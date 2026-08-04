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Николай Василковски се потроши при нелеп инцидент (СНИМКА)

Николай Василковски се потроши при нелеп инцидент (СНИМКА)

4 Август, 2026 12:31 762 4

  • николай василковски-
  • синоптик-
  • контузия-
  • инцидент-
  • падане

Синоптикът разказа за случката в профила си в мрежата

Николай Василковски се потроши при нелеп инцидент (СНИМКА) - 1
Снимка: Facebook
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Абсурден, но и неприятен инцидент застигна синоптика на Нова телевизия Николай Василковски, който с типичната си доза самоирония разказа за случката, белязала здравето му за следващите седмици.

Макар да е обиколил планините из цяла България и да се е разхождал по интригуващи места из света, Ники Василковски се е контузил по най-нелепия начин – при слизане от трамвай в столицата.

„Паднах от трамвай! Да, без майтап! Нелепа история. Обиколил съм всички планини в България, за да се пречукам като куче на слизане от трамвай 11“, сподели той в социалните мрежи.

Към разказа си метеорологът публикува и снимка от ядрено-магнитен резонанс, на която ясно се вижда пострадалото му ляво коляно, което е поело основния удар при падането, пояснява Василковски.

Десетки коментари под снимката му пожелават бързо възстановяване, а той им благодари от сърце.


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    2 1 Отговор
    Тоя е 50 кила с мокри дрехи носи S или M детска номерация.

    12:34 04.08.2026

  • 2 Сила

    7 1 Отговор
    И Тиквата така навремето , падна от спалнята и скъса минискус ....после" операция " и след три дена пак тичаше по баирите с шофьорчето на Мето и некъв дъртак дето беше поредния министър на здравеопазването ...

    12:36 04.08.2026

  • 3 смотан си

    1 1 Отговор
    Амиии-

    12:36 04.08.2026

  • 4 Гове о 😯

    1 0 Отговор
    Паднал ама не от трамвай а докато е обслужвал някого урално

    12:52 04.08.2026