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Почина журналистът Стефан Курдов

Почина журналистът Стефан Курдов

10 Август, 2026 17:26 4 122 21

  • стефан курдов-
  • актьор-
  • почина-
  • господари на ефира

Лицето от „Господари на ефира“ защитаваше животните

Почина журналистът Стефан Курдов - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бившият кореспондент на телевизионното предаване „Господари на ефира“ и активен защитник на животните Стефан Курдов е починал. Новината за кончината на познатия във Варна журналист бе съобщена в социалните мрежи от негови съмишленици, които скърбят за загубата на една от най-дейните фигури в местната зоозащита.

През годините Стефан Курдов работи като журналист на свободна практика, сценарист, актьор и радиоводещ. Най-голяма популярност сред широката публика обаче му носи работата като репортер на предаването „Господари на ефира“, където отразява недъзите в обществото.

В последните години от живота си Курдов насочва цялата си енергия към защитата на бездомните животни във Варна. Той е основен двигател на редица протести и инициативи срещу насилието над безпомощни същества, като се бори и за подобряване на условията в общинските приюти.

Сред най-популярните му предложения е създаването на специализирани зоопатрули в морската столица. Журналистът води активни преговори с Община Варна и местния Общински съвет за въвеждане на регулярни и хуманни програми за безплатна кастрация, целящи овладяване на популацията на бездомните кучета и котки. Той настоява и пред Министерството на вътрешните работи за законови промени и изграждане на специализирано звено „Зоополиция“ в структурата на ведомството.

„Варненската зоозащита скърби за Стефан Курдов, който беше голям приятел на животните, известен в града ни с борбата си и с многобройните си инициативи в тяхна защита и със сърцатите си призиви да бъдем добри с животните“, пише в социалните мрежи Снежина Алдемир.

Тя отправя емоционално послание към своя съратник: „Няма да забравим делото ти, приятелю! Ще продължим следата, която остави и на свой ред ще оставим добър пример и посока на утрешните приятели на животните, които ще продължат нашата следа. Светъл път през вечността и - до следващия наш живот, в който пак ще сме заедно в редиците на Доброто за по-добър свят“.

Други негови приятели също споделят болката от загубата, припомняйки конкретни негови успехи: „Въпреки противоречивия си и труден характер, Стефан беше голям приятел на животните и отдаде последните години от живота си в тяхна защита. Благодарение на Стефан беше осъществена и кампанията със стикери против насилието над животни по автобусите на Варна“.


Варна / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тоа е последовател на лудата Брижит

    27 20 Отговор
    Бардо която защитава животните но докато е била бременна е била детото си с юмруци в корема си, Брижит Бардо признава че била искала да получи спонтанен аборт.🤣😂

    17:36 10.08.2026

  • 2 Заключение

    13 16 Отговор
    Защитата на животните е опасна за живота.

    17:36 10.08.2026

  • 3 Сила

    28 26 Отговор
    Първите два коментара за пореден път потвърждават , че Територията се населява предимно от дегенерати и садисти .... Факт
    Това е ....

    Коментиран от #4, #10, #13, #17, #19

    17:42 10.08.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Боби

    7 17 Отговор
    Бустери, двойни, тройни

    17:55 10.08.2026

  • 7 Явно е

    10 9 Отговор
    нямал семейство, горкия човек.

    Коментиран от #16

    17:56 10.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 1 к ретен По МАЛКО

    7 10 Отговор
    а бсолутенн к Р Е ТЕН

    18:00 10.08.2026

  • 10 Коментарът на "Сила" е на неуравновесен

    26 7 Отговор

    До коментар #3 от "Сила":

    човек който в името на "бездомни" животни е готов да убие човек.

    Във всички Държави, развити икономически и социално има приюти за бездомни кучета и котки.
    В тези приюти животинките прекарват определен срок от време от няколко месеца до година, (примерно), животинките които не са намерили собственик се евтаназират (euthanasia).
    Кучета които не са социализирани и са опасни за хора и деца се Евтаназират безпрекословно и веднага.
    Единствено в България може Правителство и Общество да наблюдава безучастно как кучета умъртвяват хора и деца без да направи каквото и да е било в защита на Българските Граждани?

    Коментиран от #21

    18:14 10.08.2026

  • 11 Евтаназия

    27 6 Отговор
    mercy killing.

    Посочете ми една Държава в Европа която е превърнала градското си пространство в кучкарник?
    Единствено България.

    18:19 10.08.2026

  • 12 Защо ли.

    10 3 Отговор
    Курдов беше завършен алкохолик скандалджия и още много неща. Може да се грижил за животните но отношенията с най близките му хора и бизнес партньори изобщо не бяха добри а орестъпни

    18:20 10.08.2026

  • 13 Тролетариатът винаги си е бил ЗЛЕ

    8 12 Отговор

    До коментар #3 от "Сила":

    Не си прави заключенията по пациентите в мрежата!

    18:23 10.08.2026

  • 14 хмм

    5 0 Отговор
    Някой знае ли на колко години беше?

    18:26 10.08.2026

  • 15 Коментар номер 1 и номер 10 са мои

    15 2 Отговор
    коментари, покрай мен винаги е имало кучета и котки.

    Правилата са правила, само в България няма правила, а има тежко комплексирани типове които или държат кучета убийци и им е кеф да видят как тяхното куче напада, или тежко комплексирани защитници на бездомни животни.
    И едното и другото е Диагноза.

    18:30 10.08.2026

  • 16 Защо ли

    13 1 Отговор

    До коментар #7 от "Явно е":

    Нне иамше но не се държеше ника добре с тях след като се напиеше като тези които защитаваше

    18:38 10.08.2026

  • 17 Прости му..

    5 2 Отговор

    До коментар #3 от "Сила":

    Нека господ прости греховете му, а той имаше много и от всички. Може да е бил добър с животните но с хората беше меко казано много лош. От 30 години му наблюдавам подвизит за 55 годишния си живот само в началото беше забавен. После нахален арогантен груб и малко е да се опише хората около него страдаха от действията му. Има си и вземане даване със закона от най неприятната му страна. Точно при него звойствен живот като трезвен хубав като пие да не си там.

    18:45 10.08.2026

  • 18 Павел Пенев

    17 8 Отговор
    Не е дочакал зоолинейката, най голямото творение на демократичните идиоти у нас.

    18:55 10.08.2026

  • 19 Любопитко

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Сила":

    Вегетарианец?

    20:47 10.08.2026

  • 20 Любопитко

    3 0 Отговор
    "Лицето от „Господари на ефира“ защитаваше животните"
    Колко ли е имал по биология (зоология) нароченият за защитник на животните (тоест - на всички животни!) герой статията, след като за него несъмнено животинският свят в България е бил представен само от два вида - куче и домашна котка?

    20:57 10.08.2026

  • 21 Сила

    2 13 Отговор

    До коментар #10 от "Коментарът на "Сила" е на неуравновесен":

    Докторе , защо ....???!
    Пак си злоупотребявал с жълтите рецепти ....!!!?

    21:30 10.08.2026