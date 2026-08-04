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Кристина Апългейт бе изписана от болницата след 4-месечен престой

Кристина Апългейт бе изписана от болницата след 4-месечен престой

4 Август, 2026 13:58 734 1

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  • актриса-
  • множествена склероза-
  • болница-
  • хоспитализация

Актрисата се бори с множествена склероза от близо 5 години

Кристина Апългейт бе изписана от болницата след 4-месечен престой - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Американската актриса Кристина Апългейт е изписана от болница след близо четиримесечен престой, съобщават американски медии. 54-годишната звезда от сериала „Мъртъв за мен“ вече се възстановява у дома и според близък до нея източник се чувства добре.

Кристина Апългейт е била приета в лечебно заведение в Лос Анджелис в края на март 2026 г. Причината за продължителната хоспитализация не е обявена. Не е потвърдено и дали тя е свързана с множествената склероза, с която актрисата беше диагностицирана през 2021 г.

Представител на носителката на награда „Еми“ отказа да разкрие подробности за лечението ѝ, като посочи единствено, че Кристина Апългейт има дълга история на сложни здравословни проблеми, за които винаги е говорила открито.

Няколко дни след съобщенията за хоспитализацията актрисата благодари на почитателите си за подкрепата. „Здравословните проблеми са постоянна част от живота ми, но съм силна жена и всеки ден ставам по-силна и се чувствам по-добре“, написа Кристина Апългейт в Instagram. Тя добави, че временно се оттегля, за да се съсредоточи върху възстановяването си.

По време на престоя ѝ в болницата актьорът Дейвид Фаустино, който играеше нейния брат Бъд Бънди в комедийния сериал „Женени с деца“, разказа, че поддържа редовен контакт с бившата си екранна партньорка.

По думите му борбата с множествената склероза е тежък удар за Кристина Апългейт, но тя продължава да се справя с характерното си сухо чувство за хумор. Дейвид Фаустино уточни, че я посещава, пише ѝ и често проверява как се чувства.

Двамата участваха в „Женени с деца“ от 1987 до 1997 г. Ролята на Кели Бънди превърна Кристина Апългейт в една от най-разпознаваемите телевизионни актриси на своето поколение. По-късно тя се снима във филмите „Най-сладкото нещо“ и „Палави мамчета“, както и в сериала „Мъртъв за мен“.

Кристина Апългейт многократно е разказвала за физическите и емоционалните последици от множествената склероза. През август 2025 г. актрисата беше приета в болница с тежка бъбречна инфекция, разпространила се и към двата бъбрека. Тогава тя описа силна болка и лечение с венозни антибиотици.

В началото на 2026 г. Кристина Апългейт призна, че прекарва голяма част от времето си в леглото. Въпреки това тя продължава да води 15-годишната си дъщеря Сейди на училище, определяйки тези кратки пътувания като едни от най-ценните им моменти заедно.


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  • 1 Мъж

    0 0 Отговор
    Ще се изплуюя в живота на каЪрите по най долния начин , амин! 🤭🥳

    14:03 04.08.2026