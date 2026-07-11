Уимбълдън измества финалите заради жегите и рекордния зрителски интерес

Финалните сблъсъци на сингъл при мъжете и жените на Уимбълдън вече са изцяло ясни, като при дамите титлата ще си оспорват чехкините Линда Носкова и Каролина Мухова, докато при джентълмените за трофея ще спорят Яник Синер и Александър Зверев. За втора поредна година организаторите от Общоанглийския клуб решиха да изневерят на традиционния начален час от 14:00 часа местно време, измествайки финалите с два часа по-късно. Промяната има за цел да привлече възможно най-голяма глобална телевизионна аудитория, а и да предпази играчите от сериозната горешка, обхванала британската столица.

Новата схема бе въведена експериментално и вече даде отличен резултат по отношение на зрителския интерес, отчитайки сериозен скок в милионите излъчвания в платформите на Би Би Си. Програмата на Централния корт за събота предвижда първо финала на двойки при мъжете, последван от чешкия дуел между Мухова и Носкова от 18:00 часа българско време. По същия начин в неделя от 18:00 часа предстои и суперсблъсъкът между световния номер едно и настоящ шампион Синер и втория поставен Зверев. Метеорологичната прогноза за уикенда в... Лондон предвещава много високи температури от порядъка на 29-30 градуса, което означава, че по-късният старт ще позволи на тенисистите да избегнат най-големия пек на корта.

„Променихме предварителния график за финалния уикенд на шампионата с амбицията да подобрим изживяването за всички участници. Състезателите на двойки, които си оспорват титлите, ще имат по-голяма сигурност относно програмата си, а феновете ще се насладят на играта всеки ден, тъй като тя етапно ще ескалира към кулминацията на финалите на сингъл при жените и мъжете, където нашите шампиони ще бъдат коронясани пред възможно най-голямата световна аудитория“, обясни решението на организаторите главният изпълнителен директор Сали Болтън.