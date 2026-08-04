Настимир Ананиев пред ФАКТИ: Андрей Гюров има огромен шанс за балотаж, но вицепрезидентът ще е ключов (ВИДЕО)

Важно е вече да говорим за президентския вот, защото имаме обявени кандидати. Сега очакваме Андрей Гюров, който трябва да потвърди или не, че ще участва в изборите. Също така трябва да се види кой ще бъде неговият вицепрезидент, защото един вицепрезидент може да добави стойност, но може и да отнеме стойност от една кампания. Не на последно място е важно кой ще го подкрепи – дали ще бъде издигнат от партиите около него, или от инициативен комитет. По-скоро аз залагам на второто. Според мен Гюров ще бъде издигнат от инициативен комитет, за да бъде по-независим от партиите, които се свързват с него, защото те носят тежък багаж като „сглобки“ и други неща. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ Настимир Ананиев, лидер на партия „Волт“.

„Аз съм работил с Даниел Вълчев и смятам, че той не влиза в битки, които не може да спечели. Знам, че има много сериозна подкрепа около него. На 99% съм сигурен, че ще има балотаж. Причината е, че виждаме с какви проценти се печелят изборите. Президентът трябва да бъде избран с 50 процента плюс един глас и това трудно може да стане още на първи тур. Затова големият въпрос е кой кандидат ще стигне до балотажа“, добави гостът.

„Очаквам да има компроматна война на тези президентски избори. При Андрей Гюров тя започна още когато се кандидатира за управител на БНБ – с твърденията за конфликт на интереси и всички останали атаки срещу него. Когато имаш мажоритарна фигура, ако излезе компромат по време на кампанията, тя плаща цялата политическа цена“, каза още Ананиев.

„За мен Андрей Гюров има огромен шанс да стигне до балотаж. Ако се направят съвсем елементарни сметки, най-вероятно ще трябват около 600–650 хиляди гласа. Ако приемем, че „Продължаваме промяната – Демократична България“ го подкрепят и той успее да покаже, че е еманципиран от тях и да изгради по-силен граждански профил, шансовете му са много добри. Важен ще бъде и изборът му на вицепрезидент“, сподели още Ананиев.

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