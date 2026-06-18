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Посрещат с триумфална арка Първа българска армия в София, но страната ни се оказва победена във Втората световна война

Посрещат с триумфална арка Първа българска армия в София, но страната ни се оказва победена във Втората световна война

18 Юни, 2026 08:38, обновена 18 Юни, 2026 08:42 792 32

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  • посрещане

За разлика от предишни национални катастрофи, страната ни запазва границите си от 1 януари 1941 г.

Посрещат с триумфална арка Първа българска армия в София, но страната ни се оказва победена във Втората световна война - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

На 17 юни 1945 г. Първа българска армия е посрещната тържественото в София. Това бележи края на нейния победен боен път във Втората световна война. Събитието е организирано с мащабна военна церемония, всенародни тържества и силен емоционален заряд за столицата.

Представителните армейски части пристигат на Централна гара в София. Оттам те започват своя марш в колони по посока към Лъвов мост. Специално за събитието е издигната внушителна 15-метрова триумфална арка, разположена по пътя на войниците. На нея е изписан посрещащият надпис: „Добре дошли, победители!“.

Шествието продължава до площада пред патриаршеската катедрала Храм-паметник „Свети Александър Невски“. Там е отслужен официален молебен в памет на загиналите български воини по време на боевете в Югославия, Унгария и Австрия. Провежда се голям митинг, последван от официален военен парад. Начело на дефилиращата колона застават генералите – командири на корпуси и дивизии, водили армията по фронтовете.

Войските са предвождани от командира на Първа българска армия – генерал-лейтенант Владимир Стойчев.

Посрещат с триумфална арка Първа българска армия в София, но страната ни се оказва победена във Втората световна война
Снимка: YouTube

Бойните действия за българската армия завършват официално около 15 май 1945 г. в района на австрийския град Фьолкермаркт и Алпите. Там българските части установяват контакт с Осма британска армия, след като разбиват остатъците от оказващите съпротива германски и хърватски войски.

Със завръщането си в София и последвалия парад започва и официалният процес по демобилизация на състава на Първа българска армия, който приключва окончателно в края на декември 1945 г.

Българската армия дава общо около 12 500 убити и над 30 000 ранени по време на участието си във Втората световна война. По-голямата част от тези загуби са понесени през заключителния етап на войната

В боевете в Македония, Сърбия и Косово през едента на 1944 г. загиват близо 4 800 български войници, а над 14 000 са ранени. В мащабните боеве в Унгария (Дравската операция) и Австрия в началото на 1945 г. Първа българска армия губи около 6 900 души, а ранените са близо 18 000.

Според Парижкия мирен договор от 10 февруари 1947 г., България излиза от войната като победена страна, но за разлика от предишни национални катастрофи, запазва границите си от 1 януари 1941 г. Това позволява на държавата да запази Южна Добруджа, която е върната по силата на Крайовската спогодба.

Наложени са общи репарации в размер на $70 милиона – $45 милиона за Гърция и $25 милиона за Югославия. Те трябва да се изплатят в стоки и суровини в рамките на 8 години, което натоварва тежко българската икономика.

България не успява да получи излаз на Егейско море, а съседните страни Гърция и Югославия предявяват неуспешни териториални претенции към български земи.

Българската армия е сведена до 65 хил. души. Забранено е притежаването на модерни оръжия (като подводници и бомбардировачи), както и изграждането на военни укрепления по границата с Гърция.

Договорът регламентира оттеглянето на съветските войски, но страната окончателно е оставена в съветската сфера на влияние, което предопределя нейното бъдеще в Източния блок. Въпреки военните клаузи на договора, те на практика не се прилагат заради настъпилата Студена война.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 сега всичко се повтаря

    9 3 Отговор
    заради продажни политици

    08:45 18.06.2026

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 5 Отговор
    а.. копейзаж..за 3 седмици колко наСССРРРРраскса територия взе РАЙХа? колкото10 фРАНЦИИ?

    Коментиран от #5, #6

    08:47 18.06.2026

  • 3 Маймунархия

    5 2 Отговор
    Е как може хем армията да не е воювала никъде, хем страната да е победена?

    Коментиран от #9

    08:47 18.06.2026

  • 4 честен ционист

    12 1 Отговор
    3 са страните загубили и двете Световни войни - Германия, Унгария и България.

    08:48 18.06.2026

  • 5 Леопардите от Конго

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Не си добре май? Едно валерианче вземи поне.

