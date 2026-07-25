Димитър Бербатов се стопи със строг веган режим

Най-добрият ни голмайстор Димитър Бербатов сериозно притесни феновете си с изпит външен вид през последните седмици. След последните медийни изяви на бившата звезда на "Манчестър Юнайтед", в социалните мрежи заваляха коментари относно драстичното му отслабване. Почитателите му отчитат, че ребрата на Бербо вече се броят, лицето му е силно изпито, ръцете му са изтънели, а цялостната му фигура е тотално променена.

Към момента, при впечатляващия си ръст от 189 сантиметра, Бербатов тежи едва около 70 килограма. Рязката промяна накара мнозина да се усъмнят в здравословното му състояние, пише HotArena.

Причината за драстичната трансформация се оказва строг хранителен режим. Бербатов се зарибява по веганството преди 7 години, като го съчетава с йога, която практикува от много по-отдавна. Решението му идва след лична криза в началото на ковид пандемията.

"Преди пандемията един ден се погледнах в огледалото и не се харесах. Премерих се и видях, че съм 91 килограма, а по принцип съм бил 83-84. Казах си, че работата не е добре. Усетих, че имам разни болежки, и започнах да се съмнявам. Ходих на доктори, които казаха, че всичко ми е наред, а аз не се чувствам добре. Тогава започна пандемията, като попаднах на една книга за здравето. Тогава започнах да изучавам това, как да се храня", споделя преди време откровено легендарният нападател.

Днес начинът на живот на футболиста напълно изключва всякакви животински продукти – месо, риба, морски дарове, млечни продукти, яйца и дори мед. Бербо се храни единствено с плодове, зеленчуци, ядки, зърнени и бобови култури. Въпреки притесненията на феновете, той е категоричен, че се чувства отлично и няма намерение да променя менюто си,

Въпреки значително по-слабия си вид, Димитър Бербатов кипи от енергия и се готви за ново, напълно непознато предизвикателство. Голямата звезда на българския футбол стартира национално турне със свой собствен моноспектакъл, в който ще разкаже за живота и пътя си извън терена.

Проектът ще обиколи театрите в 14 града в страната, като голямата премиера е насрочена за 9 септември в родния му Благоевград. Спектакълът ще отведе публиката отвъд головете, трофеите и многомилионните трансфери. В центъра на историята ще бъдат тежките решения, вътрешните съмнения, характерът и железните принципи, които стоят зад успехите му.

Зад кулисите на мащабния проект стоят доказани имена – режисурата е поверена на популярната Яна Титова, а оригиналната музика към представлението е създадена специално от Владимир Ампов - Графа.