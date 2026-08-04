Катар обвини Израел, че забавя изпълнението на мирния план за Газа

Катар, който посредничи в усилията за прекратяване на огъня в Близкия изток, обвини Израел, че забавя изпълнението на мирния план за Газа. Това стана, след като американският президент Доналд Тръмп заяви, че палестинската групировка „Хамас“ се е съгласила да се разоръжи, а израелската армия отказва да се изтегли, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

„За международната общност е ясно кой възпрепятства изпълнението на споразумението“, заяви пред журналисти говорителят на Катарското външно министерство Маджед ал Ансари.

По думите му „цялата отговорност се носи от израелската страна“.

Ансари допълни, че засилването на израелските удари в Газа през последните дни „не е нищо друго, освен опит да се провали изпълнението на плана и да се блокират мирните решения“.