    08:49 18.06.2026

  • 6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 7 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    И ИМ ПОМОГНА САЩ...Англия...с освен лендлиза и още 4 фронта-Тихи океан забравяте

    08:50 18.06.2026

  • 7 Вале-каро

    9 0 Отговор
    Много интересно.Поради какви причини запазва границите си?Обяснете!

    Коментиран от #11, #12

    08:50 18.06.2026

  • 8 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    9 1 Отговор
    Днес много прилича на "вчера"! Пак сме на страната на Германия и САЩ и заради това пак ще плащаме репарации някой ден.

    08:52 18.06.2026

  • 9 от 37 години

    9 0 Отговор

    До коментар #3 от "Маймунархия":

    отново сме третирани като загубили война без да сме воювали

    08:53 18.06.2026

  • 10 Софето

    1 11 Отговор
    Конника без глава, продажника Стойчев и Маринов. Жалки отрепки, Добруджа ни я връща хитлер, а по заповед на Сталин се изтегляме от Македония.

    Коментиран от #13

    08:54 18.06.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Утре

    10 1 Отговор

    До коментар #7 от "Вале-каро":

    Защото СССР на са разрешили да се вземе от територията на България. Гърция е претендирала за преместване на границата с около 100км на север. Югославия също е имала териториални претенции. Но сега не е коректно политически да се каже това.

    09:00 18.06.2026

  • 13 Утре

    15 1 Отговор

    До коментар #10 от "Софето":

    Ако не беше Сталин, нито Добруджа, нито Македония, нито Родопите щеше да имаш. Съюзник на Германия сме и сме загубили войната. Единствено включване на армията ни във войната срещу Германия, след септември 1944 е спасило България. Чърчил е искал да ни разпарчетоса.

    Коментиран от #17

    09:06 18.06.2026

  • 14 Факт

    1 4 Отговор
    СССР обявява война на България на 5 септември 1944 г. Това стратегическо действие превръща страната в победена във Втората световна война и я поставя в пълна политическа и териториална зависимост от съветските интереси.

    Коментиран от #24

    09:09 18.06.2026

  • 15 Факт

    1 4 Отговор
    Съветският ултиматум: На 5 септември 1944 г. СССР връчва нота, с която скъсва дипломатическите отношения с Царство България и обявява война.Окупация: На 8 срещу 9 септември съветските войски навлизат в България. На 9 септември е извършен преврат, който довежда до смяна на властта, а страната подписва примирие със СССР на 28 октомври 1944 г.Парадоксът на съюзника: Въпреки че след 9 септември българската армия участва във войната срещу Нацистка Германия, Съюзническата контролна комисия (където СССР доминира) третира България като победена държава.Мирният договор: С Парижкия мирен договор от 10 февруари 1947 г. България официално получава статут на победена страна, което води до репарации и сериозни геополитически ограничения.

    09:10 18.06.2026

  • 16 националист коко

    2 2 Отговор
    Искам Беломорието и Македонияяяяяяяя!я!

    09:13 18.06.2026

  • 17 Факт

    4 4 Отговор

    До коментар #13 от "Утре":

    На датата 16 декември 1941 година, Сталин отправя директно предложение на британския външен министър Идън за откъсване на Югоизточния район, заедно с Бургас от територията на България и предоставянето му на Турция.

    В доводите си за новите граници на следвоенна Европа, Сталин отбелязва: "Турция като компенсация за спазвания от нея неутралитет, може да получи населения с турци регион на България на юг от Бургас и може би някакви територии в Сирия. Отнемането от България на Бургаския регион, ще бъде наказание за поведението на България по време на войната. България в някаква степен трябва да пострада териториално и на границата си с Югославия".

    09:15 18.06.2026

  • 18 коко

    2 2 Отговор
    Сталин е запазил България защото му е трябвала за трамплин към Босфора.

    09:15 18.06.2026

  • 19 Еми няма как

    5 0 Отговор
    да си в Оста и на края и да си печеливш

    09:18 18.06.2026

  • 20 Утре

    6 0 Отговор
    Гръцката делегация настоява за така наречените "стратегически корекции" на границата, които да обхванат Южна България и Родопите.Исканията на Атина включват откъсване на българска територия, за да може новата граница да минава в близост до градовете Пловдив и Хасково.Гръцки дипломати дори стигат до крайни тези, че за да се гарантира сигурността на Балканите, българското население трябва да бъде локализирано само в естествените му граници между река Дунав и Стара планина.Всички тези териториални претенции са отхвърлени. След намесата и на съветския външен министър Вячеслав Молотов, е решено границите да останат непроменени спрямо преди Втората световна война.

