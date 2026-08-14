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Вторите осем изтребителя F-16 за България се забавят до 2030 г.

Вторите осем изтребителя F-16 за България се забавят до 2030 г.

14 Август, 2026 18:42 1 211 110

  • изтребители-
  • ф-16-
  • сащ-
  • българия

От американска страна беше уточнено, че този срок не е окончателен и ще бъдат предприети всички възможни действия за ускоряване на производството и по-ранното им получаване

Вторите осем изтребителя F-16 за България се забавят до 2030 г. - 1
Илюстративна снимка, БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Министърът на отбраната Димитър Стоянов обсъди с представители на „Локхийд Мартин“ изпълнението на договора за вторите осем самолета F-16 Block 70.

По време на разговорите изпълнителят информира за възникнали затруднения в производствения процес, които ще доведат до забавяне на доставката им в България до второ тримесечие на 2030 г. От американска страна беше уточнено, че този срок не е окончателен и ще бъдат предприети всички възможни действия за ускоряване на производството и по-ранното им получаване.

„За българската страна е от ключово значение забавянето да бъде максимално съкратено и да не води до допълнително финансово натоварване за държавата. Очакваме уверения, че забавянето няма да се отрази върху крайната цена на договора, както и конкретни действия за съкращаване на закъсненията“, заяви министър Стоянов.

По отношение на оставащите дейности по договора за първите осем F-16 Block 70, министър Димитър Стоянов обясни, че целта е още през следващата година те да бъдат включени в бойното дежурство. „За мен като министър е важно да виждам F-16 да лети в българското небе, да разполагаме с необходимите резервни части и компоненти за поддръжка на самолетите, както и с достатъчно, подготвени пилоти“, каза министърът.

В тази връзка той постави въпроса за разширяване на възможностите за подготовка на български пилоти в центрове за обучение на F-16, както и за своевременното осигуряване на резервни части и компоненти, необходими за поддръжката и експлоатацията на самолетите. Министър Стоянов напомни, че българската страна е изпратила запитване до САЩ за самолети F-16 втора употреба, които да подпомогнат поддържането на необходимите способности на българските ВВС.

„Този въпрос сега придобива още по-голямо значение и се надяваме да получим необходимата подкрепа“, категоричен бе Стоянов. В срещата, която се проведе в Министерството на отбраната, участваха и временно управляващият Посолството на САЩ в България.

Мартин Макдауъл и подп. Омар Кавалие, началник на Военната група на САЩ в България.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хаха

    51 3 Отговор
    Отказвай ги тези и ги заменяй с Европейски!

    Коментиран от #64, #80

    18:44 14.08.2026

  • 2 456

    45 4 Отговор
    🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣Без коментар!!

    18:45 14.08.2026

  • 3 Сатана Z

    37 3 Отговор
    Хи хи хи.....изсмял се Летеца на Турски език.

    18:45 14.08.2026

  • 4 Вовата съм

    77 4 Отговор
    Мухахаха - плащаш и получаваш след 10 години самолет модел на 60 години! Едно време за Лада се чакаше по-малко

    Коментиран от #54

    18:46 14.08.2026

  • 5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    35 3 Отговор
    Бати каза "Дали си парите, ама дали ще ти дам самолети.......🤔🤔🤔

    18:47 14.08.2026

  • 6 Ако "се забавят до 2030 година"

    12 18 Отговор
    тоя няма да е министър, няма да управляват мунчаци

    Коментиран от #27, #78

    18:48 14.08.2026

  • 7 Пръц

    46 5 Отговор
    Те първите 8 още не са донесени от гробището за самолети в Аризона ,или май докараха някакви пребоядисани летящи бангии с отличителните знаци на ВВС на САЩ.Водят ги на склад но е трудно да се разбере къде

    18:48 14.08.2026

  • 8 таман нашенците

    8 22 Отговор
    ще имат време да се научат да припалват наличните защото още се чудят от къде се пали двигателя първо пробвали с кебрит по нареждане от кгб и тайните служби на мацква

    18:48 14.08.2026

  • 9 Гиди маймун мръсен

    46 3 Отговор
    Всички участвали по някакъв начин в този договор да бъдат изнасилени публично... и цялата им рода

    Коментиран от #14, #15

    18:48 14.08.2026

  • 10 Става смешно

    39 3 Отговор
    като украински комедиант с две бели линии.

