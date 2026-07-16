62-годишният Лени Кравиц сподели необичайните си тайни за стегнато тяло (ВИДЕО)

Лени Кравиц разкри подробности за тренировъчния и хранителния режим, с който поддържа талия от 72 см и физическа форма, превърнала се в част от сценичния му образ.

62-годишният музикант тренира между пет и шест пъти седмично и спазва хранителен режим с ниско съдържание на въглехидрати, основан предимно на растителни продукти, разказва той в интервю за Men’s Health.

Кравиц обикновено не се храни до 4 часа следобед, но уточнява, че това не е съзнателно прилагане на периодично гладуване.

„Не го правя, защото се опитвам да спазвам периодично гладуване. Просто такъв е естественият ми ритъм. Не мога да стана сутрин и веднага да започна да ям“, казва той.

Първото му хранене обикновено включва омлет от белтъци с голямо количество зеленчуци. По-късно приема протеинов шейк, а след това салата.

Вместо да използва устройства и приложения за проследяване на формата си, Лени Кравиц се ориентира по начина, по който му стоят кожените панталони.

„Разбирам всичко по това как ми стоят дрехите. Ако панталоните започнат да ми стягат, знам, че излизам от форма“, обяснява музикантът.

Той често тренира с дънки или кожени панталони, което според него е свързано с изискванията на сценичната му работа.

„На сцената нося кожа, деним или други подобни дрехи, затова тренирам със същите панталони. Така мога да направя тренировка навсякъде и по всяко време“, казва Кравиц.

Подготовката му се ръководи от дългогодишния му треньор Дод Ромеро, с когото работи от около три десетилетия.

„Лени беше в по-добра форма на 50 години, отколкото на 40 или 30. Сега, на 62, е в по-добра форма, отколкото беше на 50“, заявява Ромеро.

„С времето разбираш, че остаряването не е това, което си си представял. Вървим напред във времето, но в същото време сякаш се връщаме назад, защото сега съм в по-добра форма, отколкото преди 10 или 20 години“, казва самият Лени Кравиц за формата си.

Музикантът заявява, че очаква след още десет години физическото му състояние да бъде дори по-добро от сегашното.

Изпълнителят свързва дисциплината си с влиянието на своя дядо по майчина линия, който го е научил, че всяко устойчиво постижение изисква здрава основа.

„Трябва да градиш върху стабилна основа. Ако тя не е здрава, къщата ще се срути. Всичко започва с онова, което не се вижда: упоритата работа, търпението и дисциплината“, обяснява още той.

По думите му същият принцип важи и за физическата форма.„Фитнесът е къщата, а дисциплината е основата. Това е работата, която вършиш, когато никой не гледа. Трябва да намериш начин да включиш тренировката в деня си независимо от останалите ангажименти“, заявява Кравиц.