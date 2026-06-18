Посрещат с триумфална арка Първа българска армия в София, но страната ни се оказва победена във Втората световна война

На 17 юни 1945 г. Първа българска армия е посрещната тържественото в София. Това бележи края на нейния победен боен път във Втората световна война. Събитието е организирано с мащабна военна церемония, всенародни тържества и силен емоционален заряд за столицата.
Представителните армейски части пристигат на Централна гара в София. Оттам те започват своя марш в колони по посока към Лъвов мост. Специално за събитието е издигната внушителна 15-метрова триумфална арка, разположена по пътя на войниците. На нея е изписан посрещащият надпис: „Добре дошли, победители!“.
Шествието продължава до площада пред патриаршеската катедрала Храм-паметник „Свети Александър Невски“. Там е отслужен официален молебен в памет на загиналите български воини по време на боевете в Югославия, Унгария и Австрия. Провежда се голям митинг, последван от официален военен парад. Начело на дефилиращата колона застават генералите – командири на корпуси и дивизии, водили армията по фронтовете.
Войските са предвождани от командира на Първа българска армия – генерал-лейтенант Владимир Стойчев.
Бойните действия за българската армия завършват официално около 15 май 1945 г. в района на австрийския град Фьолкермаркт и Алпите. Там българските части установяват контакт с Осма британска армия, след като разбиват остатъците от оказващите съпротива германски и хърватски войски.
Със завръщането си в София и последвалия парад започва и официалният процес по демобилизация на състава на Първа българска армия, който приключва окончателно в края на декември 1945 г.
Българската армия дава общо около 12 500 убити и над 30 000 ранени по време на участието си във Втората световна война. По-голямата част от тези загуби са понесени през заключителния етап на войната
В боевете в Македония, Сърбия и Косово през едента на 1944 г. загиват близо 4 800 български войници, а над 14 000 са ранени. В мащабните боеве в Унгария (Дравската операция) и Австрия в началото на 1945 г. Първа българска армия губи около 6 900 души, а ранените са близо 18 000.
Според Парижкия мирен договор от 10 февруари 1947 г., България излиза от войната като победена страна, но за разлика от предишни национални катастрофи, запазва границите си от 1 януари 1941 г. Това позволява на държавата да запази Южна Добруджа, която е върната по силата на Крайовската спогодба.
Наложени са общи репарации в размер на $70 милиона – $45 милиона за Гърция и $25 милиона за Югославия. Те трябва да се изплатят в стоки и суровини в рамките на 8 години, което натоварва тежко българската икономика.
България не успява да получи излаз на Егейско море, а съседните страни Гърция и Югославия предявяват неуспешни териториални претенции към български земи.
Българската армия е сведена до 65 хил. души. Забранено е притежаването на модерни оръжия (като подводници и бомбардировачи), както и изграждането на военни укрепления по границата с Гърция.
Договорът регламентира оттеглянето на съветските войски, но страната окончателно е оставена в съветската сфера на влияние, което предопределя нейното бъдеще в Източния блок. Въпреки военните клаузи на договора, те на практика не се прилагат заради настъпилата Студена война.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 сега всичко се повтаря
08:45 18.06.2026
2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #5, #6
08:47 18.06.2026
3 Маймунархия
Коментиран от #9
08:47 18.06.2026
4 честен ционист
08:48 18.06.2026
5 Леопардите от Конго
До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Не си добре май? Едно валерианче вземи поне.
08:49 18.06.2026
6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":И ИМ ПОМОГНА САЩ...Англия...с освен лендлиза и още 4 фронта-Тихи океан забравяте
08:50 18.06.2026
7 Вале-каро
Коментиран от #11, #12
08:50 18.06.2026
8 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
08:52 18.06.2026
9 от 37 години
До коментар #3 от "Маймунархия":отново сме третирани като загубили война без да сме воювали
08:53 18.06.2026
10 Софето
Коментиран от #13
08:54 18.06.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Утре
До коментар #7 от "Вале-каро":Защото СССР на са разрешили да се вземе от територията на България. Гърция е претендирала за преместване на границата с около 100км на север. Югославия също е имала териториални претенции. Но сега не е коректно политически да се каже това.
09:00 18.06.2026
13 Утре
До коментар #10 от "Софето":Ако не беше Сталин, нито Добруджа, нито Македония, нито Родопите щеше да имаш. Съюзник на Германия сме и сме загубили войната. Единствено включване на армията ни във войната срещу Германия, след септември 1944 е спасило България. Чърчил е искал да ни разпарчетоса.
Коментиран от #17
09:06 18.06.2026
14 Факт
Коментиран от #24
09:09 18.06.2026
15 Факт
09:10 18.06.2026
16 националист коко
09:13 18.06.2026
17 Факт
До коментар #13 от "Утре":На датата 16 декември 1941 година, Сталин отправя директно предложение на британския външен министър Идън за откъсване на Югоизточния район, заедно с Бургас от територията на България и предоставянето му на Турция.
В доводите си за новите граници на следвоенна Европа, Сталин отбелязва: "Турция като компенсация за спазвания от нея неутралитет, може да получи населения с турци регион на България на юг от Бургас и може би някакви територии в Сирия. Отнемането от България на Бургаския регион, ще бъде наказание за поведението на България по време на войната. България в някаква степен трябва да пострада териториално и на границата си с Югославия".
09:15 18.06.2026
18 коко
09:15 18.06.2026
19 Еми няма как
09:18 18.06.2026
20 Утре
09:18 18.06.2026
21 България
Това не се разбира добре.
09:35 18.06.2026
22 Съседите
Реакцията на съседите е напълно обяснима.
09:37 18.06.2026
23 Участието
България е съюзник на фашистка Германия и Италия по време на войната, чак до 5 септември 1944, когато се предава доброволно на настъпващите руски военни формирования.
09:41 18.06.2026
24 РЕАЛИСТ
До коментар #14 от "Факт":Я пак? България влиза във Втората Световна, когато обявява война на САЩ и Великобритания през 1941г. Затова е третирана , като победена и Великобритания иска да прави отново клъц клъц на български територии. Де факто Сталин ни спасява.
09:46 18.06.2026
25 Ягуар
09:48 18.06.2026
26 Дааа
Коментиран от #32
09:53 18.06.2026
27 дядото
09:56 18.06.2026
28 Наблюдател
09:57 18.06.2026
29 Хасковски каунь
10:00 18.06.2026
30 Лъжци
10:01 18.06.2026
31 ?????
Уф.
А може ли малко по-подробно що границата не е на 18 км. от Асеновград и що Пампорово сега не е гръцки курорт?
Или тая истина е неудобна? А?
10:04 18.06.2026
32 Хасковски каунь
До коментар #26 от "Дааа":С удоволствие ти турнах +.
10:05 18.06.2026