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51-годишната Ева Лонгория разпали страстите по червен бански на морския бряг в Испания (СНИМКИ)

51-годишната Ева Лонгория разпали страстите по червен бански на морския бряг в Испания (СНИМКИ)

5 Август, 2026 18:30 773 3

  • ева лонгория-
  • актриса-
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  • бански-
  • испания-
  • марбея

Актрисата от известно време избра именно Испания за свой дом, след като напусна САЩ

51-годишната Ева Лонгория разпали страстите по червен бански на морския бряг в Испания (СНИМКИ) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Американската актриса и продуцент Ева Лонгория привлече вниманието по време на поредния си плажен ден в Испания. 51-годишната звезда от „Отчаяни съпруги“ беше заснета в червен бански от две части край Марбея, където прекарва голяма част от лятото със семейството си.

Ева Лонгория съчета изрязания си червен бански с кремава сламена шапка, слънчеви очила и златна верижка. По-късно актрисата облече свободна раирана риза и напусна плажа с плетена чанта и велурени сандали.

Холивудската звезда беше в компанията на осемгодишния си син Сантяго Енрике, с когото игра в пясъка и край водата. През последните седмици към тях често се присъединява и съпругът ѝ, мексиканският бизнесмен Хосе Бастон. Двамата са женени от 2016 г., а Ева Лонгория е и мащеха на трите му деца от предишен брак.

Семейството притежава вила в Марбея и от години разделя времето си основно между Испания и Мексико. Актрисата е родена в Тексас и запазва връзката си със САЩ, където продължава да работи по филмови и телевизионни проекти, но вече не приема Лос Анджелис за свой постоянен дом.

Стегнатата си фигура Ева Лонгория казва, че дължи на последователен тренировъчен режим. Актрисата е споделяла, че става в 5 часа сутринта и спортува с треньор шест дни в седмицата. След навършването на 50 години тя поставя основен акцент върху силовите упражнения и вдигането на тежести, докато кардиото остава по-малка част от програмата ѝ.

„Тренировките са моята форма на медитация. Това е моят терапевтичен час“, обяснява Ева Лонгория. По думите ѝ целта вече не е просто да има плосък корем, а да запази сила, подвижност и психическо равновесие.

Актрисата включва в ежедневието си също медитация, разходки сред природата и домашно приготвена храна. Като най-важната си тайна за добър външен вид Ева Лонгория посочва достатъчния сън, който се стреми да поставя пред натоварения си професионален график.


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Цъцъ

    6 3 Отговор
    Чак пък да разпали😉 За да се случи трябва малко да подyха на жаравата😅

    18:32 05.08.2026

  • 2 Гретиния

    4 0 Отговор
    Гле гле гле....... отивам веднага да ударя две три........ааа...... контри! Ще се бръсна, ще се бръсна....
    Я... !?
    Я....!!?
    Кво пише с дребния шрифт на флакона с гела за бръснене:
    - Хванете здраво с едната ръка, и разклатете енергично......
    Еее.......я не съм искал, ама ендженерите са писали инструкция....

    18:44 05.08.2026

  • 3 Бойчо пожарникаря

    3 0 Отговор
    Да я арестуват веднага тая подпалвачка...
    Аман от тия пожари...
    И шумата тихо и мирно събере,че от много лъскане сама се пали...

    18:48 05.08.2026