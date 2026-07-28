Пиратско копие на „Одисеята“ събра 2,1 млн. гледания

Висококачествено пиратско копие на „Одисеята“ на режисьора Кристофър Нолан е събрало над 2,1 милиона гледания само за около два часа и половина, след като е било публикувано в социалната мрежа X, съобщава Variety.

Целият близо тричасов филм е бил качен като видео в публикация в събота, 25 юли. Нелегалната версия бързо се е разпространила сред потребителите, преди съдържанието да бъде заменено със съобщение за нарушение на авторските права. Профилът, от който е публикувано копието, впоследствие е бил блокиран.

Допълнителна публикация, насочваща вниманието към изтеклия филм, е достигнала над 3 милиона преглеждания и е допринесла за разпространението му. Ден по-късно в X се е появило и копие с по-ниско качество, което е било гледано близо 50 000 пъти за два часа, преди също да бъде свалено.

От Universal Pictures потвърдиха, че са задействали процедурите за премахване на незаконното съдържание веднага след като са били уведомени за случая.

„Приемаме нарушенията на авторските права изключително сериозно и ще предприемем всички подходящи действия, за да защитим съдържанието и интелектуалната си собственост“, заявиха от филмовото студио.

Засега не е установено по какъв начин пиратското копие е било получено. Въпреки изтичането „Одисеята“ продължава силното си представяне в киносалоните, като приходите на продукцията в световен мащаб вече достигат около 640 милиона долара.

Кристофър Нолан засне целия филм на 70-милиметрова лента с IMAX камери и многократно призова зрителите да гледат продукцията на възможно най-голям екран. Иронично, именно мащабният кинематографичен спектакъл се оказа достъпен за милиони потребители в рамките на една публикация в X.

„Одисеята“ е адаптация по древногръцката епическа поема на Омир и проследява изпълненото с опасности завръщане на цар Одисей в Итака след Троянската война. Мат Деймън изпълнява главната роля, а в актьорския състав участват още Ан Хатауей, Том Холанд, Зендая, Робърт Патинсън, Лупита Нионго, Чарлийз Терон и Саманта Мортън.