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Риана се завърна на карнавала в Барбадос с цветен костюм и много плът (СНИМКИ+ВИДЕО)

Риана се завърна на карнавала в Барбадос с цветен костюм и много плът (СНИМКИ+ВИДЕО)

5 Август, 2026 16:59 963 5

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Певицата смая посетителите на фестивала с шарената си визия

Риана се завърна на карнавала в Барбадос с цветен костюм и много плът (СНИМКИ+ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Риана направи триумфално завръщане на фестивала Crop Over в родината си, превръщайки улиците на Барбадос в собствен моден подиум.

38-годишната музикална звезда се включи в парада Grand Kadooment Day на 3 август с ефектен карнавален костюм, украсен с многоцветни камъни, пискюли и мащабна композиция от пера в тюркоазено, розово и оранжево. Визията беше завършена с богато декорирана корона и бляскав грим с кристали около очите.

Костюмът е създаден от барбадоската дизайнерка Лорън Остин, която работи по фестивалните образи на Риана от 2013 г. Остин е известна с пищните си конструкции от пера, камъни и метални елементи, превърнали участията на изпълнителката в една от най-очакваните модни прояви на Crop Over.

По време на празненствата Риана танцува заедно с групата Aura на брат си Рори Фенти. Кадри в социалните мрежи показаха певицата да поздравява деца, да общува с публиката и да се забавлява върху претъпкана платформа.

Grand Kadooment Day е кулминацията на продължаващия няколко седмици фестивал Crop Over. Празникът води началото си от традициите около края на реколтата от захарна тръстика през XVIII век и днес е едно от най-големите културни събития в Барбадос.

Риана е редовен участник във фестивала, макар през някои години да го пропуска заради професионални и семейни ангажименти. Последната ѝ поява беше през 2024 г., когато тя отново избра инкрустиран с камъни костюм на Лорън Остин. През 2019 г. певицата привлече внимание с яркорозова минирокля и обемни пера.

Завръщането в Барбадос идва в активен период за носителката на награди „Грами“. През юли Риана направи изненадваща сценична поява на концерт на рапъра Джей Зи в Ню Йорк, а паралелно продължава да участва в нови рекламни кампании за своята марка бельо Savage X Fenty.

Риана и партньорът ѝ, американският рапър A$AP Rocky, са родители на три деца – синовете RZA и Riot и дъщеря им Rocki. Семейството също е било в Барбадос, където малко преди фестивала е отпразнуван третият рожден ден на Riot.


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  • 1 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Чае шукарие на Македонска мова:
    Малко моме, убаво,
    не ходи бавно зад менене
    ходи бавно зад мене, моме!
    Ме изеде и изгори, моме убаво!
    Душата ми взе,свърти се, погледни ме, моме!
    Погледни надолу, сърцето ми гори,донеси бира!

    17:06 05.08.2026

  • 2 Нека си се барбадосва жената

    3 0 Отговор
    Ама не ща да и слушам песните

    17:06 05.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 ххххх

    2 0 Отговор
    Имат си хората своя естетика и тя е част от нея. Какво чудно има?

    17:23 05.08.2026

  • 5 Мюмюн

    0 0 Отговор
    отивам си местя фризера

    17:51 05.08.2026