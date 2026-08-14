Израелската марка Moroccanoil спря спонсорството на „Евровизия“ след промяна в правилата

Козметичната компания Moroccanoil, основана в Израел, няма да поднови спонсорството си на песенния конкурс „Евровизия“ за изданието през 2027 г. в Бургас, с което приключва шестгодишното ѝ присъствие като Presenting Partner на най-голямото музикално телевизионно събитие в Европа.

Европейският съюз за радио и телевизия (EBU) потвърди решението в изявление, цитирано от международни медии. „След шест успешни години Moroccanoil реши да не подновява спонсорството си на песенния конкурс „Евровизия“. Пожелаваме на Moroccanoil успех в бъдеще“, посочват организаторите.

Компанията не е обявила публично причините за прекратяването на партньорството, макар мнозина да подозират, че има нещо общо с новите правила на песенния конкурс, обявени преди дни.

Moroccanoil беше водещият търговски партньор на конкурса и през 2026 г. официалният сайт на „Евровизия“ я определяше като Presenting Partner за шеста поредна година. Екип от професионални стилисти на марката работеше зад кулисите във Виена и се грижеше за косата и сценичните визии на участващите изпълнители.

Сътрудничеството беше обявено първоначално за отмененото издание през 2020 г., а реалното присъствие на компанията започна с конкурса в Ротердам през 2021 г. Оттогава брандът се превърна във видима част от визуалната идентичност на събитието.

Какво ще стане с Тюркоазения килим?

Една от най-разпознаваемите следи от партньорството е Тюркоазеният килим на официалната церемония по откриването. Той се появи в Ротердам през 2021 г. и постепенно замени традиционния червен килим като символично място, на което делегациите и артистите се представят пред международните медии преди началото на конкурсната седмица.

Тюркоазът е основен цвят в идентичността на Moroccanoil, но към момента EBU не е обявил дали церемонията през 2027 г. в Бургас ще запази същата концепция. Възможно е визуалната идентичност да бъде променена в зависимост от бъдещия основен партньор на конкурса.

Оттеглянето е значимо и от маркетингова гледна точка. „Евровизия“ разчита на комбинация от финансиране от участващите обществени оператори, домакинската телевизия, продажба на билети и търговски партньорства. През 2026 г. сред официалните партньори освен Moroccanoil бяха easyJet, Austria Tourism, idealista и ZOOP.

Решението идва след едно от най-политизираните издания на „Евровизия“

Промяната в спонсорския състав идва след силно оспорваното издание във Виена през май 2026 г. Пет държави – Испания, Нидерландия, Ирландия, Исландия и Словения – не участваха в конкурса в знак на протест срещу допускането на Израел на фона на войната в Газа. Така броят на участващите държави спадна до 35.

Испания беше особено значима загуба за конкурса, тъй като е част от т.нар. „Голяма петорка“ на обществените оператори, които традиционно имат основен финансов принос към „Евровизия“.

Израел все пак участва във Виена и завърши на второ място с Ноам Бетан и песента „Michelle“, докато България спечели за първи път благодарение на DARA и „Bangaranga“. Именно тази победа даде на България правото да организира конкурса през 2027 г.

Израел вече заяви намерение за участие в Бургас

Израелският обществен оператор KAN потвърди още през юли намерението си страната да участва в „Евровизия 2027“. Представителят отново трябва да бъде избран чрез телевизионния формат „HaKokhav HaBa“.

Окончателният списък на държавите за конкурса в Бургас обаче все още не е обявен. Особено внимание ще бъде насочено към Испания, Ирландия, Нидерландия, Исландия и Словения и към това дали техните обществени оператори ще променят позицията си след бойкота през 2026 г.

EBU междувременно въведе нови правила за 2027 г., сред които възможност държава победител да загуби правото да бъде домакин, ако е въвлечена във въоръжен конфликт или сериозна геополитическа ситуация, която поставя под въпрос сигурността на събитието. Самото участие на такава държава обаче не се забранява автоматично.

Оттеглянето на Moroccanoil означава, че подготовката на първата българска „Евровизия“ ще върви паралелно и с търсене или позициониране на нов водещ търговски партньор. За момента EBU не е съобщил коя компания може да наследи Moroccanoil като Presenting Partner.