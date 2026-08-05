Годеницата на Роналдо - Джорджина отвърна на хейтърите заради подигравки за фигурата ѝ (СНИМКИ)

Испанско-аржентинският модел и инфлуенсър Джорджина Родригес отговори на недоброжелателните коментари за външния си вид с лично послание за самочувствието, майчинството и нереалистичните стандарти за красота.

32-годишната годеница на португалския футболист Кристиано Роналдо публикува в Instagram серия от ваканционни снимки, включително кадри по бански. Към тях Джорджина Родригес призна, че всяко лято фигурата ѝ отново се превръща в тема на публични дискусии.

„Тялото ми ще се променя, както се променят телата на всички жени. И се надявам това да продължи още много години, защото ще означава, че все още съм жива“, написа моделът - майка на 3 деца.

Джорджина Родригес не скри, че част от критиките я нараняват и понякога я карат да се съмнява в себе си.

„Тогава се питам: къде е стандартът? Кой решава кое е „правилното“ тяло? Наистина ли все още смятаме, че щастието има размер?“, заяви звездата от документалната поредица „Аз съм Джорджина“.

Моделът подчерта, че спортува, защото тренировките ѝ носят радост и са част от начина ѝ на живот, а не защото се стреми да отговори на чужди представи за идеална фигура. Като майка на три момичета тя иска заедно с Кристиано Роналдо да ги научи, че човешката стойност не се определя от външността.

„Стойността на един човек никога не може да зависи от физиката му или от мнението на непознати“, написа Джорджина Родригес.

Тя разказа и за разговор с нападателя на „Ал Насър“, след като му признала: „Притеснявам се, защото сега ме наричат дебела, а аз изкарвам прехраната си с външния си вид“.

Кристиано Роналдо ѝ отговорил: „Ти не живееш от външния си вид. Живееш от това, което си. Съвършена жена. Красива, с прекрасно тяло, майка, добър човек, успешна и живееща с любов. Какво повече искаш?“. Португалският футболист добавил: „Нормално е да ти завиждат“.

„Понякога всички имаме нужда някой да ни напомни какво наистина има значение“, коментира Джорджина Родригес.

Моделът завърши посланието си с категорична защита на правото на всяка жена да приема тялото си във всички негови периоди.

„Обичам извивките си. Обичам свободата да живея в тялото, което избирам. В тялото, което ме държи, което ми позволи да прегръщам, да създавам живот, да падам и отново да се изправям. Тяло, което заслужава уважение, любов и благодарност във всичките си версии“, написа Джорджина, която през следващите дни се говори, че ще се врече във вярност за любимия си на церемония в Португалия.