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Галена пусна новата си песен „ChatGPT“ след съвет с изкуствения интелект (ВИДЕО)

Галена пусна новата си песен „ChatGPT“ след съвет с изкуствения интелект (ВИДЕО)

5 Август, 2026 18:16 490 8

  • галена-
  • нова песен-
  • chatgpt-
  • изкуствен интелект

Изпълнителката заложи на нестандартна промоционална стратегия

Галена пусна новата си песен „ChatGPT“ след съвет с изкуствения интелект (ВИДЕО) - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Галена представи днес, 5 август, новата си песен „ChatGPT“, вдъхновена от навлизането на изкуствения интелект в ежедневието, общуването и личните отношения. Премиерата на проекта беше насрочена за 18:00 часа в официалния YouTube канал на поп-фолк изпълнителката.

Любопитното около новото заглавие е, че Галена включи самия ChatGPT в рекламната кампания на песента. Певицата потърси съвет от изкуствения интелект как да привлече вниманието към предстоящата премиера и превърна разговора в част от представянето на проекта в социалните мрежи.


По този начин изпълнителката заложи на нестандартна промоционална стратегия, която свързва поп-фолк музиката с една от най-обсъжданите технологии през последните години. Още преди официалната премиера заглавието предизвика реакции сред почитателите ѝ и коментари за оригиналния начин, по който е рекламирана песента.

„ChatGPT“ идва в период на активна работа за Галена. През последните месеци певицата представи няколко нови проекта и колаборации, сред които песни с Преслава и младата изпълнителка Габриела. Официалният ѝ канал в YouTube остава основната платформа, в която тя публикува своите видеоклипове.

С новата песен Галена отново демонстрира усет към актуалните теми и дигиталните тенденции. Заглавието „ChatGPT“ насочва вниманието към все по-голямата роля на изкуствения интелект, който вече намира място не само в бизнеса и технологиите, но и в музикалната индустрия и начина, по който артистите общуват със своята публика.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 До кой

    8 0 Отговор
    клас е учила въпросната ?

    18:17 05.08.2026

  • 2 Сатана Z

    7 0 Отговор
    Едва ли някой се интересува от тази безполезна кифла .Клик байт.

    18:19 05.08.2026

  • 3 Тая 🐑

    5 0 Отговор
    вече омръзнА

    18:23 05.08.2026

  • 4 Дудов

    5 0 Отговор
    На Галена chatGPT и е в помощ да мисли. Иначе с 1 мозъчна клетка не става

    18:29 05.08.2026

  • 5 123

    4 0 Отговор
    Добре че е пуснала песен, че да осъществи контакт с някакъв интелект.

    18:29 05.08.2026

  • 6 ЕфПиВи кючек

    1 0 Отговор
    Само в България има кючеци за всяко ново популярно нещо

    Орк.Пикадили 1999 НАТО кючек ,айде всички рацете горе

    18:46 05.08.2026

  • 7 Поздрави

    0 1 Отговор
    На Галена. Нека радва с творчеството си всички стойностни и богати хора. И да не се впечатлява от хейта на наркоманизирани и алкохолизирани индивиди от естрадата и рока.

    18:52 05.08.2026

  • 8 Ко речи?

    0 0 Отговор
    Слушателите ѝ не знаят какво е това. За тях е важен боба, леба, чалгата и да е...ат

    18:55 05.08.2026