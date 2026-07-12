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Мухова към Линда Носкова: Ти си бивша моя приятелка!

Мухова към Линда Носкова: Ти си бивша моя приятелка!

12 Юли, 2026 19:59 1 369 2

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Чешката тенисистка започна емоционалната си реч на подгласничка със забавна закачка към Носкова

Мухова към Линда Носкова: Ти си бивша моя приятелка! - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Каролина Мухова трябваше да изпие до дъно горчивата чаша на ново разочарование във финал от Големия шлем, след като отстъпи пред сънародничката си Линда Носкова в директния спор за трофея на Уимбълдън. Въпреки тежкото поражение, световната №9 за пореден път демонстрира изключително достойнство и огромна класа извън корта, като по време на официалната церемония засипа с искрени суперлативи шампионката и разчупи ледовете с много ефектна доза хумор.

Чешката тенисистка започна емоционалната си реч на подгласничка със забавна закачка към Носкова:

"Трудно ми е да намеря думи, но ще започна с Линда - бяхме приятелки, но вече не сме. Ти си бивша моя приятелка! Очевидно е, че се шегувам - ти си толкова млада, това е първият ти финал в Шлема и въпреки това прие всичко толкова спокойно и игра по невероятен начин. Освен това мога да кажа, че си наистина много добър човек, така че мога само да изкажа поздравления към теб и екипа ти, заслужавате го!"

Мухова не пропусна да благодари на абсолютно всички хора от организацията, които стоят зад кулисите и правят престижния форум толкова специален, отделяйки внимание на подавачите на топки, охраната и служителите в съблекалните. Разплаканата финалистка се обърна със специални думи към феновете на трибуните и към своите близки, които промениха личните си планове, за да я подкрепят на живо в Лондон.

В края на своето изказване Каролина изрази надежда, че голямата и мечта да вдигне трофей от Шлема остава жива и обеща да продължи да се бори с всички сили, изразявайки твърда вяра, че много скоро отново ще извърви пътя до финалния сблъсък.


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