената. Аз също глезя внуците с неща, които родителите не позволяват. Но, за разлика от камилата, фентанилът не ми е по джоба. Трева, амфети, алкохол. Все пак не може всички да сме кралска фамилия.

    08:45 11.07.2026

  • 3 Принцеса Кобила Катърова

    8 0 Отговор
    Елиии, да не те накаже баба Бети. Камилата не е кралица. Кралица - консорт е тя 😉

    09:09 11.07.2026

  • 4 куна

    7 0 Отговор
    С каквото и да се облече си остава крокодил,не че съпруга и е голям красавец.

    Коментиран от #5

    09:18 11.07.2026

  • 5 Kaлпазанин

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "куна":

    Динозавър и Камила ,са чудесна двойка

    09:27 11.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Кралица-консорт

    5 0 Отговор
    Или придружителка на краля. Това е титлата на Камила Боуз. Тя не е носител на кралската династия. Притежава еквивалента на неговите монархически титли и споделя социалния му статус, но за разлика от кралицата, която е наследила престола (кралица на власт), тя няма официални политически или военни правомощия.

    09:45 11.07.2026

  • 10 Много

    2 1 Отговор
    са противни всички членове на това "семейство ".

    09:45 11.07.2026

  • 11 Меган Маркъл, херцогинята на Съсекс

    2 0 Отговор
    Меган Маркъл, херцогинята на Съсекс, е най-свежото нещо в цялото кралско семейство. В нейния род не е имало кръвосмешение. Затова Камилата я ненавижда.

    09:57 11.07.2026

  • 12 Механик

    1 0 Отговор
    Великобритания са голям кашмер. Що за държава е това на което кралицата е камила? И буквално и преносно.

    09:58 11.07.2026

  • 13 Име

    1 0 Отговор
    От-врат!

    10:00 11.07.2026