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Настимир Ананиев пред ФАКТИ: Андрей Гюров има огромен шанс за балотаж, но вицепрезидентът ще е ключов (ВИДЕО)

Настимир Ананиев пред ФАКТИ: Андрей Гюров има огромен шанс за балотаж, но вицепрезидентът ще е ключов (ВИДЕО)

4 Август, 2026 15:23 952 37

  • настимир ананиев-
  • йотова-
  • гюров-
  • президентски избори-
  • балотаж-
  • продължаваме промяната

Очаквам компроматна война на президентските избори, казва гостът

Настимир Ананиев пред ФАКТИ: Андрей Гюров има огромен шанс за балотаж, но вицепрезидентът ще е ключов (ВИДЕО) - 1
Снимка: Факти.бг
Факти Факти

Важно е вече да говорим за президентския вот, защото имаме обявени кандидати. Сега очакваме Андрей Гюров, който трябва да потвърди или не, че ще участва в изборите. Също така трябва да се види кой ще бъде неговият вицепрезидент, защото един вицепрезидент може да добави стойност, но може и да отнеме стойност от една кампания. Не на последно място е важно кой ще го подкрепи – дали ще бъде издигнат от партиите около него, или от инициативен комитет. По-скоро аз залагам на второто. Според мен Гюров ще бъде издигнат от инициативен комитет, за да бъде по-независим от партиите, които се свързват с него, защото те носят тежък багаж като „сглобки“ и други неща. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ Настимир Ананиев, лидер на партия „Волт“.

„Аз съм работил с Даниел Вълчев и смятам, че той не влиза в битки, които не може да спечели. Знам, че има много сериозна подкрепа около него. На 99% съм сигурен, че ще има балотаж. Причината е, че виждаме с какви проценти се печелят изборите. Президентът трябва да бъде избран с 50 процента плюс един глас и това трудно може да стане още на първи тур. Затова големият въпрос е кой кандидат ще стигне до балотажа“, добави гостът.

„Очаквам да има компроматна война на тези президентски избори. При Андрей Гюров тя започна още когато се кандидатира за управител на БНБ – с твърденията за конфликт на интереси и всички останали атаки срещу него. Когато имаш мажоритарна фигура, ако излезе компромат по време на кампанията, тя плаща цялата политическа цена“, каза още Ананиев.

„За мен Андрей Гюров има огромен шанс да стигне до балотаж. Ако се направят съвсем елементарни сметки, най-вероятно ще трябват около 600–650 хиляди гласа. Ако приемем, че „Продължаваме промяната – Демократична България“ го подкрепят и той успее да покаже, че е еманципиран от тях и да изгради по-силен граждански профил, шансовете му са много добри. Важен ще бъде и изборът му на вицепрезидент“, сподели още Ананиев.

Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Национална координация " Арест на мунчо"

    8 21 Отговор
    РУМЕН РАДЕВ ПРЕДАДЕ БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИЧЕСКА ЗОНА В ЧЕРНО МОРЕ НА ТУРЦИЯ
    (Видеото е в първия коментар)

    Правителството на Радев отстъпва 33% от резултатите от проучванията за нефт и газ в българското черноморско находище "Хан Тервел" на Турция. Това е невероятно предателство спрямо нашите национални интереси и представлява цената за предоговарянето на усклавията по също възмутителното споразумение с "Боташ".

    Вместо да направи всичко възможно да осигури суровина за рафинерията в Бургас, Радев отстъпва възможността за вадене на такава суровина на чужда държава... от която после може да се наложи да купуваме това, което си е наше! Явно толкова е и смисълът от забелването на рамото на глупавата ни външна министърка пред бившия шеф на турското разузнаване.

    Тази есен и зима ще се наложи не просто да свалим, а да изметем Радев и радевчетата му от България.

