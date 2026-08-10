Почина журналистът Стефан Курдов

Бившият кореспондент на телевизионното предаване „Господари на ефира“ и активен защитник на животните Стефан Курдов е починал. Новината за кончината на познатия във Варна журналист бе съобщена в социалните мрежи от негови съмишленици, които скърбят за загубата на една от най-дейните фигури в местната зоозащита.
През годините Стефан Курдов работи като журналист на свободна практика, сценарист, актьор и радиоводещ. Най-голяма популярност сред широката публика обаче му носи работата като репортер на предаването „Господари на ефира“, където отразява недъзите в обществото.
В последните години от живота си Курдов насочва цялата си енергия към защитата на бездомните животни във Варна. Той е основен двигател на редица протести и инициативи срещу насилието над безпомощни същества, като се бори и за подобряване на условията в общинските приюти.
Сред най-популярните му предложения е създаването на специализирани зоопатрули в морската столица. Журналистът води активни преговори с Община Варна и местния Общински съвет за въвеждане на регулярни и хуманни програми за безплатна кастрация, целящи овладяване на популацията на бездомните кучета и котки. Той настоява и пред Министерството на вътрешните работи за законови промени и изграждане на специализирано звено „Зоополиция“ в структурата на ведомството.
„Варненската зоозащита скърби за Стефан Курдов, който беше голям приятел на животните, известен в града ни с борбата си и с многобройните си инициативи в тяхна защита и със сърцатите си призиви да бъдем добри с животните“, пише в социалните мрежи Снежина Алдемир.
Тя отправя емоционално послание към своя съратник: „Няма да забравим делото ти, приятелю! Ще продължим следата, която остави и на свой ред ще оставим добър пример и посока на утрешните приятели на животните, които ще продължат нашата следа. Светъл път през вечността и - до следващия наш живот, в който пак ще сме заедно в редиците на Доброто за по-добър свят“.
Други негови приятели също споделят болката от загубата, припомняйки конкретни негови успехи: „Въпреки противоречивия си и труден характер, Стефан беше голям приятел на животните и отдаде последните години от живота си в тяхна защита. Благодарение на Стефан беше осъществена и кампанията със стикери против насилието над животни по автобусите на Варна“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тоа е последовател на лудата Брижит
17:36 10.08.2026
2 Заключение
17:36 10.08.2026
3 Сила
Това е ....
Коментиран от #4, #10, #13, #17, #19
17:42 10.08.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Боби
17:55 10.08.2026
7 Явно е
Коментиран от #16
17:56 10.08.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 1 к ретен По МАЛКО
18:00 10.08.2026
10 Коментарът на "Сила" е на неуравновесен
До коментар #3 от "Сила":човек който в името на "бездомни" животни е готов да убие човек.
Във всички Държави, развити икономически и социално има приюти за бездомни кучета и котки.
В тези приюти животинките прекарват определен срок от време от няколко месеца до година, (примерно), животинките които не са намерили собственик се евтаназират (euthanasia).
Кучета които не са социализирани и са опасни за хора и деца се Евтаназират безпрекословно и веднага.
Единствено в България може Правителство и Общество да наблюдава безучастно как кучета умъртвяват хора и деца без да направи каквото и да е било в защита на Българските Граждани?
Коментиран от #21
18:14 10.08.2026
11 Евтаназия
Посочете ми една Държава в Европа която е превърнала градското си пространство в кучкарник?
Единствено България.
18:19 10.08.2026
12 Защо ли.
18:20 10.08.2026
13 Тролетариатът винаги си е бил ЗЛЕ
До коментар #3 от "Сила":Не си прави заключенията по пациентите в мрежата!
18:23 10.08.2026
14 хмм
18:26 10.08.2026
15 Коментар номер 1 и номер 10 са мои
Правилата са правила, само в България няма правила, а има тежко комплексирани типове които или държат кучета убийци и им е кеф да видят как тяхното куче напада, или тежко комплексирани защитници на бездомни животни.
И едното и другото е Диагноза.
18:30 10.08.2026
16 Защо ли
До коментар #7 от "Явно е":Нне иамше но не се държеше ника добре с тях след като се напиеше като тези които защитаваше
18:38 10.08.2026
17 Прости му..
До коментар #3 от "Сила":Нека господ прости греховете му, а той имаше много и от всички. Може да е бил добър с животните но с хората беше меко казано много лош. От 30 години му наблюдавам подвизит за 55 годишния си живот само в началото беше забавен. После нахален арогантен груб и малко е да се опише хората около него страдаха от действията му. Има си и вземане даване със закона от най неприятната му страна. Точно при него звойствен живот като трезвен хубав като пие да не си там.
18:45 10.08.2026
18 Павел Пенев
18:55 10.08.2026
19 Любопитко
До коментар #3 от "Сила":Вегетарианец?
20:47 10.08.2026
20 Любопитко
Колко ли е имал по биология (зоология) нароченият за защитник на животните (тоест - на всички животни!) герой статията, след като за него несъмнено животинският свят в България е бил представен само от два вида - куче и домашна котка?
20:57 10.08.2026
21 Сила
До коментар #10 от "Коментарът на "Сила" е на неуравновесен":Докторе , защо ....???!
Пак си злоупотребявал с жълтите рецепти ....!!!?
21:30 10.08.2026