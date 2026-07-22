Новата работа на Синтия Никсън разбуни Ню Йорк

Синтия Никсън, известна с ролята си на адвокатката Миранда Хобс в „Сексът и градът“, беше назначена в комисията, която оценява и препоръчва кандидатите за най-висшия съд на щата Ню Йорк. Решението предизвика остри политически реакции заради липсата на юридическо образование и дългогодишната активистка дейност на актрисата.

Никсън ще бъде част от 12-членната Комисия за съдебни номинации на щата Ню Йорк. Органът проверява професионалния опит и качествата на кандидатите за Апелативния съд – най-висшата съдебна инстанция в щата, след което предоставя списък с одобрени имена на губернатора.

Актрисата е назначена от главния съдия Роуан Уилсън, а мандатът ѝ ще продължи до 30 април 2030 г. Позицията не е платена. Никсън е една от четиримата членове на комисията, които по закон не трябва да бъдат практикуващи адвокати. Именно това изискване позволява в състава да бъдат включвани представители на различни професионални и обществени среди.

Назначението обаче предизвика критики сред републиканци и представители на юридическите среди. Противниците му твърдят, че опитът на Никсън като актриса и политически активист не я подготвя да участва в решения, които могат да повлияят върху състава и посоката на най-висшия съд в Ню Йорк.

Републиканският конгресмен Майкъл Лоулър иронизира, че изиграването на адвокат в телевизионен сериал не е достатъчна квалификация за подбор на съдии. Други критици определиха назначението като допълнително политизиране на съдебната система и поставиха под въпрос дали изборът е основан на професионални качества или на идеологическа близост.

Поддръжниците на решението посочват, че комисията по замисъл не трябва да бъде съставена само от юристи. Според тях обществената и политическата ангажираност на Никсън може да внесе различна гледна точка при оценяването на кандидатите.

60-годишната актриса от години участва активно в обществения живот на Ню Йорк. Тя е защитник на по-високото финансиране за държавните училища, правата на ЛГБТ общността и редица прогресивни политически каузи. През 2018 г. Никсън се кандидатира за губернатор на щата, но загуби първичните избори на Демократическата партия от Андрю Куомо.

Новият състав на комисията ще има важна роля още през следващите месеци, тъй като предстои процедура по запълване на място в Апелативния съд след изтичането на мандата на съдия Джени Ривера през февруари. Това допълнително засили вниманието към назначението на Никсън и към влиянието, което комисията може да окаже върху бъдещия баланс в съда.