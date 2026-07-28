Десетилетия преди Бин Ладен: Как американски бомбардировач се удари в Емпайър Стейт Билдинг

Днешният 28 юли 2026 г. бележи точно 81 години от един от най-необичайните и смъртоносни инциденти в историята на авиацията и архитектурата — катастрофата, при която американски бомбардировач се врязва в Емпайър Стейт Билдинг. Днес историците и жителите на мегаполиса си припомнят събитията от съботната сутрин на 28 юли 1945 г., когато съдбата на града се променя за броени секунди.

Фаталният полет в гъстата мъгла над Ню Йорк

Сутринта на 28 юли 1945 г. започва с тежка, непрогледна мъгла над Манхатън. Двумоторният среден бомбардировач B-25 Mitchell, пилотиран от опитния ветеран от Втората световна война подполковник Уилям Смит-младши, изпълнява рутинен транспортен полет от Бедфорд, Масачузетс, към летище „Ла Гуардия“ в Ню Йорк.

Поради нулева видимост диспечерите съветват пилота да пренасочи машината към летището в Нюарк. Смит обаче се дезориентира и вместо да заобиколи града, навлиза директно в сърцето на Манхатън. След като в последния момент успява да маневрира и да избегне сградата на „Крайслер Билдинг“ и „Рокфелер център“, точно в 9:40 часа сутринта 10-тонният бомбардировач се врязва със скорост над 320 км/ч в северната фасада на Емпайър Стейт Билдинг.

Ударът, огненият ад и 14-те жертви

Самолетът удря сградата между 78-ия и 80-ия етаж, оставяйки огромна паст с размери 5.5 на 6.1 метра в стоманобетонната конструкция. При удара загиват общо 14 души — 3-мата членове на екипажа на самолета и 11 души вътре в сградата, предимно служители на католическата хуманитарна организация War Relief Services, чийто офис е погълнат от пламъците. Още 26 души са ранени вследствие на експлозията и последвалия пожар.

Катастрофата изхвърля тонове авиационно гориво по стълбищата и коридорите, превръщайки етажите в огнен ад. Благодарение на бързата намеса на пожарната служба в Ню Йорк (FDNY), пламъците на височина над 280 метра над земята са овладени за рекордно кратките 40 минути. Това и до днес остава най-високият структурен пожар, успешно потушен в небостъргач.

Чудото на 75-ия етаж: Световният рекорд на Бети Лу Оливър

Един от най-впечатляващите моменти по време на трагедията е спасяването на 19-годишната операторка на асансьор Бети Лу Оливър. Единият от двигателите на бомбардировача преминава изцяло през сградата, прекъсвайки стоманените въжета на два асансьора. Кабината, в която се намира ранената от първоначалния взрив Бети, полита в пълна свободна експлозия от 75-ия етаж директно към мазето.

По чудо сгъстеният въздух в дъното на шахтата и навитите скъсани въжета омекотяват удара. Младата жена оцелява и до днес нейното име фигурира в Книгата на рекордите Гинес за най-дългото оцеляване при падане с асансьор в света.

Историческото наследство и поуките за архитектурата

Въпреки огромната сила на сблъсъка и щетите, оценени на тогавашни 1 милион долара (около 18 милиона долара по съвременни стандарти), конструкцията на Емпайър Стейт Билдинг не поддава. Сградата отваря врати за бизнеса на по-долните етажи още на следващия понеделник, по-малко на 48 часа след инцидента.

Този случай остава в историята като първото голямо доказателство, че модерните небостъргачи със стоманени рамки могат да издържат на директен сблъсък с летателен апарат. Инцидентът също така налага много по-строги правила за прелитане над американските градове и стимулира приемането на Федералния закон за деликта (Federal Tort Claims Act) през 1946 г., позволяващ на гражданите да съдят правителството за щети.