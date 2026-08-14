Делфин беше забелязан в Канале гранде във Венеция (СНИМКИ)

Делфин беше забелязан в сърцето на Венеция, след като навлезе в Канале гранде и достигна района на моста „Риалто“ – една от най-оживените и разпознаваеми части на италианския град. Необичайният посетител привлече вниманието на жители и туристи, а властите призоваха за повишено внимание заради интензивното движение на лодки.

Животното е наблюдавано многократно сутринта на 13 август между спирките на градския воден транспорт и района на Riva del Carbon. Делфинът се е движил сред гондоли, вапорети, водни таксита и моторни лодки, което породи опасения за безопасността му.

Кметът на Венеция Симоне Вентурини разпространи кадри от появата му и призова всички, които плават в централната част на града, да намалят риска от сблъсък. По думите му приоритет в момента е животното да бъде защитено, особено в зоните, където има сигнали за присъствието му.

Все още не е установено дали делфинът край „Риалто“ е прочулият се сред венецианците Нане, известен още като Мимо, или става дума за друг екземпляр. Нане-Мимо се появява във Венецианската лагуна още в края на юни 2025 г., а от октомври започва редовно да бъде наблюдаван в басейна на „Сан Марко“.

Животното е обикновен бутилконос делфин и според експертите вероятно е млад мъжки екземпляр на възраст между четири и седем години и с дължина малко под два метра. Наблюденията показват, че е способен самостоятелно да ловува и да се ориентира в сложната среда на лагуната.

Присъствието му във Венеция обаче вече е довело и до опасен инцидент. През есента на 2025 г. специалистите установяват пет дълбоки порезни рани по гърба и гръбната му перка, съвместими с удар от корабно витло. След това е направен опит животното да бъде насочено извън натоварената зона чрез акустични устройства, но то впоследствие се връща в басейна на „Сан Марко“. Раните му по-късно зарастват напълно.

A dolphin is swimming right in front of my prior apartment on the Grand Canal in Venice! We don’t know if it’s Nane. I am waving from my balcony in spirit!❤️ https://t.co/Zo4olWn7Lz — Cat Bauer in Venice (@Cat_Bauer) August 13, 2026

Заради трайното присъствие на Нане-Мимо Университетът в Падуа, общината на Венеция и Природонаучният музей „Джанкaрло Лигабуе“ започнаха специална програма за наблюдение. Експертите проследяват движението, гмурканията, физическото състояние и реакциите му към преминаващите плавателни съдове.

Специалистите препоръчват лодките и туристите да стоят на поне 50 метра от животното, да избягват резки ускорения, да не го преследват и да не се опитват да го привличат с храна, шум или директен контакт. Причината е, че въпреки привидната му адаптация към градската среда то остава див и защитен морски бозайник.

Присъствието на делфин във Венецианската лагуна само по себе си не е изключително явление. По-необичайно е продължителното оставане на един и същ самотен екземпляр в силно урбанизирана и натоварена с плавателни съдове зона. Според изследователите лагуната предлага достатъчно храна, включително кефал и лаврак, което може да е една от причините Нане-Мимо да продължава да я предпочита пред открито море.

Появата на делфина край „Риалто“ е първият случай, при който животно с подобен профил е забелязано толкова навътре в Канале гранде. Докато експертите се опитват да установят самоличността му, властите във Венеция остават съсредоточени върху ограничаването на риска в един от най-натоварените водни коридори на града.