Вторите осем изтребителя F-16 за България се забавят до 2030 г.

Министърът на отбраната Димитър Стоянов обсъди с представители на „Локхийд Мартин“ изпълнението на договора за вторите осем самолета F-16 Block 70.
По време на разговорите изпълнителят информира за възникнали затруднения в производствения процес, които ще доведат до забавяне на доставката им в България до второ тримесечие на 2030 г. От американска страна беше уточнено, че този срок не е окончателен и ще бъдат предприети всички възможни действия за ускоряване на производството и по-ранното им получаване.
„За българската страна е от ключово значение забавянето да бъде максимално съкратено и да не води до допълнително финансово натоварване за държавата. Очакваме уверения, че забавянето няма да се отрази върху крайната цена на договора, както и конкретни действия за съкращаване на закъсненията“, заяви министър Стоянов.
По отношение на оставащите дейности по договора за първите осем F-16 Block 70, министър Димитър Стоянов обясни, че целта е още през следващата година те да бъдат включени в бойното дежурство. „За мен като министър е важно да виждам F-16 да лети в българското небе, да разполагаме с необходимите резервни части и компоненти за поддръжка на самолетите, както и с достатъчно, подготвени пилоти“, каза министърът.
В тази връзка той постави въпроса за разширяване на възможностите за подготовка на български пилоти в центрове за обучение на F-16, както и за своевременното осигуряване на резервни части и компоненти, необходими за поддръжката и експлоатацията на самолетите. Министър Стоянов напомни, че българската страна е изпратила запитване до САЩ за самолети F-16 втора употреба, които да подпомогнат поддържането на необходимите способности на българските ВВС.
„Този въпрос сега придобива още по-голямо значение и се надяваме да получим необходимата подкрепа“, категоричен бе Стоянов. В срещата, която се проведе в Министерството на отбраната, участваха и временно управляващият Посолството на САЩ в България.
Мартин Макдауъл и подп. Омар Кавалие, началник на Военната група на САЩ в България.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хаха
Коментиран от #64, #80
18:44 14.08.2026
2 456
18:45 14.08.2026
3 Сатана Z
18:45 14.08.2026
4 Вовата съм
Коментиран от #54
18:46 14.08.2026
5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
18:47 14.08.2026
6 Ако "се забавят до 2030 година"
Коментиран от #27, #78
18:48 14.08.2026
7 Пръц
18:48 14.08.2026
8 таман нашенците
18:48 14.08.2026
9 Гиди маймун мръсен
Коментиран от #14, #15
18:48 14.08.2026
10 Става смешно
18:49 14.08.2026
11 милиарди за тоз де вее
18:50 14.08.2026
12 Направо Ги Забрави !
18:50 14.08.2026
13 фен на сидеров
Коментиран от #81
18:50 14.08.2026
14 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #9 от "Гиди маймун мръсен":Ами тоя дето подписа договора за първите 8 има спомени от поляните на Витоша🤔❗
18:50 14.08.2026
15 за по сигурно
До коментар #9 от "Гиди маймун мръсен":същото да се приложи и за неучаствалите в точно този договор но със сигурност участвали в други мушенгии мурафети и гешефти политици и бизнесмени!
18:51 14.08.2026
16 Доналд Дък, патарок-шматарок
18:51 14.08.2026
17 Ганьо
18:51 14.08.2026
18 Във въздуха асовете са едни и същи
18:52 14.08.2026
19 БОКО И ДОНИ
18:52 14.08.2026
20 Смях
Коментиран от #62
18:52 14.08.2026
21 Няма ли проверка
18:54 14.08.2026
22 Абе
18:54 14.08.2026
23 Хохо
18:54 14.08.2026
24 Брях!!!
Пари си дал - самолети, нема!!!
А кога дойдат - они не фърчат!!!
18:55 14.08.2026
25 Синя София
Коментиран от #32
18:55 14.08.2026
26 Мър666и
А тези които прегрешават с милиарди...Нишооооо
18:56 14.08.2026
27 Спокойно Бе !
До коментар #6 от "Ако "се забавят до 2030 година"":още Не са Откраднали !
Материяла !
За тях !
18:57 14.08.2026
28 Подигравка пълна
18:57 14.08.2026
29 Разгадаемост
Първите осем. И вторите осем.
Дайте да ги видим.