    18:49 14.08.2026

  • 11 милиарди за тоз де вее

    50 3 Отговор
    Заради тези тенекии бочко се откупи от Магнитски , но ада му предстои !!

    18:50 14.08.2026

  • 12 Направо Ги Забрави !

    26 2 Отговор
    ------------------- !

    18:50 14.08.2026

  • 13 фен на сидеров

    35 2 Отговор
    "човекът взе парите и каза :"ще видим" ! "

    Коментиран от #81

    18:50 14.08.2026

  • 14 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    33 2 Отговор

    До коментар #9 от "Гиди маймун мръсен":

    Ами тоя дето подписа договора за първите 8 има спомени от поляните на Витоша🤔❗

    18:50 14.08.2026

  • 15 за по сигурно

    24 3 Отговор

    До коментар #9 от "Гиди маймун мръсен":

    същото да се приложи и за неучаствалите в точно този договор но със сигурност участвали в други мушенгии мурафети и гешефти политици и бизнесмени!

    18:51 14.08.2026

  • 16 Доналд Дък, патарок-шматарок

    21 2 Отговор
    Човекът взе парите и каза: "Ще видим!"

    18:51 14.08.2026

  • 17 Ганьо

    26 2 Отговор
    Важното е да се усвоят парите..., че няма никой да позволи да летят е друга бира...

    18:51 14.08.2026

  • 18 Във въздуха асовете са едни и същи

    24 1 Отговор
    Ако ще копуваш самолет или самолетоносач,трябва да избираш внимателно от кого.Другото е без значение

    18:52 14.08.2026

  • 19 БОКО И ДОНИ

    37 3 Отговор
    Откраднаха парите. Ф-ки ще гледате само на снимки.

    18:52 14.08.2026

  • 20 Смях

    38 2 Отговор
    Това е бизнес. Даваш и чакаш. Винаги наведени. А нещо неустойки!? Кой ги подписа тези договори?!?!?

    Коментиран от #62

    18:52 14.08.2026

  • 21 Няма ли проверка

    25 2 Отговор
    Нещо сметни палати. Финансова ревизия Инспектират .

    18:54 14.08.2026

  • 22 Абе

    32 3 Отговор
    Има един лаф: нАпуткин ден! Нещо лихви, неустойка или територията се е хванала за палците?

    18:54 14.08.2026

  • 23 Хохо

    14 3 Отговор
    Локхийт Мартин са пустиня Сали расисти, а ф-16 е избора на Путин. С такива партньори врагове не ни трябват

    18:54 14.08.2026

  • 24 Брях!!!

    35 2 Отговор
    Много е яко да си съюзник с краварите!!!
    Пари си дал - самолети, нема!!!
    А кога дойдат - они не фърчат!!!

    18:55 14.08.2026

  • 25 Синя София

    8 6 Отговор
    За какво ви са тия самолети,като няма пилоти които могат да летят с тях, купувайте руски бракми, нашите летци са асове с тях

    Коментиран от #32

    18:55 14.08.2026

  • 26 Мър666и

    28 1 Отговор
    Контролът къде е?! Човек за 100 лв (1:3 в днешни времена т.е вече 300 евро) като прегреши с касов апарат и е подсъдим ..
    А тези които прегрешават с милиарди...Нишооооо

    18:56 14.08.2026

  • 27 Спокойно Бе !

    5 0 Отговор

    До коментар #6 от "Ако "се забавят до 2030 година"":

    още Не са Откраднали !

    Материяла !

    За тях !

    18:57 14.08.2026

  • 28 Подигравка пълна

    24 1 Отговор
    Ама нашите олигофрени са виновни

    18:57 14.08.2026

  • 29 Разгадаемост

    26 1 Отговор
    Кой подписа двата договора ..
    Първите осем. И вторите осем.
    Дайте да ги видим.
    Чакаме ги по 15 години.

