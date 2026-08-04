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Катар обвини Израел, че забавя изпълнението на мирния план за Газа

Катар обвини Израел, че забавя изпълнението на мирния план за Газа

4 Август, 2026 15:21 566 8

  • израел-
  • катар-
  • мирен план-
  • газа

Доха заяви, че израелските военни действия подкопават усилията за прекратяване на огъня, след като Доналд Тръмп обяви, че „Хамас“ е приел да се разоръжи

Катар обвини Израел, че забавя изпълнението на мирния план за Газа - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Катар, който посредничи в усилията за прекратяване на огъня в Близкия изток, обвини Израел, че забавя изпълнението на мирния план за Газа. Това стана, след като американският президент Доналд Тръмп заяви, че палестинската групировка „Хамас“ се е съгласила да се разоръжи, а израелската армия отказва да се изтегли, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

„За международната общност е ясно кой възпрепятства изпълнението на споразумението“, заяви пред журналисти говорителят на Катарското външно министерство Маджед ал Ансари.

По думите му „цялата отговорност се носи от израелската страна“.

Ансари допълни, че засилването на израелските удари в Газа през последните дни „не е нищо друго, освен опит да се провали изпълнението на плана и да се блокират мирните решения“.


Катар
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 СмъртнаУшатия

    5 1 Отговор
    И неговата териториййка

    15:23 04.08.2026

  • 2 Овчар

    4 1 Отговор
    От приказки файда няма трябва да се стреля по тази зла нация ненужна на никой..!

    15:24 04.08.2026

  • 3 ФЕС

    5 1 Отговор
    Както казва проф. Чуков ТЕ са семето на злото.

    15:24 04.08.2026

  • 4 Как става тя

    2 2 Отговор
    Само три КОМЕНТАРА-НО НАПЪЛНО ДОСТАТЪЧНИ

    Коментиран от #6

    15:45 04.08.2026

  • 5 ДУХЪТ ОТ АНКОРИДЖ

    1 2 Отговор
    катар са основните спонсори на ислямския тероризъм.

    15:51 04.08.2026

  • 6 Запознат

    1 2 Отговор

    До коментар #4 от "Как става тя":

    един трол 4 коментара.

    15:53 04.08.2026

  • 7 ЗОРО

    3 0 Отговор
    Арабите докато не зстанат на страната на Иран, Израел ще ги малтретира, защото САЩ са им приятели, но не съвсем, а Израел са им по-приятели! Затова геноцидния Биби казва, Ф35 за Турция няма, няма и за СА, защото САЩ имат споразумение да осигуряват стратегическо надмощие на Израел над страните в Близкия изток!!!

    16:05 04.08.2026

  • 8 проблем

    2 0 Отговор
    Близкия Изток с тези ресурси може да бъде световна перла в икономиката, инвестициите, туризма. Но Израел ликвидира всичко. От създаването си до момента е в непрекъснати войни с всички съседи, намесва американското еврейско лоби, напада и избива мирни жители в други страни. Изобщо, нещо като лъжицата катран в кацата с мед. Непрекъснати кризи, войни, тероризъм, убийства и още какво ли не, единствено заради интересите на Израел. Докато всички останали страни не го разберат и не се обединят, няма да има ред и порядък в региона.

    16:10 04.08.2026