Чакаме ги по 15 години.
18:57 14.08.2026
30 Небензня
А. Путин ли е виновен или ДА
Б. Радев ли е виновен или ДА
В. И Путин и Радев
Идеята ви я подарявам, нищъ авторски прави.
Ивей Мирчи Кришан съм.
18:57 14.08.2026
31 Щерю
Най-добре през 2035 година, тогава България няма да я има!
Само казвам, нека да спечелите още от огрухана България!
18:57 14.08.2026
32 мунчо нали е голям пилот
До коментар #25 от "Синя София":да покаже той как се лети с тия изтребители коремното видяхме че го може?
Коментиран от #39
18:57 14.08.2026
33 Тва САЩ
18:58 14.08.2026
34 Егати договора е сключил Бойко
18:59 14.08.2026
35 Горски
Коментиран от #36, #57
19:00 14.08.2026
36 облъчена копейко
До коментар #35 от "Горски":нормално да има такава огромна разлика в цената така е като сравняваш Ферари с москвич или запорожец...
Коментиран от #44, #60
19:01 14.08.2026
37 Победа
Коментиран от #38
19:02 14.08.2026
38 за да ги мразим
До коментар #37 от "Победа":плюем храцаме и кълнем денонощно!!!
19:02 14.08.2026
39 Ха ХаХа
До коментар #32 от "мунчо нали е голям пилот":Те не могат да летят бе суяк прозт
Коментиран от #41
19:03 14.08.2026
40 Предплатени са
19:04 14.08.2026
41 не могат
До коментар #39 от "Ха ХаХа":щото освен на чип от пералня перла 05 не са се качвали...
19:04 14.08.2026
42 Победа
19:05 14.08.2026
43 САНДОКАН
19:06 14.08.2026
44 Горски
До коментар #36 от "облъчена копейко":И москвича има по - голяма стойност от теб.
Коментиран от #46, #92
19:06 14.08.2026
45 Про ста ци
Коментиран от #108
19:08 14.08.2026
46 качвай се на него
До коментар #44 от "Горски":и бързо тичай към руското блато аааа рай да ти спрат интернета и да громиш евроатлантици в окопа в името на червените вождове агенти на кгб и античовеци путлер и гундзяев!
Коментиран от #59
19:09 14.08.2026
47 този срок не е окончателен
19:10 14.08.2026
48 123
Коментиран от #52, #67
19:11 14.08.2026
49 Ха ха
Дайте им там Ил-ове да пръскат лозята.
19:12 14.08.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 факуса
19:12 14.08.2026
52 защото костя
До коментар #48 от "123":е платил за това с пари от субсидията да не вижда колко го мразят българите!
Коментиран от #68
19:12 14.08.2026
53 az СВО Победа 81
Безкрайните безсмислици с Дитер Халерфорден!
🤣🤣🤣🤣
19:13 14.08.2026
54 Брум
До коментар #4 от "Вовата съм":Поръчаните Ефки са най-съвременни самолети с най-съвременна електроника и радари. Единственото което им липсва е стелт технология. Дори на САЩ повечето самолети не са им стелт.
Коментиран от #86, #89, #101
19:14 14.08.2026
55 си пън
19:15 14.08.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 4268
До коментар #35 от "Горски":Според тебе, Горски, Жигулката е по-нов автомобил от Мерцедеся с половин век.
Ти си гений, бря!
Коментиран от #65
19:17 14.08.2026
58 0407
19:17 14.08.2026
59 Гробар
До коментар #46 от "качвай се на него":Хаха. Откак ви пуснаха оптичен интернет в нужниците на двора селтаците яко вирнахте гребените.
19:17 14.08.2026
60 си пън
До коментар #36 от "облъчена копейко":центавос,къде ти е ферарито
19:17 14.08.2026
61 Ний ша Ва упрайм
19:17 14.08.2026
62 безпартиен
До коментар #20 от "Смях":И никаква прокуратура няма да се сезира за нанесените щети на държавния бюджет в ОСОБЕНО ГОЛЕМИ РАЗМЕРИ???Така е защото агенцията се взимат от КОЛЕКТИВЕН ОРГАН НА УПРАВЛЕНИЕ- НАРОДНО СЪБРАНИЕ,МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ!А в нашия НАКАЗАТЕЛЕН КОДЕКС вината е ПЕРСОНАЛНА и КОЛЕКТИВЕН ОРГАН НЕ НОСИ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ!!!Колектив носи единствено ПОЛИТИЧЕСКА отговорност т.е НИКАКВА!За последно колективна отговорност са понесли управлявалите до 9.9.1944 със смъртни присъди и доживотен затвор! Сега вече е "демокрация" и.........Абе,на кого от управляващите му пука за държава и народ!?