    18:57 14.08.2026

  • 30 Небензня

    15 2 Отговор
    Пускайте анкета.
    А. Путин ли е виновен или ДА
    Б. Радев ли е виновен или ДА
    В. И Путин и Радев
    Идеята ви я подарявам, нищъ авторски прави.
    Ивей Мирчи Кришан съм.

    18:57 14.08.2026

  • 31 Щерю

    23 1 Отговор
    Що така, братя кравари? Ние носим и втора употреба, също като първите, пресно боядисани с баданарката!
    Най-добре през 2035 година, тогава България няма да я има!
    Само казвам, нека да спечелите още от огрухана България!

    18:57 14.08.2026

  • 32 мунчо нали е голям пилот

    5 11 Отговор

    До коментар #25 от "Синя София":

    да покаже той как се лети с тия изтребители коремното видяхме че го може?

    Коментиран от #39

    18:57 14.08.2026

  • 33 Тва САЩ

    22 2 Отговор
    Вече и хладилник не могат да направят

    18:58 14.08.2026

  • 34 Егати договора е сключил Бойко

    27 1 Отговор
    След като при виновно неизпълнение от тяхна страна сме застрашени от оскъпяване на самолетите. Направо за затвора.

    18:59 14.08.2026

  • 35 Горски

    23 1 Отговор
    МиГ-29 е по-нов изтребител от Ф-16 с първи полет 20 януари 1974г - преди повече от половин век. Вярно че неща са обновени. Само че МиГ-29 където обсъждат ще ни струва някоя десетка милиони евро, а Ф-16 ни струва милиарди евро. А изпусната инвестиция на СААБ ни струва като нищо милиарди евро пропуснати печалби. За да обслужат господарите одобрените от посолството. Добре че американците ни продадоха по стар модел.Ако ни продадоха последен модел и да го потрошим,язък за парите. За да не се потроши ние си го пазим в хангарите.

    Коментиран от #36, #57

    19:00 14.08.2026

  • 36 облъчена копейко

    1 26 Отговор

    До коментар #35 от "Горски":

    нормално да има такава огромна разлика в цената така е като сравняваш Ферари с москвич или запорожец...

    Коментиран от #44, #60

    19:01 14.08.2026

  • 37 Победа

    18 0 Отговор
    Безсилие . Защо въобще имаме парламент. Защо са ни политици

    Коментиран от #38

    19:02 14.08.2026

  • 38 за да ги мразим

    13 0 Отговор

    До коментар #37 от "Победа":

    плюем храцаме и кълнем денонощно!!!

    19:02 14.08.2026

  • 39 Ха ХаХа

    13 1 Отговор

    До коментар #32 от "мунчо нали е голям пилот":

    Те не могат да летят бе суяк прозт

    Коментиран от #41

    19:03 14.08.2026

  • 40 Предплатени са

    16 0 Отговор
    Могат да ги бавят до 100 годишния юбилей на модела ф16.

    19:04 14.08.2026

  • 41 не могат

    0 1 Отговор

    До коментар #39 от "Ха ХаХа":

    щото освен на чип от пералня перла 05 не са се качвали...

    19:04 14.08.2026

  • 42 Победа

    7 1 Отговор
    Т.а.6666@к е нашата държава. Ясно видими е. Парламент не ни трябва

    19:05 14.08.2026

  • 43 САНДОКАН

    12 0 Отговор
    " очакваме уверения че забавянето няма да се отрази на крайната цена" . Очаквай неочакваното , важен е % .

    19:06 14.08.2026

  • 44 Горски

    10 1 Отговор

    До коментар #36 от "облъчена копейко":

    И москвича има по - голяма стойност от теб.

    Коментиран от #46, #92

    19:06 14.08.2026

  • 45 Про ста ци

    11 1 Отговор
    Атлантически Про ста ци

    Коментиран от #108

    19:08 14.08.2026

  • 46 качвай се на него

    1 12 Отговор

    До коментар #44 от "Горски":

    и бързо тичай към руското блато аааа рай да ти спрат интернета и да громиш евроатлантици в окопа в името на червените вождове агенти на кгб и античовеци путлер и гундзяев!

