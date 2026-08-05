51-годишната Ева Лонгория разпали страстите по червен бански на морския бряг в Испания (СНИМКИ)

Американската актриса и продуцент Ева Лонгория привлече вниманието по време на поредния си плажен ден в Испания. 51-годишната звезда от „Отчаяни съпруги“ беше заснета в червен бански от две части край Марбея, където прекарва голяма част от лятото със семейството си.

Ева Лонгория съчета изрязания си червен бански с кремава сламена шапка, слънчеви очила и златна верижка. По-късно актрисата облече свободна раирана риза и напусна плажа с плетена чанта и велурени сандали.

Холивудската звезда беше в компанията на осемгодишния си син Сантяго Енрике, с когото игра в пясъка и край водата. През последните седмици към тях често се присъединява и съпругът ѝ, мексиканският бизнесмен Хосе Бастон. Двамата са женени от 2016 г., а Ева Лонгория е и мащеха на трите му деца от предишен брак.

Eva Longoria at 51 is living proof that age is just a number. She’s still turning heads and proving that confidence, fitness, and consistency never go out of style. pic.twitter.com/aepyzXnjBW — Gloowreyah (@Glowreyahupdate) August 4, 2026

Семейството притежава вила в Марбея и от години разделя времето си основно между Испания и Мексико. Актрисата е родена в Тексас и запазва връзката си със САЩ, където продължава да работи по филмови и телевизионни проекти, но вече не приема Лос Анджелис за свой постоянен дом.

Стегнатата си фигура Ева Лонгория казва, че дължи на последователен тренировъчен режим. Актрисата е споделяла, че става в 5 часа сутринта и спортува с треньор шест дни в седмицата. След навършването на 50 години тя поставя основен акцент върху силовите упражнения и вдигането на тежести, докато кардиото остава по-малка част от програмата ѝ.

Eva Longoria on the beach in Marbella, Spain Eva Longoria pic.twitter.com/oZQnybLDsS — The Glam Club (@The_Glam_Club) August 4, 2026

„Тренировките са моята форма на медитация. Това е моят терапевтичен час“, обяснява Ева Лонгория. По думите ѝ целта вече не е просто да има плосък корем, а да запази сила, подвижност и психическо равновесие.

Актрисата включва в ежедневието си също медитация, разходки сред природата и домашно приготвена храна. Като най-важната си тайна за добър външен вид Ева Лонгория посочва достатъчния сън, който се стреми да поставя пред натоварения си професионален график.