19:17 14.08.2026
63 а защо
шкембар войвода и тиквата
дето искаха тез фърчила и теглиха тлъсти заеми за надутата общ поръчка
и сащ ще кажат сори
не можем по бързо зарди иран
и никва компенсация за мишоците
19:18 14.08.2026
64 Бизнес
До коментар #1 от "хаха":Ами да си ни връщат платените пари заедно с лихвите. Който не изпълнява договора, плаща неустойки. Знаели са, че няма да ги дадат навреме, ама взеха парите предварително. Добра сделка, партньорска работа.
19:18 14.08.2026
65 Гробар
До коментар #57 от "4268":Те и боингите са велики ама падат като круши, що народ измря. Мейд ин Краваристан.
Коментиран от #69, #110
19:19 14.08.2026
66 Бай онзи
19:20 14.08.2026
67 321
До коментар #48 от "123":Защото излезе статия: ,,има ли тюлени на брега в с.Тюленово"...или само...копанари?
19:21 14.08.2026
68 О, Морес
До коментар #52 от "защото костя":Оставете сега Радев и Костадинов и кой колко ги мрази.Дайте да видим кой поръча ЕФките,кой ги плати на двойни цени,защо получихме две,другите шест-утре,а останалите- никога.Знаете ли,как се нарича това ППеийско-Дебейско-Гербейско престъпно харчене на огромни суми народна пара ?
19:21 14.08.2026
69 а руските тенекии
До коментар #65 от "Гробар":не могат да отлепят дори или се самовзривяват..
19:22 14.08.2026
70 Всичко е брак разпадат се само докато ги
Коментиран от #75
19:22 14.08.2026
71 Ниска цена и високо качество
19:23 14.08.2026
72 Ами
Все едно имаме осем самолета, който стават само за снимки.
Със следващите осем, ситуацията едва ли ще се промени.
По-добре да потърсим от някъде Миг-29. За тях имаме
и въоръжение и готови пилоти, а и ще са доста по-евтини.
Коментиран от #79
19:24 14.08.2026
73 нннн
19:24 14.08.2026
74 Таксиметров шофьор
Коментиран от #84
19:24 14.08.2026
75 с нашенските специалисти
До коментар #70 от "Всичко е брак разпадат се само докато ги":само на бутане вървят тези изтребители последно поколение бройката им е колкото цялата материална база на ввс в бегето или колкото всички произвеждани някога консерви миг 29
Коментиран от #77, #88, #103
19:25 14.08.2026
76 Перо
19:27 14.08.2026
77 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #75 от "с нашенските специалисти":А цената им е равна на теглото им в злато❗
Верно ни продават ЗЛАТНИ самолети❗
19:27 14.08.2026
78 тт123
До коментар #6 от "Ако "се забавят до 2030 година"":А бе гербо или петрохан НАЛИ ВИЕ ГИ СКЛЮЧИХТЕ ДОГОВОРИТЕ нали
Радев ви предупреждаваше!!!!!!!!!!!
19:28 14.08.2026
79 Сами да питам
До коментар #72 от "Ами":Ти би ли си купил Трабант?
Коментиран от #90
19:28 14.08.2026
80 Верно ли бе
До коментар #1 от "хаха":Че ние ги платихме предварително преди 10 години ? Какво ще откажеш ?
19:28 14.08.2026
81 Верно ли бе
До коментар #13 от "фен на сидеров":Човека взе парите и каза : чекай десетина години
19:29 14.08.2026
82 Иван
Коментиран от #100
19:30 14.08.2026
83 ?????
Грипените отдавна щяха да летят, но Баце си купи американска амнистия навремето, а самолетите кучетата ги яли.
Те и 2019 не бяха нещо особено, а през 2030 г. ще са вече музейни експонати.