    Коментиран от #59

    19:09 14.08.2026

  • 47 този срок не е окончателен

    12 1 Отговор
    Нищо окончателно от САЩ няма. Това са луди хора

    19:10 14.08.2026

  • 48 123

    4 1 Отговор
    И защо са спрени коментарите под статия за Костадин Костадинов и даването на магистрала Черно море на Турция от Румен Радев . Радев ще излезе по-голям брат на реджеб и от Бойко

    Коментиран от #52, #67

    19:11 14.08.2026

  • 49 Ха ха

    7 0 Отговор
    Хич да не ги пращат. То се видя, че не могат 20 пилота да намерят да ги карат.
    Дайте им там Ил-ове да пръскат лозята.

    19:12 14.08.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 факуса

    5 0 Отговор
    имате шанс бе идиоти,откажете ги всичките

    19:12 14.08.2026

  • 52 защото костя

    1 1 Отговор

    До коментар #48 от "123":

    е платил за това с пари от субсидията да не вижда колко го мразят българите!

    Коментиран от #68

    19:12 14.08.2026

  • 53 az СВО Победа 81

    1 0 Отговор
    🤣🤣🤣🤣

    Безкрайните безсмислици с Дитер Халерфорден!

    🤣🤣🤣🤣

    19:13 14.08.2026

  • 54 Брум

    1 13 Отговор

    До коментар #4 от "Вовата съм":

    Поръчаните Ефки са най-съвременни самолети с най-съвременна електроника и радари. Единственото което им липсва е стелт технология. Дори на САЩ повечето самолети не са им стелт.

    Коментиран от #86, #89, #101

    19:14 14.08.2026

  • 55 си пън

    4 1 Отговор
    ли радев,това ли са ти партнерите,военен си, докога ще си наведен

    19:15 14.08.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 4268

    1 1 Отговор

    До коментар #35 от "Горски":

    Според тебе, Горски, Жигулката е по-нов автомобил от Мерцедеся с половин век.

    Ти си гений, бря!

    Коментиран от #65

    19:17 14.08.2026

  • 58 0407

    2 0 Отговор
    подписалите договора от бгто представители са представителна извадка за БЪЛГАРИНА......ДЕРЗАЙТЕ......

    19:17 14.08.2026

  • 59 Гробар

    0 1 Отговор

    До коментар #46 от "качвай се на него":

    Хаха. Откак ви пуснаха оптичен интернет в нужниците на двора селтаците яко вирнахте гребените.

    19:17 14.08.2026

  • 60 си пън

    1 1 Отговор

    До коментар #36 от "облъчена копейко":

    центавос,къде ти е ферарито

    19:17 14.08.2026

  • 61 Ний ша Ва упрайм

    5 0 Отговор
    да връщат парите!

    19:17 14.08.2026

  • 62 безпартиен

    4 0 Отговор

    До коментар #20 от "Смях":

    И никаква прокуратура няма да се сезира за нанесените щети на държавния бюджет в ОСОБЕНО ГОЛЕМИ РАЗМЕРИ???Така е защото агенцията се взимат от КОЛЕКТИВЕН ОРГАН НА УПРАВЛЕНИЕ- НАРОДНО СЪБРАНИЕ,МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ!А в нашия НАКАЗАТЕЛЕН КОДЕКС вината е ПЕРСОНАЛНА и КОЛЕКТИВЕН ОРГАН НЕ НОСИ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ!!!Колектив носи единствено ПОЛИТИЧЕСКА отговорност т.е НИКАКВА!За последно колективна отговорност са понесли управлявалите до 9.9.1944 със смъртни присъди и доживотен затвор! Сега вече е "демокрация" и.........Абе,на кого от управляващите му пука за държава и народ!?

    19:17 14.08.2026

  • 63 а защо

    4 0 Отговор
    Министърът на отбраната Димитър Стоянов не обсъди с
    шкембар войвода и тиквата
    дето искаха тез фърчила и теглиха тлъсти заеми за надутата общ поръчка

    и сащ ще кажат сори
    не можем по бързо зарди иран
    и никва компенсация за мишоците

    19:18 14.08.2026

  • 64 Бизнес

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "хаха":

    Ами да си ни връщат платените пари заедно с лихвите. Който не изпълнява договора, плаща неустойки. Знаели са, че няма да ги дадат навреме, ама взеха парите предварително. Добра сделка, партньорска работа.