    09:18 18.06.2026

  • 21 България

    0 1 Отговор
    не участва в заключителния етап на войната по собствено желание. Съгласно условията на примирието от 1944г българската армия преминава под командването на съюзниците и се задължава да участва в бойни действия. Т.е. като победена страна, нейната армия не е на подчинение на българските власти, а на съюзното командване на обединените държави.
    Това не се разбира добре.

    09:35 18.06.2026

  • 22 Съседите

    3 0 Отговор
    на България се отнасят подозрително към нея предвид на агресивните действия на поредица български правителства от балканската, Първата световна и Втората световна война.
    Реакцията на съседите е напълно обяснима.

    09:37 18.06.2026

  • 23 Участието

    2 1 Отговор
    вие войната на страната на Русия, САЩ и Обединеното кралство е било наложено на българските власти, по силата на условията на примирието. То не е резултат на осъзнат държавнически акт на българските институции.
    България е съюзник на фашистка Германия и Италия по време на войната, чак до 5 септември 1944, когато се предава доброволно на настъпващите руски военни формирования.

    09:41 18.06.2026

  • 24 РЕАЛИСТ

    4 0 Отговор

    До коментар #14 от "Факт":

    Я пак? България влиза във Втората Световна, когато обявява война на САЩ и Великобритания през 1941г. Затова е третирана , като победена и Великобритания иска да прави отново клъц клъц на български територии. Де факто Сталин ни спасява.

    09:46 18.06.2026

  • 25 Ягуар

    4 0 Отговор
    Добре, че Румънците се оказаха по-глупави от нас и тръгнаха да воюват със СССР, иначе щяхме да видим Южна Добруджа през крив макарон! За пореден път през ВСВ ни спасява българската армия, която воюва редом със съветската армия! Иначе, 3-та национална катастрофа, причинена ни от кобургите щеше да е с опустошителни последици!

    09:48 18.06.2026

  • 26 Дааа

    4 0 Отговор
    Радвайте се, че Сталин ни спаси от разпарчетосване и червената армия влезе в България! Иначе, англичани, гърци , сърби и турци се готвеха да ни направят на парчета! Единственото, за което можем да съжаляваме, че Сталин не позволи избиването на кобургите! А, просто ги изгонихме, а тия се върнаха след 60 години и пак почнаха да ни крадат и да ни разпродават, както дядо им фердинанд.

    Коментиран от #32

    09:53 18.06.2026

  • 27 дядото

    1 0 Отговор
    победена е благодарение на германския цар,на безумията на коленичилите пред хитлер политици.и в последните години сме на път отново да потретим грешките от миналото

    09:56 18.06.2026

  • 28 Наблюдател

    0 0 Отговор
    Сред победените, защото сме държава втора категория. Една Франция се съпротивлява по-малко от месец, при това се бият основно англичаните, французите се крият при жените си, после 4 години обслужва германците, марионетното правителство във Виши си е съюзник на Хитлер, френски есесовци защитават Райхстага, обаче са сред победителите.

    09:57 18.06.2026

  • 29 Хасковски каунь

    0 0 Отговор
    А знаете ли що не орязаха територията?

    10:00 18.06.2026

  • 30 Лъжци

    0 1 Отговор
    Манипулираща статия. Русофилска. България не е трябвало да участва в т. нар. от комунистите Отечествена война. Без полза загиват и биват ранени хиляди българи. Сталин дава тази част от Беломорието, за която никоя Велика сила не ни е оспорвала на Гърция, защото се е надявал да превземе Гърция след войната. Затова хрантутим 360 хилядна съветска армия още 3 години след това. Затова разпалва и Гражданска война в Гърция. Никой не ни е искал Южна Добруджа, защото се знае, че е българска.Другото са русофилски и комунистически дезинформации и фалшифициране на истината. Затова и Гърция не развиваше Беломорска Тракия до края на 70-те.

    10:01 18.06.2026

  • 31 ?????

    0 0 Отговор
    "съседните страни Гърция и Югославия предявяват неуспешни териториални претенции към български земи"
    Уф.
    А може ли малко по-подробно що границата не е на 18 км. от Асеновград и що Пампорово сега не е гръцки курорт?
    Или тая истина е неудобна? А?

    10:04 18.06.2026

  • 32 Хасковски каунь

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Дааа":

    С удоволствие ти турнах +.

    10:05 18.06.2026