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Кейт Мидълтън се сблъска с бившия си на кралска сватба (СНИМКИ)

Кейт Мидълтън се сблъска с бившия си на кралска сватба (СНИМКИ)

7 Юни, 2026 15:07 1 083 9

  • кейт мидълтън-
  • рупърт финч-
  • бивше гадже-
  • принцеса-
  • сватба

Принцесата е излизала с Рупърт Финч точно преди да се запознае с принц Уилям и да започне връзката си с него

Кейт Мидълтън се сблъска с бившия си на кралска сватба (СНИМКИ) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Принцесата на Уелс Кейт Мидълтън и нейният бивш приятел Рупърт Финч се оказаха сред гостите на сватбата на Питър Филипс и Хариет Сперлинг, която се състоя през уикенда в английската област Котсуолдс.

Кейт и принц Уилям присъстваха на церемонията в подкрепа на Филипс, който е син на принцеса Ан и братовчед на престолонаследника. Сватбата събра редица представители на британското кралско семейство и привлече вниманието на медиите не само заради високопоставените гости, но и заради рядката публична поява на хора от миналото на бъдещата кралица.

За случая 44-годишната Кейт Мидълтън избра елегантна рокля от букле на дизайнера Ролан Муре в неутрален бежов цвят, съчетана с шапка и обувки в същата тоналност. Принц Уилям заложи на традиционен официален костюм за дневна церемония.

Сред гостите беше и 47-годишният Рупърт Финч, който пристигна със съпругата си Лейди Наташа Ръфъс Айзъкс. Той също бе облечен в класически официален костюм, докато съпругата му избра рокля със син флорален десен.

Освен принца и принцесата на Уелс, на тържеството присъстваха още сестрата на младоженеца Зара Тиндал и съпругът ѝ Майк Тиндал, крал Чарлз III, кралица Камила и принцеса Ан.

Церемонията се проведе в църквата „Ол Сейнтс“ в село Кембъл. Това е втори брак за Питър Филипс, който се разведе с канадката Отъм Кели през 2021 г. след 12 години брак.

Историята между Кейт Мидълтън и Рупърт Финч датира от 2001 г., когато двамата са студенти в Университета „Сейнт Андрюс“ в Шотландия. Именно там Кейт по-късно се запознава и с принц Уилям.

Според британски медии по времето на прочутото благотворително модно ревю през 2002 г., когато Кейт дефилира с прозрачна рокля и привлича вниманието на младия принц, тя все още е имала отношения с Финч. Изданието Tatler описва Рупърт като „висок, тъмнокос и привлекателен студент по право“, който по това време е сред близките хора в живота на бъдещата принцеса.

Романтичната им връзка бе пресъздадена и в последния сезон на популярния сериал „Короната“ („The Crown“), където ролята на Финч беше изпълнена от актьора Оли Грийн, а Кейт бе изиграна от Мег Белами.

През годините и двамата са избягвали да коментират публично отношенията си. В едно от редките си изказвания по темата Финч заявява: „Това е нещо, за което никога няма да говоря. То е между мен и Кейт и остана далеч в миналото.“

След раздялата си с Финч, Кейт започва връзката си с принц Уилям. Двамата са заедно близо десетилетие, преди да обявят годежа си през октомври 2010 г. Сватбата им на 29 април 2011 г. в Уестминстърското абатство се превърна в едно от най-гледаните телевизионни събития в света. Любопитен детайл е, че сред поканените гости тогава е бил и самият Рупърт Финч.

Днес принцът и принцесата на Уелс са родители на три деца – принц Джордж, принцеса Шарлот и принц Луи. През април тази година двойката отбеляза 15 години от сватбата си със снимка, публикувана в социалните мрежи, на която двамата позират сред природата.

Междувременно Рупърт Финч също е създал собствено семейство. През 2013 г. той сключва брак с Лейди Наташа Ръфъс Айзъкс, а двамата имат три дъщери – Джорджия, Сиена и Индия.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 хехе

    4 0 Отговор
    ти да видиш златотърсачката Кейт избрала принца пред простосмъртния.

    15:16 07.06.2026

  • 3 Евгени от Алфапласт

    2 2 Отговор
    Бе, да питам с кралицата какво става? Оправя ли се вече жената?

    15:17 07.06.2026

  • 4 вЕрвайте ми

    4 0 Отговор
    Човек трябва да започне да излиза с хора от другия пол, които му подхождат по възраст, за да си състави представа на първо място какво иска самият той/тя. Много рядко се случва сполучлив брак с първия човек, с когото започваш да излизаш, просто защото все още нямаш никакъв житейски опит в тази насока и можеш да помислиш някое случайно увлечение за истинска и голяма любов.

    15:29 07.06.2026

  • 5 Грешно

    3 0 Отговор
    Правилното е - Кейт Мидълтън се ИЗблъска с бившия си на кралска сватба!

    15:30 07.06.2026

  • 6 Последния Софиянец

    3 0 Отговор
    Бяха в моя ресторант,нищо не харесаха от манджите ми .

    Коментиран от #9

    15:30 07.06.2026

  • 7 Чичо

    3 0 Отговор
    Този за пръв път го чувам. Аз все си мислех , че принцесата я взеха девствена !

    Коментиран от #8

    15:38 07.06.2026

  • 8 И Я така

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Чичо":

    А тая принцеса излезна дупена!

    15:43 07.06.2026

  • 9 А ти

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Последния Софиянец":

    Накара ли принцесата да мие чиниите?

    15:52 07.06.2026