    19:18 14.08.2026

  • 65 Гробар

    2 1 Отговор

    До коментар #57 от "4268":

    Те и боингите са велики ама падат като круши, що народ измря. Мейд ин Краваристан.

    Коментиран от #69, #110

    19:19 14.08.2026

  • 66 Бай онзи

    3 0 Отговор
    Самолети няма да има,но поне една цистерна от Безмер оставете ,за да може властта да си кара бензин от Бургас до София!!!!

    19:20 14.08.2026

  • 67 321

    1 0 Отговор

    До коментар #48 от "123":

    Защото излезе статия: ,,има ли тюлени на брега в с.Тюленово"...или само...копанари?

    19:21 14.08.2026

  • 68 О, Морес

    3 2 Отговор

    До коментар #52 от "защото костя":

    Оставете сега Радев и Костадинов и кой колко ги мрази.Дайте да видим кой поръча ЕФките,кой ги плати на двойни цени,защо получихме две,другите шест-утре,а останалите- никога.Знаете ли,как се нарича това ППеийско-Дебейско-Гербейско престъпно харчене на огромни суми народна пара ?

    19:21 14.08.2026

  • 69 а руските тенекии

    1 3 Отговор

    До коментар #65 от "Гробар":

    не могат да отлепят дори или се самовзривяват..

    19:22 14.08.2026

  • 70 Всичко е брак разпадат се само докато ги

    3 0 Отговор
    буташ.

    Коментиран от #75

    19:22 14.08.2026

  • 71 Ниска цена и високо качество

    2 0 Отговор
    Вместо от американците,трябваше да купим от македонците,тогава щях да ви праим евала

    19:23 14.08.2026

  • 72 Ами

    3 0 Отговор
    За първите осем F-16, нямаме никакво въоръжение.
    Все едно имаме осем самолета, който стават само за снимки.
    Със следващите осем, ситуацията едва ли ще се промени.
    По-добре да потърсим от някъде Миг-29. За тях имаме
    и въоръжение и готови пилоти, а и ще са доста по-евтини.

    Коментиран от #79

    19:24 14.08.2026

  • 73 нннн

    3 0 Отговор
    Човекът взе парите и каза ,,Ще видим".

    19:24 14.08.2026

  • 74 Таксиметров шофьор

    4 0 Отговор
    Първите осемпбройки ги доставиха и какво? Прашасват в хангарите, защото няма, кой да ги кара.

    Коментиран от #84

    19:24 14.08.2026

  • 75 с нашенските специалисти

    1 1 Отговор

    До коментар #70 от "Всичко е брак разпадат се само докато ги":

    само на бутане вървят тези изтребители последно поколение бройката им е колкото цялата материална база на ввс в бегето или колкото всички произвеждани някога консерви миг 29

    Коментиран от #77, #88, #103

    19:25 14.08.2026

  • 76 Перо

    4 0 Отговор
    Договорът е едностранно изгоден и страната търпи щети от липсата на клауза за забавяне, прекратяване, неизпълнение или лошо изпълнение! Подписалият договора носи отговорност по НК! Защо военна прокуратура не се сезира?

    19:27 14.08.2026

  • 77 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 0 Отговор

    До коментар #75 от "с нашенските специалисти":

    А цената им е равна на теглото им в злато❗
    Верно ни продават ЗЛАТНИ самолети❗

    19:27 14.08.2026

  • 78 тт123

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Ако "се забавят до 2030 година"":

    А бе гербо или петрохан НАЛИ ВИЕ ГИ СКЛЮЧИХТЕ ДОГОВОРИТЕ нали
    Радев ви предупреждаваше!!!!!!!!!!!

    19:28 14.08.2026

  • 79 Сами да питам

    0 1 Отговор

    До коментар #72 от "Ами":

    Ти би ли си купил Трабант?

