Новини
Любопитно »
След години в кома: Почина най-голямата дъщеря на краля на Тайланд

След години в кома: Почина най-голямата дъщеря на краля на Тайланд

12 Юни, 2026 09:45 1 329 9

  • дъщеря-
  • крал-
  • тайланд-
  • принцеса-
  • баджракитиябха

47-годишната принцеса Пха бе сочена като най-вероятен престолонаследник

След години в кома: Почина най-голямата дъщеря на краля на Тайланд - 1
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Най-голямата дъщеря на краля на Тайланд, принцеса Баджракитиябха (известна като принцеса Пха), почина на 47-годишна възраст, след като прекара три години и половина в кома.

Официалното съобщение беше направено от кралския двор на Тайланд. Състоянието на принцесата се влоши рязко след коремна инфекция, възпаление на дебелото черво, ниско кръвно налягане, сърдечна аритмия и нарушения в съсирването на кръвта. Тя беше хоспитализирана и поставена на животоподдържащи системи през декември 2022 г., след като колабира в парк по време на тренировка на кучетата си поради внезапен сърдечен проблем, предизвикан от микоплазмена бактериална инфекция.

Крал Маха Ваджиралонгкорн (Рама X) нареди организирането на държавно погребение с най-високи кралски почести. Тленните ѝ останки ще бъдат изложени в Големия кралски дворец в Банкок.

Тя беше единственото дете от първия брак на краля и се ползваше с изключително голямо уважение в Тайланд. Принцесата имаше забележителна кариера, след завършване на право и защита на докторска степен в престижния Cornell University в САЩ. Работи като прокурор в Тайланд и беше посланик на страната в Австрия, Словения и Словакия.

След години в кома: Почина най-голямата дъщеря на краля на Тайланд

Беше посланик на добра воля към ООН, като инициира мащабни реформи за подобряване на условията за жените в затворите (известни на международно ниво като „Правилата от Банкок“).През 2021 г. получи чин генерал и стана началник-щаб на кралската охрана.

Поради своя висок интелект, образование и безупречна репутация, тя беше смятана от много анализатори за потенциален и най-обещаващ наследник на тайландския престол, въпреки традиционното предимство на мъжките наследници. Нейната смърт поставя кралския двор пред сериозна криза около наследяването на трона, тъй като кралят все още не е обявил официален престолонаследник.


Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Някоя си

    6 0 Отговор
    Дали не е отровена както в средновековието, заради онагледяването на трона?

    09:48 12.06.2026

  • 2 спрете с безсмислените информации

    8 1 Отговор
    Нас това ни интересува защото?! ПИШЕТЕ ЗА БЪЛГАРИ И БЪЛГАРИТЕ, МИССИРКИ ПРОСТИИИ БЕЗХАБЕРНИ ИЛИТЕРАТНИ.

    09:49 12.06.2026

  • 3 Пустиня(к)

    7 0 Отговор
    Дедо Рачо Юздата, и он си отиде завчера. Ма он от цироза. Тва, ако сте забраили, само ви подсещам.

    09:49 12.06.2026

  • 4 Мими Кучева🐕

    5 3 Отговор
    С Пха сме се лизали.💋🤣🥳👍

    Коментиран от #7

    09:52 12.06.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Евгени от Алфапласт

    6 0 Отговор

    До коментар #4 от "Мими Кучева🐕":

    Давай снимките!😍

    09:53 12.06.2026

  • 8 Никой

    2 0 Отговор
    Млад човек е - но защо се напряга.

    09:58 12.06.2026

  • 9 ГРАД КОЗЛОДУЙ ОРИГИНАЛА

    1 2 Отговор
    Дано се оправи жената!

    10:31 12.06.2026