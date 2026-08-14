Перес Хилтън влязъл в болница с "тежка депресия" преди опита за самоубийство

Американският блогър и медиен коментатор Перес Хилтън е бил приет доброволно в болница заради тежка депресия около две седмици преди опит за самоубийство на 4 август, съобщава Page Six, позовавайки се на сестра му Барбара Лавандейра.

48-годишният Перес Хилтън, чието рождено име е Марио Армандо Лавандейра-младши, е преминал през изключително тежък период след сериозни здравословни проблеми по-рано през годината. Според сестра му той е споделил пред нея и майка им Тересита Лавандейра, че се чувства безнадежден, празен и като тежест за близките си.

След този разговор Барбара Лавандейра го насърчила да потърси специализирана психиатрична помощ и го придружила до болница. По думите ѝ Перес Хилтън постъпил доброволно и след няколко дни оценка и лечение бил изписан.

Сестра му разказва, че в следващите дни състоянието му изглеждало по-стабилно. Той отново започнал редовни срещи с терапевт и преминал предварителна оценка за интензивна амбулаторна програма, която трябвало да започне през следващата седмица.

На 4 август обаче Перес Хилтън направил опит за самоубийство в дома си в Маями. Семейството незабавно потърсило спешна помощ. Част от инцидента впоследствие се появи и в социалните мрежи, след като блогърът започна излъчване на живо в TikTok.

Сестрата на блогъра подчертава, че не иска да прави заключения за конкретната причина за кризата. По думите ѝ възможни фактори са тежката депресия, продължителното физическо възстановяване, проблемите със съня и приемът на различни медикаменти, но точната оценка трябва да бъде направена от медицински специалисти.

Тежки здравословни проблеми преди психичната криза

През март Перес Хилтън е бил хоспитализиран за близо месец в Лас Вегас. Според сестра му състоянието му се усложнило до сепсис, наложила се коремна операция, както и допълнителни процедури за отстраняване на течност около белите дробове. По-късно лекарите открили и голям кръвен съсирек в крака му.

Продължителното лечение и несигурността около здравословното му състояние оказали сериозно влияние върху психиката му. След изписването медийната личност започнал да изпитва депресия, тревожност, стрес и натрапливи мисли, твърди Барбара Лавандейра.

Перес Хилтън е бил под наблюдението на терапевт и психиатър, а малко преди инцидента му е бил предписан антидепресант в ниска доза.

След тежкото лечение блогърът решил да напусне Лас Вегас и да се върне в родния си Маями, където има повече роднини и приятели. През юни той се преместил заедно с 72-годишната си майка Тересита Лавандейра и трите си деца – Марио Армандо III, Миа Алма и Майте Амор.

Първоначално семейството възприемало преместването като възможност за ново начало. Скоро след това обаче Перес Хилтън започнал да се тревожи, че решението е било прибързано и финансово натоварващо.

Въпреки трудностите семейството продължило да прекарва време заедно, а блогърът посещавал терапия няколко пъти седмично. Барбара Лавандейра подчертава, че брат ѝ е имал както трудни, така и добри дни и е полагал усилия да се възстанови.

„Брат ми не беше добре в онзи ден. Той имаше нужда от помощ и все още има нужда от помощ“, заяви тя.

Перес Хилтън стана известен през 2000-те години като един от най-разпознаваемите американски блогъри, отразяващи живота на знаменитостите, и в продължение на години изгради значително присъствие в телевизията и социалните мрежи.