    Коментиран от #90

    19:28 14.08.2026

  • 80 Верно ли бе

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "хаха":

    Че ние ги платихме предварително преди 10 години ? Какво ще откажеш ?

    19:28 14.08.2026

  • 81 Верно ли бе

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "фен на сидеров":

    Човека взе парите и каза : чекай десетина години

    19:29 14.08.2026

  • 82 Иван

    4 0 Отговор
    Толкова сте смешни да се смеем или да плачем ще чакаме още 5 години за самолети вече излезли от употреба и на всичкото отгоре предварително платени а някой казваше да купим още а нямате едно евро повече за пенсия и детски надбавки и питам за какво ти са самолети на една измислена държава щото то българин не остана или ще вкарваме и летци

    Коментиран от #100

    19:30 14.08.2026

  • 83 ?????

    2 0 Отговор
    Кво да му коментираш?
    Грипените отдавна щяха да летят, но Баце си купи американска амнистия навремето, а самолетите кучетата ги яли.
    Те и 2019 не бяха нещо особено, а през 2030 г. ще са вече музейни експонати.

    19:31 14.08.2026

  • 84 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 1 Отговор

    До коментар #74 от "Таксиметров шофьор":

    Те затова тези с БееНВе-тата се блъскат-
    щото са изкарали курс на Опел и не могат да карат БМВ😀😀😉😉

    19:31 14.08.2026

  • 85 Супер скъпи

    2 0 Отговор
    Изобщо тези железа не вършат никаква работа. Пари, хвърлени на вятъра. Колко тъпо е всичкото това? Защо някои така решават за нещо толкова важно? Тоя народ губи напълно всичко. И 2030 г не е известно ще има ли още страна сащ или не?

    19:32 14.08.2026

  • 86 Вовата съм

    4 0 Отговор

    До коментар #54 от "Брум":

    Евала Матросов, добър опит, но ... слаб. Модерни а? от подписване на договора до получаване - 15 години - време за което технологиите са отлетели на светлинни години. Като имаш предвид, че това което са ни оферирали не е последен модел към датата на подписването (най-новите просто не ги продават). Купуваме си модерни самолети е 30 годишна технология... за концепцията(над 60 годишна) и механиката да не отваряме дума

    19:32 14.08.2026

  • 87 Софиянец

    4 1 Отговор
    😂😂😂😂 натовски кенефи на 70 години, ще станат на 100 докато ни ги дадат, а парите отдавна са си ги прибрали! Та тея ли ще ни пазят?

    Коментиран от #96

    19:32 14.08.2026

  • 88 Пълни боклуци са

    3 0 Отговор

    До коментар #75 от "с нашенските специалисти":

    То цяло чудо ще е ако излети

    19:34 14.08.2026

  • 89 Нищоправеца

    1 0 Отговор

    До коментар #54 от "Брум":

    Абе бойлер, ти като отидеш в магазин да си купуваш кола, какво избираш? Последен модел или фейслифт на 20 години? ... ама ти никога не си влизал в шоурум за нова кола

    Коментиран от #98

    19:34 14.08.2026

  • 90 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 1 Отговор

    До коментар #79 от "Сами да питам":

    Само да ти кажа, че и Трабантът е по-добро решение от това да ХОДИШ ПЕШ❗

    Коментиран от #95

    19:34 14.08.2026

  • 91 Дика

    2 0 Отговор
    И без това няма пилоти за тях, тъй че все тая

    19:35 14.08.2026

  • 92 Черноморски

    2 0 Отговор

    До коментар #44 от "Горски":

    Аз навъртях 600 000 км с един ,,дванайсетак" от 1983-та до 2000 година...
    До 280 000 го карах ,като ,,Кооптакси" после го отрязох и регистрирах ,като пикап...
    България обикалях.
    Ремарке влачех...
    Къща строих...
    Никога на пътя не ме е оставял.
    Даже аз влачех закъсали...
    Дори и стартера или акумулатора да са ми скапани били,вадя манивелата и...паля...
    Неубиваема машина...
    Още страдам за нея....

    Москвич 2140/412....1983-та...

