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Какъв хонорар ще получи Том Холанд за рекордно представящия се "Спайдър-Mен: Нов ден"?

Какъв хонорар ще получи Том Холанд за рекордно представящия се "Спайдър-Mен: Нов ден"?

5 Август, 2026 19:31 495 0

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Актьорът ще прибере 8-цифрена сума за най-новия си филм

Какъв хонорар ще получи Том Холанд за рекордно представящия се "Спайдър-Mен: Нов ден"? - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Британският актьор Том Холанд може да спечели между 20 и 25 млн. долара от участието си в „Спайдър-Мен: Нов ден“, след като основният му хонорар бъде комбиниран с евентуалните бонуси от боксофис представянето на продукцията. Точните условия по договора му не са обявени официално от Sony Pictures или Marvel Studios, затова сумата остава медийна оценка.

30-годишният Том Холанд отново влиза в ролята на Питър Паркър в режисирания от Дестин Даниел Кретън филм. Продукцията спечели 360 млн. долара в Северна Америка през първия си уикенд и изпревари досегашния местен рекорд на „Отмъстителите: Краят“. Световният ѝ старт достигна около 932 млн. долара, което остава второто най-силно глобално откриване след това на „Отмъстителите: Краят“.

Само шест дни след премиерата си на 31 юли „Спайдър-Мен: Нов ден“ премина границата от 1 млрд. долара приходи. По данни, разпространени от Sony Pictures, филмът е натрупал около 1,05 млрд. долара и се е превърнал във втората най-бърза продукция, достигнала този резултат.

Потенциалното възнаграждение показва колко рязко е нараснала пазарната стойност на Том Холанд. За първата си поява като Спайдър-Мен в „Първият отмъстител: Войната на героите“ през 2016 г. актьорът според медийни публикации е получил около 250 000 долара. За „Спайдър-Мен: Завръщане у дома“ основният му хонорар е бил приблизително 500 000 долара, като с бонусите сумата е достигнала около 1,5 млн. долара.

За „Спайдър-Мен: Далече от дома“ възнаграждението на Том Холанд се оценява на около 4 млн. долара, а за „Спайдър-Мен: Няма път към дома“ според неофициални данни е нараснало до приблизително 10 млн. долара. Студиата не са публикували подробности за договорите му.

За сравнение, Андрю Гарфийлд е получил около 500 000 долара за „Невероятният Спайдър-Мен“ и между 1 и 2 млн. долара за продължението. Тоби Магуайър е спечелил около 4 млн. долара за първия „Спайдър-Мен“ от 2002 г., а хонорарът му за втората част е достигнал 17,5 млн. долара.

В „Спайдър-Мен: Нов ден“ участват още американската актриса Зендая, Сейди Синк, Джейкъб Баталон, Джон Бернтал, Марк Ръфало и Майкъл Мандо. Филмът е четвъртата самостоятелна продукция с Том Холанд като Спайдър-Мен и продължава историята на Питър Паркър след събитията в „Няма път към дома“.


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