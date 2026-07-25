Джим Кери се прости с режисьора на "Маската" и "Кошмари на Елм Стрийт" Чък Ръсел

Американският актьор и комик Джим Кери отдаде почит на режисьора Чък Ръсел, който почина неочаквано на 74-годишна възраст през изминалата сряда в дома си в района на Сан Диего. Причината за смъртта му не е обявена.

64-годишният Джим Кери определи работата си с Чък Ръсел по комедията „Маската“ от 1994 г. като привилегия и един от най-ценните моменти в творческата си кариера.

„По време на снимките на „Маската“ той създаде изпълнена с детско въображение, радост и другарство атмосфера“, заяви холивудският актьор. По думите му игривият подход на режисьора е вдъхновявал целия актьорски състав и снимачния екип.

Джим Кери добави, че филмът остава „едно от бижутата“ в професионалния му път, и благодари на Чък Ръсел за съвместната им работа.

Фентъзи комедията „Маската“ има ключова роля за превръщането на Джим Кери в световна филмова звезда. Актьорът изпълнява ролята на банковия служител Стенли Ипкис, който открива магическа маска и се преобразява в зелено лице с необикновени способности.

Jim Carrey paid tribute to "The Mask" director Chuck Russell, who died Wednesday, saying, “I consider it a privilege to have worked with Chuck Russell, who during the shooting of “The Mask,” created an ebullient, childlike atmosphere of wonder and camaraderie on his set. The… — Variety (@Variety) July 25, 2026

Продукцията е и филмовият дебют на американската актриса Камерън Диас, която играе певицата Тина Карлайл. Филмът се отличава с комбинацията си от физическа комедия, анимационни похвати и визуални ефекти, които по онова време се смятат за новаторски.

Чък Ръсел започва режисьорската си кариера с хоръра „Кошмари на Елм Стрийт 3: Воини на сънищата“ през 1987 г. Филмът допринася за възраждането на поредицата и е сред ранните значими роли на актрисата Патриша Аркет.

Година по-късно американският режисьор представя нова версия на хорър класиката „The Blob“. Сред другите му известни продукции са екшънът „Заличителят“ с Арнолд Шварценегер и приключенският филм „Кралят на скорпионите“, в който Дуейн Джонсън получава първата си главна роля в пълнометражно кино.

След продължително отсъствие от режисурата Чък Ръсел се завръща през 2016 г. с екшън трилъра „I Am Wrath“, в който участва Джон Траволта. По-късно снима индийската продукция „Junglee“ и „Paradise City“ с Джон Траволта и Брус Уилис.

Последният му режисьорски проект е свръхестественият хорър „Witchboard“, нова версия на едноименния филм от 1986 г. Чък Ръсел е и съавтор на сценария.

В едно от последните си интервюта режисьорът обяснява, че дълго е отлагал завръщането си към хорър жанра, защото не е искал да повтаря предишните си филми. По думите му целта била да предложи история, която да развие както личния му стил, така и очакванията на публиката.

Чък Ръсел оставя съпругата си Аня и три деца – Логан, Райли и Карлин.