    Коментиран от #10

    15:26 04.08.2026

  • 2 Българин

    38 3 Отговор
    Това са брътвежите на един още по-отслабнал,слабоумник изхвърлен от хранилката,политически труп.

    Коментиран от #24

    15:27 04.08.2026

  • 3 Слаб анализ

    28 0 Отговор
    Трябва поправителен изпит

    15:27 04.08.2026

  • 4 хехе

    33 0 Отговор
    Поредното тъмночервено отроче като онова с двупръстото чело се изходи.

    15:28 04.08.2026

  • 5 Поредния

    28 0 Отговор
    лумпер който иска да е УМЕН..!

    15:30 04.08.2026

  • 6 Хихи

    33 1 Отговор
    Онани, Онани, Гюров има шанс само ако е витце на Емили Тротинетката

    Коментиран от #9

    15:32 04.08.2026

  • 7 Хасковски каунь

    21 0 Отговор
    80% от инфото тук е непотребен амбалаж, нямащ връзка с действителността

    15:33 04.08.2026

  • 8 Специалист

    24 0 Отговор
    То Нестимирчо ти си гений на политическия анализ. Направо ти си най умния за витце.За вас с Гюров ще гласувам.И целия праид е зад вас

    15:33 04.08.2026

  • 9 Хихи

    16 1 Отговор

    До коментар #6 от "Хихи":

    А КАуфланд издигнат Двойката. Христо Стоичков-ДАРА, ще отнесат Йотова,като куцо пиле домат..

    15:34 04.08.2026

  • 10 Голям смях

    9 2 Отговор

    До коментар #1 от "Национална координация " Арест на мунчо"":

    Бяхте изметени, затова ли ще метете.

    15:34 04.08.2026

  • 11 Чума

    9 0 Отговор
    Трябва да е с име Филиз Бостан, Байрам Бюбюн или нещо подобно! Ние изповядваме европейските ценности! Ако на някой още не му е ясно!?

    15:35 04.08.2026

  • 12 Избирателите

    2 3 Отговор
    Гюро е наш и ние сме Гюрови !

    15:36 04.08.2026

  • 13 РЕАЛИСТ

    20 3 Отговор
    Абе, тия добре ли са, бе? Тази глупава калинка Гюров за президент. Я го вижте, колко струва. Отишъл на бригада в САЩ и там останал. Завършил бил образование там. Как, бе? Кой дава на емигрант, право да учи? После без да има магистратура, завършил бил докторат в Швейцария на немски език. Този не може български да говори, владеел бил на академично ниво английски и немски. И това иска президент да става.

    15:36 04.08.2026

  • 14 Не става

    13 0 Отговор
    Стига сте ни го пробутвали, видяхме как се договаряне зад гърба на институциите в Украйна...

    15:38 04.08.2026

  • 15 Лост

    8 0 Отговор
    Доста "Ако-та"има в анализа му .

    15:40 04.08.2026

  • 16 Циник

    9 0 Отговор
    На Гюров му давам 30% шанс да стигне до балотаж за назначаването на заместник-управител на квартално кафене.

    15:40 04.08.2026

  • 17 Гост

    11 0 Отговор
    въпрос за 100 000 лева:
    В коя партия НЕ Е членувал Настимир?

    Коментиран от #19

    15:41 04.08.2026

  • 18 ДрайвингПлежър

    8 0 Отговор
    Този мръсник, заради който стотици умират по пътищата и днес какво въобще прави по студията и защо му се дава гласност на безумията!

    15:42 04.08.2026

  • 19 Лост

    6 0 Отговор

    До коментар #17 от "Гост":

    Скоро в партия Ампер.

    15:44 04.08.2026

  • 20 Оня под Коня

    6 1 Отговор
    Да покани за вицепрезидент Роската Жел., победата им е в кърпа вързана.... Шегувам се...

