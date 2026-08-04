Настимир Ананиев пред ФАКТИ: Андрей Гюров има огромен шанс за балотаж, но вицепрезидентът ще е ключов (ВИДЕО)

Важно е вече да говорим за президентския вот, защото имаме обявени кандидати. Сега очакваме Андрей Гюров, който трябва да потвърди или не, че ще участва в изборите. Също така трябва да се види кой ще бъде неговият вицепрезидент, защото един вицепрезидент може да добави стойност, но може и да отнеме стойност от една кампания. Не на последно място е важно кой ще го подкрепи – дали ще бъде издигнат от партиите около него, или от инициативен комитет. По-скоро аз залагам на второто. Според мен Гюров ще бъде издигнат от инициативен комитет, за да бъде по-независим от партиите, които се свързват с него, защото те носят тежък багаж като „сглобки“ и други неща. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ Настимир Ананиев, лидер на партия „Волт“.
„Аз съм работил с Даниел Вълчев и смятам, че той не влиза в битки, които не може да спечели. Знам, че има много сериозна подкрепа около него. На 99% съм сигурен, че ще има балотаж. Причината е, че виждаме с какви проценти се печелят изборите. Президентът трябва да бъде избран с 50 процента плюс един глас и това трудно може да стане още на първи тур. Затова големият въпрос е кой кандидат ще стигне до балотажа“, добави гостът.
„Очаквам да има компроматна война на тези президентски избори. При Андрей Гюров тя започна още когато се кандидатира за управител на БНБ – с твърденията за конфликт на интереси и всички останали атаки срещу него. Когато имаш мажоритарна фигура, ако излезе компромат по време на кампанията, тя плаща цялата политическа цена“, каза още Ананиев.
„За мен Андрей Гюров има огромен шанс да стигне до балотаж. Ако се направят съвсем елементарни сметки, най-вероятно ще трябват около 600–650 хиляди гласа. Ако приемем, че „Продължаваме промяната – Демократична България“ го подкрепят и той успее да покаже, че е еманципиран от тях и да изгради по-силен граждански профил, шансовете му са много добри. Важен ще бъде и изборът му на вицепрезидент“, сподели още Ананиев.
Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Национална координация " Арест на мунчо"
(Видеото е в първия коментар)
Правителството на Радев отстъпва 33% от резултатите от проучванията за нефт и газ в българското черноморско находище "Хан Тервел" на Турция. Това е невероятно предателство спрямо нашите национални интереси и представлява цената за предоговарянето на усклавията по също възмутителното споразумение с "Боташ".
Вместо да направи всичко възможно да осигури суровина за рафинерията в Бургас, Радев отстъпва възможността за вадене на такава суровина на чужда държава... от която после може да се наложи да купуваме това, което си е наше! Явно толкова е и смисълът от забелването на рамото на глупавата ни външна министърка пред бившия шеф на турското разузнаване.
Тази есен и зима ще се наложи не просто да свалим, а да изметем Радев и радевчетата му от България.
Коментиран от #10
15:26 04.08.2026
2 Българин
Коментиран от #24
15:27 04.08.2026
3 Слаб анализ
15:27 04.08.2026
4 хехе
15:28 04.08.2026
5 Поредния
15:30 04.08.2026
6 Хихи
Коментиран от #9
15:32 04.08.2026
7 Хасковски каунь
15:33 04.08.2026
8 Специалист
15:33 04.08.2026
9 Хихи
До коментар #6 от "Хихи":А КАуфланд издигнат Двойката. Христо Стоичков-ДАРА, ще отнесат Йотова,като куцо пиле домат..
15:34 04.08.2026
10 Голям смях
До коментар #1 от "Национална координация " Арест на мунчо"":Бяхте изметени, затова ли ще метете.
15:34 04.08.2026
11 Чума
15:35 04.08.2026
12 Избирателите
15:36 04.08.2026
13 РЕАЛИСТ
15:36 04.08.2026
14 Не става
15:38 04.08.2026
15 Лост
15:40 04.08.2026
16 Циник
15:40 04.08.2026
17 Гост
В коя партия НЕ Е членувал Настимир?
Коментиран от #19
15:41 04.08.2026
18 ДрайвингПлежър
15:42 04.08.2026
19 Лост
До коментар #17 от "Гост":Скоро в партия Ампер.
15:44 04.08.2026
20 Оня под Коня
15:45 04.08.2026
21 българина
15:50 04.08.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Присмехулник
До коментар #2 от "Българин":Как бе? Настимирчо е гениален точно колкото Мирчев. Че му е поизтънял дебелия врат, спор няма, ама човекът е лидер. Лидер е това не лукова глава. На кого и той не знае.
15:55 04.08.2026
25 Хахаха
16:00 04.08.2026
26 Българин
16:01 04.08.2026
27 Само с дето
Смятайте колко е в час Нестимир?!
А Даниел Вълчев е най интелигентният от всички.
16:02 04.08.2026
28 Евраст намазан с лубрикант
16:02 04.08.2026
29 Бай Гюро
Каквито да всички Шарлатани от ППДБ!
НИКОГА НЕ ГЛАСУВАЙТЕ за комунешки издънки!
От малки са зомбирани!
16:05 04.08.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 И този глиган ли пие
16:07 04.08.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Надежди празни оставете
16:12 04.08.2026
34 Павел Пенев
16:21 04.08.2026
35 Абе Настимирчо
16:24 04.08.2026
36 Г€РБ-Н€ОКОМУ$ТИЧ€$КА АНТИБЪЛГАРСКА М.ФИЯ
И МОЖ€ БИ ПО-ДОБР€ ОТ Ч€РВ€НАТА СЛИВНИШКА $ЛИВА -йо то вЪ!
P.S.
В$ИЧ КИ Т€ $А МА$ КА РИ...., ВРЕМЕ Е, КРАЙНО ВРЕМЕ Е ЗА НОВ НАРОДЕН СЪД,
фат ма ка ОСЪДЕН ПРЪВ!
16:25 04.08.2026
37 Хубаво аре
16:25 04.08.2026