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Принцесата на Дания Изабела влезе в казармата (СНИМКИ)

Принцесата на Дания Изабела влезе в казармата (СНИМКИ)

4 Август, 2026 14:29 479 9

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  • армия

19-годишната принцеса ще служи в полк 11 месеца

Принцесата на Дания Изабела влезе в казармата (СНИМКИ) - 1
Снимки: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Датската принцеса Изабела започна военната си служба. С широка усмивка и с раница на гърба 19-годишната принцеса пристигна в казармите „Антворсков" в град Слагелсе, където 11 месеца ще служи в Гвардейския хусарски полк, предава БТА, позовавайки се на ДПА.

Според информационната агенция „Рицау" днес 1600 младежи в Дания са започнали нова, удължена основна военна служба.

Дания наскоро удължи основната военна служба от четири на 11 месеца заради променящата се ситуация със сигурността в Европа.

Копенхаген въведе също така задължителна военна служба за жени на възраст на и над 18 години, въпреки че продължава да призовава само част от всяка възрастова група.

Това означава, че Изабела - второто по възраст дете на крал Фредерик Десети и кралица Мери, е сред първите жени, които започват удължената основна военна служба.

Принцесата на Дания Изабела влезе в казармата (СНИМКИ)

Датските медии, позовавайки се на кралския двор, съобщиха, че Изабела ще се откаже от всякакво възнаграждение по време на службата си.

Братът на Изабела, престолонаследникът Кристиан, също е завършил военната си служба в Слагелсе.

Членовете на датското кралско семейство по традиция прекарват част от живота си във въоръжените сили - практика, която се спазва и в други европейски монархии. Наскоро испанската престолонаследничка Леонор завърши военното си обучение.

Принцесата на Дания Изабела влезе в казармата (СНИМКИ)


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    0 3 Отговор
    И в България всички до 86 набор имат военни книжки. Никакъв проблем да се разпратят повестките за Военните окръжия. Останалите пацани ще минат подготвителни 2 седмици, ще пострелят малко и на фланга.

    Коментиран от #4

    14:31 04.08.2026

  • 2 Да не са я върнали?

    9 0 Отговор
    Вчера пак влизаше в казармата.

    14:33 04.08.2026

  • 3 Ъхъ

    2 1 Отговор
    Ще тръшка окупатори кравари в Гренландия😉

    14:35 04.08.2026

  • 4 Презобил си с российска пропаганда

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    В България се казва повиквателна, а героичната мъжка част от населението са юнаци.

    14:35 04.08.2026

  • 5 бай Иван

    2 1 Отговор
    Иска да я тресат в казармата като .иган.ин джанка.

    14:39 04.08.2026

  • 6 Ха ха ха

    1 1 Отговор
    Нацистите превзеха Дания за един ден
    Тези ще ми хвалят батальончето си

    14:39 04.08.2026

  • 7 Абе.....

    1 1 Отговор
    Ако беше българската казарма щяха добре да я оправят, ама онези гхеювци.....

    14:41 04.08.2026

  • 8 Черепът от Хамлет

    1 0 Отговор
    Ще вдига духа и разни други работи на военнослужещите, които не са с розови пагони.

    14:42 04.08.2026

  • 9 О, скандинавците

    0 0 Отговор
    Се подготвят да се защитят, ако чичи Дони реши да си вземе Гренландия като удължават военната служба!Не че това ще ги спаси, нито миналите военно обучение принцеси и принцове!!!

    14:44 04.08.2026