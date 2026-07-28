Пиратско копие на „Одисеята“ събра 2,1 млн. гледания

Висококачествено пиратско копие на „Одисеята“ на режисьора Кристофър Нолан е събрало над 2,1 милиона гледания само за около два часа и половина, след като е било публикувано в социалната мрежа X, съобщава Variety.
Целият близо тричасов филм е бил качен като видео в публикация в събота, 25 юли. Нелегалната версия бързо се е разпространила сред потребителите, преди съдържанието да бъде заменено със съобщение за нарушение на авторските права. Профилът, от който е публикувано копието, впоследствие е бил блокиран.
Допълнителна публикация, насочваща вниманието към изтеклия филм, е достигнала над 3 милиона преглеждания и е допринесла за разпространението му. Ден по-късно в X се е появило и копие с по-ниско качество, което е било гледано близо 50 000 пъти за два часа, преди също да бъде свалено.
От Universal Pictures потвърдиха, че са задействали процедурите за премахване на незаконното съдържание веднага след като са били уведомени за случая.
„Приемаме нарушенията на авторските права изключително сериозно и ще предприемем всички подходящи действия, за да защитим съдържанието и интелектуалната си собственост“, заявиха от филмовото студио.
Засега не е установено по какъв начин пиратското копие е било получено. Въпреки изтичането „Одисеята“ продължава силното си представяне в киносалоните, като приходите на продукцията в световен мащаб вече достигат около 640 милиона долара.
Кристофър Нолан засне целия филм на 70-милиметрова лента с IMAX камери и многократно призова зрителите да гледат продукцията на възможно най-голям екран. Иронично, именно мащабният кинематографичен спектакъл се оказа достъпен за милиони потребители в рамките на една публикация в X.
„Одисеята“ е адаптация по древногръцката епическа поема на Омир и проследява изпълненото с опасности завръщане на цар Одисей в Итака след Троянската война. Мат Деймън изпълнява главната роля, а в актьорския състав участват още Ан Хатауей, Том Холанд, Зендая, Робърт Патинсън, Лупита Нионго, Чарлийз Терон и Саманта Мортън.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
09:48 28.07.2026
2 Пич
09:48 28.07.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Слаба работа
09:53 28.07.2026
5 добре де
09:56 28.07.2026
6 ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ
Аз лично знам няколко сайта, които пускат пиратски копия и никога не съм и решил да си губя времето с тази простотия.
Виж, вече в YouTube се появиха майтапи на филма направени с ИИ.
Ако се интересувате от пранковет/майтапите потърсете един от тях в YouTube:
"How HELEN (Samuel L. Jackson) Saved Troy"
09:58 28.07.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Един приятел
Коментиран от #11
10:02 28.07.2026
9 Бял негър
Коментиран от #10, #12
10:05 28.07.2026
10 Е ти виждал ли си древен елин
До коментар #9 от "Бял негър":Дошъл от етиопия
10:12 28.07.2026
11 Явно не си чел омир
До коментар #8 от "Един приятел":Знаеш ли кой е патрокъл и какви отношения е имал с ахил?
Коментиран от #16
10:14 28.07.2026
12 Баче Колю
До коментар #9 от "Бял негър":В една холивудска продукция за Язон и аргонавтите Орфей беше негър, така че нищо ново. А пък Зендая по някаква причина минава за хубава и добра актриса и я тикат къде ли не. Наскоро гледах Дакота Фанинг, мисля че е подходяща за Клеопатра, бяла е като мрамор.
10:19 28.07.2026
13 Хмм
10:21 28.07.2026
14 6135
Що се е фанал да снима нашта история а не, да кажем, Чичо Томовата Колиба?
А и съм сигурен, че не е платил авторски права на наследниците на Омир!
А унучетата, ей ги там - вече десета година се скъсват се от работа на митницата в Свиленград, а къщите им, о срам, по-малки от двореца на Приам!
10:27 28.07.2026
15 Тити на Кака
Няма такава тъпня. Всичко в лентата е кретенизъм / малък пример - гребците от кораба, навлечени в метални брони.../, но образът на Одисей.... върхът на върховете, Бъстър Кийтън на античността!
Това е актуалният рекорд в политкоректната тъпота, чакаме следващият.
10:35 28.07.2026
16 Тити на Кака
До коментар #11 от "Явно не си чел омир":Убеден си, че Ахил е трансжена?
Уауууу, колко ли пъти си чел Илиада, за да стигнеш до това си проникновение!..
😂😂😂
10:38 28.07.2026
17 Хаха
10:51 28.07.2026