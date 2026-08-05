Колко често трябва да се почиства пералнята с предно зареждане: експерт посочи правилния срок

Пералнята с предно зареждане трябва да се почиства основно приблизително веднъж месечно или след около 30–40 цикъла на пране. Това е препоръчителният график, който предотвратява натрупването на препарат, мръсотия, плесен и неприятни миризми във вътрешността на уреда.

Специалистът по почистване Жаклин Стайн обяснява, че пералните не се самопочистват, въпреки че постоянно работят с вода и препарати. С времето по барабана, гуменото уплътнение и чекмеджето се натрупват остатъци от прах за пране, омекотител, власинки и минерали от водата. При моделите с предно зареждане рискът от мухъл е по-голям, защото в гънките на гуменото уплътнение често остава влага.

Производителите на домакински уреди дават сходни препоръки. От GE Appliances съветват барабанът да се почиства веднъж месечно, а при някои модели програмата за самопочистване трябва да се пуска най-малко веднъж месечно или на всеки 40 изпирания. Samsung също препоръчва месечно почистване на барабана.

Уплътнението се забърсва след всяко пране

Гуменото уплътнение около вратата е една от най-проблемните части на пералнята. В него могат да останат вода, косми, конци, монети и други дребни предмети.

Експертите препоръчват след всяко пране уплътнението да се проверява и подсушава с чиста кърпа. По-основно почистване трябва да се прави веднъж месечно или след приблизително 30 цикъла. При видима плесен, натрупвания или неприятна миризма то трябва да бъде почистено незабавно.

Чекмеджето за препарат също трябва редовно да се изважда, измива и подсушава. Натрупаните остатъци от прах и омекотител могат да се превърнат в лепкав слой, в който се развиват бактерии и мухъл.

Как правилно да почистим пералнята

Преди почистването барабанът трябва да бъде напълно празен. След това се забърсват стъклото на вратата и всички гънки на гуменото уплътнение.

Следващата стъпка е пускането на специалната програма „Почистване на барабана“, „Drum Clean“ или „Self Clean“, ако уредът разполага с такава. Трябва да се използва препарат, разрешен от производителя и посочен в инструкцията за конкретния модел.

Филтърът на помпата също трябва да се проверява периодично. Преди отварянето му пералнята трябва да бъде изключена, а под отвора да се поставят кърпи или нисък съд, тъй като от него може да изтече вода. Филтърът се изплаква под течаща вода и се почиства внимателно от власинки и дребни предмети.

Не бива да се смесват различни почистващи препарати, особено белина с оцет, амоняк или други вещества. Подобни комбинации могат да отделят опасни газове.

Вратата трябва да остава леко отворена

Една от най-лесните мерки срещу неприятната миризма е вратата на пералнята да се оставя открехната след приключване на цикъла. Така останалата влага се изпарява, вместо да създава подходяща среда за мухъл.

Мокрото пране трябва да се изважда възможно най-скоро, а чекмеджето за препарат също може да остане леко отворено, докато изсъхне. Whirlpool препоръчва редовно почистване на уплътнението и проветряване на барабана между отделните изпирания.

Важно е и да не се използва прекалено голямо количество препарат. Излишната пяна не означава по-чисти дрехи. Напротив – част от препарата може да остане по вътрешните компоненти, да задържа мръсотия и постепенно да предизвика неприятна миризма.

Ако пералнята се използва ежедневно, в дома има домашни любимци или често се перат силно замърсени дрехи, почистването може да се налага по-често от веднъж месечно. Сигурните признаци са застояла миризма, черни петна по гумата, остатъци по прането, затруднено оттичане или вода, която остава в уплътнението след края на програмата.