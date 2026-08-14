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Втора Бундеслига се завърна с мощно шоу и нови фаворити

Втора Бундеслига се завърна с мощно шоу и нови фаворити

14 Август, 2026 19:00 434 0

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Голямата битка за Първа Бундеслига ще бъде водена от трите изпаднали отбора – Волфсбург, Хайденхайм и Санкт Паули

Втора Бундеслига се завърна с мощно шоу и нови фаворити - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Новият сезон 2026/27 във Втора Бундеслига обещава безпрецедентна драма с участието на традиционни германски грандове. Шампионатът започна на 7 август 2026 г., а днес, 14 август, стартират вълнуващите сблъсъци от втория кръг.

Прочетете пълния обзор на трансферите, очакванията и фаворитите за промоция в елита.

Основните фаворити за елита

Голямата битка за Първа Бундеслига ще бъде водена от трите изпаднали отбора – Волфсбург, Хайденхайм и Санкт Паули, чиято единствена цел е бързо завръщане. Сериозна конкуренция ще им окаже амбициозният тим на Хановер 96, който през миналия сезон изпусна промоцията на косъм, както и столичният Херта Берлин.

Интригата се засилва от факта, че само първите два отбора печелят директна квота, а третият отива на непредвидим плейоф.

Ключови трансфери и нови имена

Летният трансферен прозорец, който затваря на 31 август 2026 г., доведе до сериозни размествания в съставите:

  • Волфсбург направи силен ход с привличането на Фабиан Резе от Херта срещу 8 милиона евро.
  • Хановер 96 подсили редиците си с Жан Югоне от Магдебург и Паскал Лорец, за да компенсира напускането на капитана Енцо Леополд.
  • Младите таланти под наем, като Хавиер Фернандес в Нюрнберг (от Байерн Мюнхен), ще бъдат под лупа през кампанията.

Резултати от старта и какво предстои

В откриващия мач на сезона Херта постигна важна победа с 1:0 като гост на Бохум. Хайденхайм също стартира с три точки след зрелищно 4:3 срещу Оснабрюк.

Още днес (14 август) от 19:30 часа футболните фенове ще станат свидетели на нови два вълнуващи мача: Холщайн Кийл срещу Санкт Паули и Айнтрахт Брауншвайг срещу Бохум.


Германия
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