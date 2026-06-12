След години в кома: Почина най-голямата дъщеря на краля на Тайланд

Най-голямата дъщеря на краля на Тайланд, принцеса Баджракитиябха (известна като принцеса Пха), почина на 47-годишна възраст, след като прекара три години и половина в кома.
Официалното съобщение беше направено от кралския двор на Тайланд. Състоянието на принцесата се влоши рязко след коремна инфекция, възпаление на дебелото черво, ниско кръвно налягане, сърдечна аритмия и нарушения в съсирването на кръвта. Тя беше хоспитализирана и поставена на животоподдържащи системи през декември 2022 г., след като колабира в парк по време на тренировка на кучетата си поради внезапен сърдечен проблем, предизвикан от микоплазмена бактериална инфекция.
Крал Маха Ваджиралонгкорн (Рама X) нареди организирането на държавно погребение с най-високи кралски почести. Тленните ѝ останки ще бъдат изложени в Големия кралски дворец в Банкок.
Тя беше единственото дете от първия брак на краля и се ползваше с изключително голямо уважение в Тайланд. Принцесата имаше забележителна кариера, след завършване на право и защита на докторска степен в престижния Cornell University в САЩ. Работи като прокурор в Тайланд и беше посланик на страната в Австрия, Словения и Словакия.
Беше посланик на добра воля към ООН, като инициира мащабни реформи за подобряване на условията за жените в затворите (известни на международно ниво като „Правилата от Банкок“).През 2021 г. получи чин генерал и стана началник-щаб на кралската охрана.
Поради своя висок интелект, образование и безупречна репутация, тя беше смятана от много анализатори за потенциален и най-обещаващ наследник на тайландския престол, въпреки традиционното предимство на мъжките наследници. Нейната смърт поставя кралския двор пред сериозна криза около наследяването на трона, тъй като кралят все още не е обявил официален престолонаследник.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Някоя си
09:48 12.06.2026
2 спрете с безсмислените информации
09:49 12.06.2026
3 Пустиня(к)
09:49 12.06.2026
4 Мими Кучева🐕
Коментиран от #7
09:52 12.06.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Евгени от Алфапласт
До коментар #4 от "Мими Кучева🐕":Давай снимките!😍
09:53 12.06.2026
8 Никой
09:58 12.06.2026
9 ГРАД КОЗЛОДУЙ ОРИГИНАЛА
10:31 12.06.2026