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Брад Пит нанесе нов удар по Анджелина Джоли: Иска съдът да разкрие финансите ѝ

Брад Пит нанесе нов удар по Анджелина Джоли: Иска съдът да разкрие финансите ѝ

5 Август, 2026 17:59 774 3

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Бившата двойка продължава съдебния си спор за шато "Миравал"

Брад Пит нанесе нов удар по Анджелина Джоли: Иска съдът да разкрие финансите ѝ - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Съдебният спор между холивудските актьори Брад Пит и Анджелина Джоли за френската винарна „Шато Миравал“ навлезе в нов ще по-ожесточен етап.

Адвокатите на Брад Пит искат Анджелина Джоли да представи документи за доходите си от 2017 до 2019 г., включително хонорари, бонуси и участия в печалби от филми. Според тях информацията е необходима, за да се провери твърдението ѝ, че след раздялата им през 2016 г. е ограничила кариерата си и се е отказала от значителни приходи.

Анджелина Джоли вече е предоставила финансови документи за 2020 и 2021 г., но отказва да разкрие по-ранния период. Актрисата определя искането като прекомерна намеса в личния ѝ живот и подчертава, че никога не е твърдяла, че е изпитвала финансови затруднения. По думите ѝ целта е била да постигне финансова независимост от Брад Пит.

Спорът е свързан с продажбата на дела на Анджелина Джоли в „Шато Миравал“ на дружество, свързано със Stoli Group. Брад Пит твърди, че тя е нарушила договорка да не продава без неговото съгласие. Анджелина Джоли отрича да е имало обвързващо споразумение.

Актрисата твърди още, че преговорите да продаде дела си на Брад Пит са се провалили заради предложена клауза за конфиденциалност, която според нея е щяла да ѝ попречи да говори за предполагаемо насилие. Представителите на актьора отхвърлят това твърдение.

Брад Пит и Анджелина Джоли финализираха развода си през 2024 г., но делото за „Шато Миравал“ продължава. Следващото решение на съда трябва да определи дали финансовите документи на Анджелина Джоли от 2017 до 2019 г. са релевантни към спора.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 венсеремос

    2 0 Отговор
    Анжелина е лъжкиня.Да разкрие всички сметки и похарчените пари .Освен това Шато Миравал ,тя няма право да продава без съгласието на Брат Пит.СКУПИРМА!!!

    18:13 05.08.2026

  • 2 калена /алена

    3 0 Отговор
    Най-после махнете тази некадърна артистка Джоли,от факти!

    18:15 05.08.2026

  • 3 Д-р Стефанова

    3 0 Отговор
    Анжелина Джоли да се лекува в психиатрия.

    18:16 05.08.2026