    19:35 14.08.2026

  • 93 Наблюдател

    1 0 Отговор
    България - страна без значение за Големия брат. Поляците си получиха самолетите навреме. При това не модернизирани антики F16, а F35 стелт. Можеше да купим Грипен, цената по-ниска, към тях в добавка шведски инвестиции, за качеството не знам. Но може да е като да сравниш Волво с Крайслер.

    19:35 14.08.2026

  • 94 ДАЖЕ И ДОНЧО

    2 0 Отговор
    Открадна от България.

    19:35 14.08.2026

  • 95 Аа майкуууу

    0 1 Отговор

    До коментар #90 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Ти си бил много умен.😂😂😂😂😂

    Коментиран от #104, #105

    19:36 14.08.2026

  • 96 Вовата съм

    3 0 Отговор

    До коментар #87 от "Софиянец":

    Е как? Член 5 ни пази гърба.... опазил госдпод какъвто и да е член да ми пази гърба

    19:37 14.08.2026

  • 97 Относно пък

    1 0 Отговор
    осигуряване на резервни части и компоненти, необходими за поддръжката и експлоатацията е абсолютно невъзможно. Индия спря производството им

    19:37 14.08.2026

  • 98 Само дето не е на 20

    0 0 Отговор

    До коментар #89 от "Нищоправеца":

    а фейслифт на 50

    19:37 14.08.2026

  • 99 СМЕШНИ ЕВРОАТЛАНТИЦИ

    1 0 Отговор
    Защо предплатихте бе? Ограбихте родината.

    19:37 14.08.2026

  • 100 Верно ли бе

    1 0 Отговор

    До коментар #82 от "Иван":

    Докато дойдат ( ако изобщо дойдат ) другите държави ще имат вече на въоръжение летящи чинии. Ние - музейни експонати.

    19:38 14.08.2026

  • 101 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 0 Отговор

    До коментар #54 от "Брум":

    А доставените самолети са кой с теч по пистата, кой с неработещ радар, кой със заличени номера ( като на крадено МПС)
    Щеше да е смешно, ако не е тъжно❗

    19:38 14.08.2026

  • 102 Затова

    1 0 Отговор
    Муньо се беше засилил като цифка на асфалт да купува фърчила от полския битак, знаели са за ефките ама нали при муньо всичко е шушу-мушу. А за ПП, ДБ не търсете под вола теле. Договорът е дело на ГЕРБ - ВМРО и е подписан от човека с торбичката, който сега ближе муньовия

    19:38 14.08.2026

  • 103 Ох боже

    1 0 Отговор

    До коментар #75 от "с нашенските специалисти":

    А в завода във Виржиния ако видиш кви муни работят ...

    19:39 14.08.2026

  • 104 Верно ли бе

    2 0 Отговор

    До коментар #95 от "Аа майкуууу":

    Е па прав е , тъпчо . По добре истински Миг 29 , отколкото кенЕФ 16 на хартия.

    19:39 14.08.2026

  • 105 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #95 от "Аа майкуууу":

    И трябва да се срамувам от това ли🤔❗

    19:39 14.08.2026

  • 106 Ахххх продажници за затвор

    1 0 Отговор
    Бойкооооо аххх, македонецо краси каракачанина - с торбичката на Билла от ГЕРБ.

    19:39 14.08.2026

  • 107 ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ

    1 0 Отговор
    Щял да бяга. Много се бил уплашил, че ще го питат къде са ф-ките.

    19:40 14.08.2026

  • 108 Верно ли бе

    1 0 Отговор

    До коментар #45 от "Про ста ци":

    Не простаци , а боклуци ,предатели .

    19:40 14.08.2026

  • 109 Механик

    0 0 Отговор
    По принцип когато има забавяния, се полага неустойка, която в някои случаи може да надхвърля 63% от цената на сделката.
    На нас ще ни бъдат ли изплатени подобни обезщетения или не е коректно да питам изобщо?

    19:41 14.08.2026

  • 110 Донякъде е така

    0 0 Отговор

    До коментар #65 от "Гробар":

    Боингите падат в пъти повече от Еърбъсите, комфортът в тях е като в шевролет до мерцедес, е, не са като руските де, но и в Русия се отказаха от своите.

    19:41 14.08.2026

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