    15:45 04.08.2026

  • 21 българина

    4 0 Отговор
    Гюров само ос ра пейзажа, предател..... за какво да се гласуват, за атлантическата гмеж ли? той пръв пусна самолетите? не че йотова ще ги махме! ще има и др кандидатури, надявам се българите да не чакат като БМБ 15 г да му лъснат всичките номера. Нулева търпимост сега

    15:50 04.08.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Присмехулник

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Българин":

    Как бе? Настимирчо е гениален точно колкото Мирчев. Че му е поизтънял дебелия врат, спор няма, ама човекът е лидер. Лидер е това не лукова глава. На кого и той не знае.

    15:55 04.08.2026

  • 25 Хахаха

    2 0 Отговор
    Гюров няма никакъв шанс срещу който и да е било. Би победил само Борисов или Пеевски, иначе магаре да вържеш ще го бие.

    16:00 04.08.2026

  • 26 Българин

    2 0 Отговор
    Никога Гюров президент.Няма шанс.

    16:01 04.08.2026

  • 27 Само с дето

    3 0 Отговор
    Даниел Вълчев вече се отказа!
    Смятайте колко е в час Нестимир?!

    А Даниел Вълчев е най интелигентният от всички.

    16:02 04.08.2026

  • 28 Евраст намазан с лубрикант

    3 1 Отговор
    Цяла ЛГБТ България ще хвърлеме за лама Гюров. Той е наш плюс това е от малцинството на лилавите венци. какъв по-добър перзидент би могла да има щастието да има България?

    16:02 04.08.2026

  • 29 Бай Гюро

    2 0 Отговор
    произлиза от корав селски комунистически род на закоравели партийни секретари, налагали със сила червената диктатура и погубвали човешки съдби!

    Каквито да всички Шарлатани от ППДБ!
    НИКОГА НЕ ГЛАСУВАЙТЕ за комунешки издънки!
    От малки са зомбирани!

    16:05 04.08.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 И този глиган ли пие

    1 0 Отговор
    Оземпик като бияча на доставчици?

    16:07 04.08.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Надежди празни оставете

    0 0 Отговор
    Демократ и президент на територията са орисани да не виреят. Справки-Желев и боянските ливади, Стоянов и Иване кажи си, Плевнелиев и вицето му Попова не си говолеха и не се поглеждаха.Една изкарваха 1 мандат.От другата страна-Пълванов-2 мандата, Радев, на път чрез вицето си да ги направи 2х2.

    16:12 04.08.2026

  • 34 Павел Пенев

    2 0 Отговор
    Гюров няма никакъв шанс, не го заблуждавайте, само ще го дискредитирате,не че има някакъв авторитет. След слугинажа към ЕС и подарените 20 милиона на Украйна и още няколко по малки далавери в услуга на Кокорчо- шанс никакъв.

    16:21 04.08.2026

  • 35 Абе Настимирчо

    2 0 Отговор
    Аз да питам пишлеме само тоя Андрей Гюров, помак, чфут или ром е като теб? А? Или между чфут и ром ?

    16:24 04.08.2026

  • 36 Г€РБ-Н€ОКОМУ$ТИЧ€$КА АНТИБЪЛГАРСКА М.ФИЯ

    1 0 Отговор
    ро$€н ж€лязков Щ€ БЪД€ "избран" ЧР€З БАЛОТАЖ за р€зид€нт!
    И МОЖ€ БИ ПО-ДОБР€ ОТ Ч€РВ€НАТА СЛИВНИШКА $ЛИВА -йо то вЪ!
    P.S.
    В$ИЧ КИ Т€ $А МА$ КА РИ...., ВРЕМЕ Е, КРАЙНО ВРЕМЕ Е ЗА НОВ НАРОДЕН СЪД,
    фат ма ка ОСЪДЕН ПРЪВ!

    16:25 04.08.2026

  • 37 Хубаво аре

    0 0 Отговор
    очакваме и тоя изтърсак Андрей Гюров

    16:25 04.08.2026

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