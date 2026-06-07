Кейт Мидълтън се сблъска с бившия си на кралска сватба (СНИМКИ)

Принцесата на Уелс Кейт Мидълтън и нейният бивш приятел Рупърт Финч се оказаха сред гостите на сватбата на Питър Филипс и Хариет Сперлинг, която се състоя през уикенда в английската област Котсуолдс.

Кейт и принц Уилям присъстваха на церемонията в подкрепа на Филипс, който е син на принцеса Ан и братовчед на престолонаследника. Сватбата събра редица представители на британското кралско семейство и привлече вниманието на медиите не само заради високопоставените гости, но и заради рядката публична поява на хора от миналото на бъдещата кралица.

За случая 44-годишната Кейт Мидълтън избра елегантна рокля от букле на дизайнера Ролан Муре в неутрален бежов цвят, съчетана с шапка и обувки в същата тоналност. Принц Уилям заложи на традиционен официален костюм за дневна церемония.

Prince William behind the wheel as he and The Princess of Wales depart after the wedding ceremony of Peter Phillips and Harriet Sperling 🚗😎



🎥Clip from The Mirror pic.twitter.com/txCvMwpURD — British Royaltea (@BritishRoyaltea) June 6, 2026

Сред гостите беше и 47-годишният Рупърт Финч, който пристигна със съпругата си Лейди Наташа Ръфъс Айзъкс. Той също бе облечен в класически официален костюм, докато съпругата му избра рокля със син флорален десен.

Освен принца и принцесата на Уелс, на тържеството присъстваха още сестрата на младоженеца Зара Тиндал и съпругът ѝ Майк Тиндал, крал Чарлз III, кралица Камила и принцеса Ан.

Церемонията се проведе в църквата „Ол Сейнтс“ в село Кембъл. Това е втори брак за Питър Филипс, който се разведе с канадката Отъм Кели през 2021 г. след 12 години брак.

Историята между Кейт Мидълтън и Рупърт Финч датира от 2001 г., когато двамата са студенти в Университета „Сейнт Андрюс“ в Шотландия. Именно там Кейт по-късно се запознава и с принц Уилям.

Also In attendance at Peter & Harriet Phillips Royal wedding yesterday were Rupert Finch, Catherine's first university boyfriend before she fell in love with Prince William, accompanied by his wife of 13 years, Lady Natasha Rufus Isaac🤗

Some may have noticed that she was… pic.twitter.com/18EwNqOpgA — Canellecitadelle (@Canellelabelle) June 7, 2026

Според британски медии по времето на прочутото благотворително модно ревю през 2002 г., когато Кейт дефилира с прозрачна рокля и привлича вниманието на младия принц, тя все още е имала отношения с Финч. Изданието Tatler описва Рупърт като „висок, тъмнокос и привлекателен студент по право“, който по това време е сред близките хора в живота на бъдещата принцеса.

Романтичната им връзка бе пресъздадена и в последния сезон на популярния сериал „Короната“ („The Crown“), където ролята на Финч беше изпълнена от актьора Оли Грийн, а Кейт бе изиграна от Мег Белами.

През годините и двамата са избягвали да коментират публично отношенията си. В едно от редките си изказвания по темата Финч заявява: „Това е нещо, за което никога няма да говоря. То е между мен и Кейт и остана далеч в миналото.“

Kate Middleton crosses paths with ex-boyfriend at wedding of Princess Anne’s son https://t.co/6bLfg9zZ5O pic.twitter.com/NHIhkqOdxR — New York Post (@nypost) June 7, 2026

След раздялата си с Финч, Кейт започва връзката си с принц Уилям. Двамата са заедно близо десетилетие, преди да обявят годежа си през октомври 2010 г. Сватбата им на 29 април 2011 г. в Уестминстърското абатство се превърна в едно от най-гледаните телевизионни събития в света. Любопитен детайл е, че сред поканените гости тогава е бил и самият Рупърт Финч.

Днес принцът и принцесата на Уелс са родители на три деца – принц Джордж, принцеса Шарлот и принц Луи. През април тази година двойката отбеляза 15 години от сватбата си със снимка, публикувана в социалните мрежи, на която двамата позират сред природата.

Междувременно Рупърт Финч също е създал собствено семейство. През 2013 г. той сключва брак с Лейди Наташа Ръфъс Айзъкс, а двамата имат три дъщери – Джорджия, Сиена и Индия.