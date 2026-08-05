Галена пусна новата си песен „ChatGPT“ след съвет с изкуствения интелект (ВИДЕО)

Галена представи днес, 5 август, новата си песен „ChatGPT“, вдъхновена от навлизането на изкуствения интелект в ежедневието, общуването и личните отношения. Премиерата на проекта беше насрочена за 18:00 часа в официалния YouTube канал на поп-фолк изпълнителката.
Любопитното около новото заглавие е, че Галена включи самия ChatGPT в рекламната кампания на песента. Певицата потърси съвет от изкуствения интелект как да привлече вниманието към предстоящата премиера и превърна разговора в част от представянето на проекта в социалните мрежи.
По този начин изпълнителката заложи на нестандартна промоционална стратегия, която свързва поп-фолк музиката с една от най-обсъжданите технологии през последните години. Още преди официалната премиера заглавието предизвика реакции сред почитателите ѝ и коментари за оригиналния начин, по който е рекламирана песента.
„ChatGPT“ идва в период на активна работа за Галена. През последните месеци певицата представи няколко нови проекта и колаборации, сред които песни с Преслава и младата изпълнителка Габриела. Официалният ѝ канал в YouTube остава основната платформа, в която тя публикува своите видеоклипове.
С новата песен Галена отново демонстрира усет към актуалните теми и дигиталните тенденции. Заглавието „ChatGPT“ насочва вниманието към все по-голямата роля на изкуствения интелект, който вече намира място не само в бизнеса и технологиите, но и в музикалната индустрия и начина, по който артистите общуват със своята публика.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 До кой
18:17 05.08.2026
2 Сатана Z
18:19 05.08.2026
3 Тая 🐑
18:23 05.08.2026
4 Дудов
18:29 05.08.2026
5 123
18:29 05.08.2026
6 ЕфПиВи кючек
Орк.Пикадили 1999 НАТО кючек ,айде всички рацете горе
18:46 05.08.2026
7 Поздрави
18:52 05.08.2026
8 Ко речи?
18:55 05.08.2026