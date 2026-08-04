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Брадли Купър и Джиджи Хадид са се оженили тайно? (СНИМКИ)

Брадли Купър и Джиджи Хадид са се оженили тайно? (СНИМКИ)

4 Август, 2026 13:31 907 8

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  • пръстени

Двойката се появи с еднакви пръстени

Брадли Купър и Джиджи Хадид са се оженили тайно? (СНИМКИ) - 1
Снимки: ЕРА/БГНЕС
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Американският актьор Брадли Купър и супермоделът Джиджи Хадид предизвикаха слухове, че може тайно да са сключили брак, след като бяха заснети с еднакви пръстени на безименните пръсти на левите си ръце.

51-годишният Брадли Купър и 31-годишната Джиджи Хадид се появиха заедно в Париж, където фотографи ги уловиха да се разхождат и да се държат за ръце. И двамата носеха тънки пръстени, които веднага породиха предположения за годеж или дискретна сватба. Към момента нито двойката, нито техни представители, не са потвърдили важната крачка.

По време на разходката американският модел Джиджи Хадид беше облечена с дънки и бял топ, а актьорът от „Последният ергенски запой“ Брадли Купър избра тениска, спортен панталон и бейзболна шапка. Двамата по-късно бяха забелязани да напускат фитнес зала и да вечерят в парижки ресторант, като пръстените отново се виждаха.

Интересът се засили и заради факта, че само няколко дни по-рано Брадли Купър е бил сниман без въпросния пръстен. Някои спекулират, че двойката е избрала именно романтичния Париж, за да се обвърже по-сериозно.

Брадли Купър и Джиджи Хадид започнаха да бъдат свързвани романтично през октомври 2023 г., след като бяха забелязани на вечеря в Ню Йорк. Двамата рядко коментират личния си живот и предпочитат да не превръщат връзката си в част от публичните си изяви.

В интервю за Vogue през март 2025 г. Джиджи Хадид определи отношенията им като „много романтични и щастливи“. Тя сподели, че двамата се подкрепят професионално и са стигнали до етап, в който ясно разбират какво очакват от една връзка.

По-късно моделът публикува снимка, на която целува Брадли Купър по време на купон за рождения си ден, с което за първи път показа отношенията им толкова открито в социалните мрежи.

И двамата имат деца от предишни връзки. Джиджи Хадид е майка на дъщеря Хай от британския певец Зейн Малик, а Брадли Купър има дъщеря Леа от руския супермодел Ирина Шейк.

Американски медии и преди са съобщавали, че Брадли Купър обмисля брак и семейство с Джиджи Хадид, мнозина в мрежата коментират, че явно времето за това е дошло.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Защо

    4 0 Отговор
    Някой би се оженил тайно?! Срамува се от жена си, или кво?! Всеки мъж трябва да се ожени явно и гордо, и дори да се фука с жената до себе си! И за двамата трябва да бъде красив и незабравим миг, каквото и ще да става после - успех или провал!

    Коментиран от #3

    13:36 04.08.2026

  • 2 а то събке кога се ожени тайно?

    2 1 Отговор
    та не знаем

    13:37 04.08.2026

  • 3 ЗАТОВА

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Защо":

    СЕСТРИТЕ ХАДИД БЯХА В ДОСИЕТАТА ЕПЩАЙН КАТО ЕСКОРТНИЦИ.ТИ БИ ЛИ СЕ ГОРДЯЛ С ТАКАВА ДО ТЕБЕ

    Коментиран от #5

    13:38 04.08.2026

  • 4 Сатана Z

    3 0 Отговор
    Цветножопите афро—американци вместо да са на полето да берат памук днес са в Инстаграм X

    13:41 04.08.2026

  • 5 Ето

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "ЗАТОВА":

    Ти точен отговор!
    Ако бях избрал да се оженя за нея, щях да знам всичко това, но щях да се гордея, защото ще съм намерил в нея нещо, което струва повече от миналото й!
    Всички имаме грехове, но не всички можем да прощаваме!

    Коментиран от #7

    13:44 04.08.2026

  • 6 Израел

    4 0 Отговор
    Тая е арабска циганка

    13:45 04.08.2026

  • 7 БРАВО

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Ето":

    ЩЕШЕ ДА ИМАШ МНОГО БАДЖАНАЦИ ПО ЦЕЛИЯ СВЯТ.ВЗЕМАЙ Я !

    Коментиран от #8

    13:47 04.08.2026

  • 8 Защо?

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "БРАВО":

    Къде съм казал, че я искам?
    Отговора беше хипотетичен!
    Но благодаря, че позволяраш...

    13:51 04.08.2026