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Пиратско копие на „Одисеята“ събра 2,1 млн. гледания

Пиратско копие на „Одисеята“ събра 2,1 млн. гледания

28 Юли, 2026 09:46 859 17

  • одисеята-
  • кристофър нолан-
  • пиратско копие

Нелегалната версия на филма на Кристофър Нолан е била разпространена в X, преди публикацията да бъде премахната, а профилът – блокиран

Пиратско копие на „Одисеята“ събра 2,1 млн. гледания - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Висококачествено пиратско копие на „Одисеята“ на режисьора Кристофър Нолан е събрало над 2,1 милиона гледания само за около два часа и половина, след като е било публикувано в социалната мрежа X, съобщава Variety.

Целият близо тричасов филм е бил качен като видео в публикация в събота, 25 юли. Нелегалната версия бързо се е разпространила сред потребителите, преди съдържанието да бъде заменено със съобщение за нарушение на авторските права. Профилът, от който е публикувано копието, впоследствие е бил блокиран.

Допълнителна публикация, насочваща вниманието към изтеклия филм, е достигнала над 3 милиона преглеждания и е допринесла за разпространението му. Ден по-късно в X се е появило и копие с по-ниско качество, което е било гледано близо 50 000 пъти за два часа, преди също да бъде свалено.

От Universal Pictures потвърдиха, че са задействали процедурите за премахване на незаконното съдържание веднага след като са били уведомени за случая.

„Приемаме нарушенията на авторските права изключително сериозно и ще предприемем всички подходящи действия, за да защитим съдържанието и интелектуалната си собственост“, заявиха от филмовото студио.

Засега не е установено по какъв начин пиратското копие е било получено. Въпреки изтичането „Одисеята“ продължава силното си представяне в киносалоните, като приходите на продукцията в световен мащаб вече достигат около 640 милиона долара.

Кристофър Нолан засне целия филм на 70-милиметрова лента с IMAX камери и многократно призова зрителите да гледат продукцията на възможно най-голям екран. Иронично, именно мащабният кинематографичен спектакъл се оказа достъпен за милиони потребители в рамките на една публикация в X.

„Одисеята“ е адаптация по древногръцката епическа поема на Омир и проследява изпълненото с опасности завръщане на цар Одисей в Итака след Троянската война. Мат Деймън изпълнява главната роля, а в актьорския състав участват още Ан Хатауей, Том Холанд, Зендая, Робърт Патинсън, Лупита Нионго, Чарлийз Терон и Саманта Мортън.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    10 1 Отговор
    Всички участници в Троянската война са българи без Менелай и Агамемнон които са подли евреи от еврейското племе Дан Данайците.И сега в Украйна е същото

    09:48 28.07.2026

  • 2 Пич

    12 0 Отговор
    Толкова са го закъсали, че се опитват да предизвикат интерес с пиратски копия...!!!???

    09:48 28.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Слаба работа

    7 0 Отговор
    Толкова слаб монтаж на филм като този на Одисей не съм гледал. Заснемането е под всякаква критика, българските филми с деца по времето на соца имаха по-добър монтаж. Заснемането на филма с 70 милиметрова лента не оправдава очакванията. Филма е много зле като цяло.

    09:53 28.07.2026

  • 5 добре де

    4 0 Отговор
    и това защо трябва да ни вълнува?

    09:56 28.07.2026

  • 6 ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ

    9 0 Отговор
    Много примитивна самореклама на създателите на филма.

    Аз лично знам няколко сайта, които пускат пиратски копия и никога не съм и решил да си губя времето с тази простотия.
    Виж, вече в YouTube се появиха майтапи на филма направени с ИИ.
    Ако се интересувате от пранковет/майтапите потърсете един от тях в YouTube:
    "How HELEN (Samuel L. Jackson) Saved Troy"

    09:58 28.07.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Един приятел

    5 1 Отговор
    Подигравка на Омир, подигравка на "Одисея"...това трябва да се забрани със закон! Елена негър,Ахил- транс жена с изрязани цици...Дано арабите дойдат по-бързо,че западната цивилизация се самоубива..

    Коментиран от #11

    10:02 28.07.2026

  • 9 Бял негър

    6 0 Отговор
    Разочарован съм...очаквах много повече! Ако не беше Деймън щеше да е тотална трагедия. А това с хубавата Елена...че е черна мулатка, не знам как гърчулята не реагираха остро.

    Коментиран от #10, #12

    10:05 28.07.2026

  • 10 Е ти виждал ли си древен елин

    3 1 Отговор

    До коментар #9 от "Бял негър":

    Дошъл от етиопия

    10:12 28.07.2026

  • 11 Явно не си чел омир

    0 2 Отговор

    До коментар #8 от "Един приятел":

    Знаеш ли кой е патрокъл и какви отношения е имал с ахил?

    Коментиран от #16

    10:14 28.07.2026

  • 12 Баче Колю

    5 0 Отговор

    До коментар #9 от "Бял негър":

    В една холивудска продукция за Язон и аргонавтите Орфей беше негър, така че нищо ново. А пък Зендая по някаква причина минава за хубава и добра актриса и я тикат къде ли не. Наскоро гледах Дакота Фанинг, мисля че е подходяща за Клеопатра, бяла е като мрамор.

    10:19 28.07.2026

  • 13 Хмм

    6 0 Отговор
    има го и вмомента, проверих, но няма да кажа вкои сайтове, при това качеството е добро, и дублаж осигурили, но нямам желание да го гледам, бутафории

    10:21 28.07.2026

  • 14 6135

    4 0 Отговор
    Ми то и филма е пиратски.
    Що се е фанал да снима нашта история а не, да кажем, Чичо Томовата Колиба?

    А и съм сигурен, че не е платил авторски права на наследниците на Омир!
    А унучетата, ей ги там - вече десета година се скъсват се от работа на митницата в Свиленград, а къщите им, о срам, по-малки от двореца на Приам!

    10:27 28.07.2026

  • 15 Тити на Кака

    3 0 Отговор
    Е, гледах филма легално / Нолан, все пак, не бива да се пропусне/.
    Няма такава тъпня. Всичко в лентата е кретенизъм / малък пример - гребците от кораба, навлечени в метални брони.../, но образът на Одисей.... върхът на върховете, Бъстър Кийтън на античността!
    Това е актуалният рекорд в политкоректната тъпота, чакаме следващият.

    10:35 28.07.2026

  • 16 Тити на Кака

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Явно не си чел омир":

    Убеден си, че Ахил е трансжена?
    Уауууу, колко ли пъти си чел Илиада, за да стигнеш до това си проникновение!..
    😂😂😂

    10:38 28.07.2026

  • 17 Хаха

    1 0 Отговор
    Ще го пропусна този филм, както пропуснах филма с черната Снежанка.

    10:51 28.07.2026