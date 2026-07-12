Мухова към Линда Носкова: Ти си бивша моя приятелка!

Каролина Мухова трябваше да изпие до дъно горчивата чаша на ново разочарование във финал от Големия шлем, след като отстъпи пред сънародничката си Линда Носкова в директния спор за трофея на Уимбълдън. Въпреки тежкото поражение, световната №9 за пореден път демонстрира изключително достойнство и огромна класа извън корта, като по време на официалната церемония засипа с искрени суперлативи шампионката и разчупи ледовете с много ефектна доза хумор.

Чешката тенисистка започна емоционалната си реч на подгласничка със забавна закачка към Носкова:

"Трудно ми е да намеря думи, но ще започна с Линда - бяхме приятелки, но вече не сме. Ти си бивша моя приятелка! Очевидно е, че се шегувам - ти си толкова млада, това е първият ти финал в Шлема и въпреки това прие всичко толкова спокойно и игра по невероятен начин. Освен това мога да кажа, че си наистина много добър човек, така че мога само да изкажа поздравления към теб и екипа ти, заслужавате го!"

Мухова не пропусна да благодари на абсолютно всички хора от организацията, които стоят зад кулисите и правят престижния форум толкова специален, отделяйки внимание на подавачите на топки, охраната и служителите в съблекалните. Разплаканата финалистка се обърна със специални думи към феновете на трибуните и към своите близки, които промениха личните си планове, за да я подкрепят на живо в Лондон.

В края на своето изказване Каролина изрази надежда, че голямата и мечта да вдигне трофей от Шлема остава жива и обеща да продължи да се бори с всички сили, изразявайки твърда вяра, че много скоро отново ще извърви пътя до финалния сблъсък.