19:31 14.08.2026
84 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #74 от "Таксиметров шофьор":Те затова тези с БееНВе-тата се блъскат-
щото са изкарали курс на Опел и не могат да карат БМВ😀😀😉😉
19:31 14.08.2026
85 Супер скъпи
19:32 14.08.2026
86 Вовата съм
До коментар #54 от "Брум":Евала Матросов, добър опит, но ... слаб. Модерни а? от подписване на договора до получаване - 15 години - време за което технологиите са отлетели на светлинни години. Като имаш предвид, че това което са ни оферирали не е последен модел към датата на подписването (най-новите просто не ги продават). Купуваме си модерни самолети е 30 годишна технология... за концепцията(над 60 годишна) и механиката да не отваряме дума
19:32 14.08.2026
87 Софиянец
Коментиран от #96
19:32 14.08.2026
88 Пълни боклуци са
До коментар #75 от "с нашенските специалисти":То цяло чудо ще е ако излети
19:34 14.08.2026
89 Нищоправеца
До коментар #54 от "Брум":Абе бойлер, ти като отидеш в магазин да си купуваш кола, какво избираш? Последен модел или фейслифт на 20 години? ... ама ти никога не си влизал в шоурум за нова кола
Коментиран от #98
19:34 14.08.2026
90 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #79 от "Сами да питам":Само да ти кажа, че и Трабантът е по-добро решение от това да ХОДИШ ПЕШ❗
Коментиран от #95
19:34 14.08.2026
91 Дика
19:35 14.08.2026
92 Черноморски
До коментар #44 от "Горски":Аз навъртях 600 000 км с един ,,дванайсетак" от 1983-та до 2000 година...
До 280 000 го карах ,като ,,Кооптакси" после го отрязох и регистрирах ,като пикап...
България обикалях.
Ремарке влачех...
Къща строих...
Никога на пътя не ме е оставял.
Даже аз влачех закъсали...
Дори и стартера или акумулатора да са ми скапани били,вадя манивелата и...паля...
Неубиваема машина...
Още страдам за нея....
Москвич 2140/412....1983-та...
19:35 14.08.2026
93 Наблюдател
19:35 14.08.2026
94 ДАЖЕ И ДОНЧО
19:35 14.08.2026
95 Аа майкуууу
До коментар #90 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Ти си бил много умен.😂😂😂😂😂
Коментиран от #104, #105
19:36 14.08.2026
96 Вовата съм
До коментар #87 от "Софиянец":Е как? Член 5 ни пази гърба.... опазил госдпод какъвто и да е член да ми пази гърба
19:37 14.08.2026
97 Относно пък
19:37 14.08.2026
98 Само дето не е на 20
До коментар #89 от "Нищоправеца":а фейслифт на 50
19:37 14.08.2026
99 СМЕШНИ ЕВРОАТЛАНТИЦИ
19:37 14.08.2026
100 Верно ли бе
До коментар #82 от "Иван":Докато дойдат ( ако изобщо дойдат ) другите държави ще имат вече на въоръжение летящи чинии. Ние - музейни експонати.
19:38 14.08.2026
101 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #54 от "Брум":А доставените самолети са кой с теч по пистата, кой с неработещ радар, кой със заличени номера ( като на крадено МПС)
Щеше да е смешно, ако не е тъжно❗
19:38 14.08.2026
102 Затова
19:38 14.08.2026
103 Ох боже
До коментар #75 от "с нашенските специалисти":А в завода във Виржиния ако видиш кви муни работят ...
19:39 14.08.2026
104 Верно ли бе
До коментар #95 от "Аа майкуууу":Е па прав е , тъпчо . По добре истински Миг 29 , отколкото кенЕФ 16 на хартия.
19:39 14.08.2026
105 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #95 от "Аа майкуууу":И трябва да се срамувам от това ли🤔❗
19:39 14.08.2026
106 Ахххх продажници за затвор
19:39 14.08.2026
107 ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ
19:40 14.08.2026
108 Верно ли бе
До коментар #45 от "Про ста ци":Не простаци , а боклуци ,предатели .
19:40 14.08.2026
109 Механик
На нас ще ни бъдат ли изплатени подобни обезщетения или не е коректно да питам изобщо?
19:41 14.08.2026
110 Донякъде е така
До коментар #65 от "Гробар":Боингите падат в пъти повече от Еърбъсите, комфортът в тях е като в шевролет до мерцедес, е, не са като руските де, но и в Русия се отказаха от своите.
19:41 14.08.2026