Николай Василковски се потроши при нелеп инцидент (СНИМКА)

Овен

Телец

Близнаци

Рак

Лъв

Дева

Везни

Скорпион

Стрелец

Козирог

Водолей

Риби

Риби (20.02 - 20.03) Въображението ще бъде Вашият най-добър съветник, когато трябва да намерите нестандартно решение. Ще усещате по-лесно настроенията на околните и ще знаете кога е по-добре да говорите и кога просто да изслушате. Малък жест на внимание ще бъде оценен повече, отколкото предполагате. Доверете се на естествения ход на събитията, без да бързате. Вечерните часове ще Ви изпълнят с чувство на спокойствие и вътрешна лекота.

Водолей (21.01 - 19.02) Неочаквана възможност може да привлече вниманието Ви още в началото на деня. Любопитството ще Ви насърчи да разгледате нова идея или различен подход към позната ситуация. Общуването с хора, които мислят нестандартно, ще бъде особено вдъхновяващо. Не се страхувайте да направите първата крачка към промяна. Последните мигове на деня ще оставят приятно чувство на свобода и вдъхновение.

Козирог (23.12 - 20.01) Организираността ще Ви помогне да се справите успешно с всички важни задачи. Ще умеете да разпределяте силите си разумно и да избягвате ненужното напрежение. Някой може да оцени усилията Ви по-скоро, отколкото очаквате. Оставете си време и за кратка почивка, за да възстановите енергията си. Спокойната вечер ще Ви донесе чувство на увереност и вътрешен баланс.

Стрелец (23.11 - 22.12) Погледът Ви към бъдещето ще остане изпълнен с оптимизъм, дори ако се наложи да преодолеете дребни препятствия. Ново предложение или интересна идея могат да разпалят желанието Ви за развитие. Добре е да дадете шанс и на мнения, различни от Вашето. Смелостта и здравият разум ще вървят ръка за ръка. Денят постепенно ще отстъпи място на приятно спокойствие.

Скорпион (24.10 - 22.11) Събитията ще Ви подтикнат да се доверите повече на натрупания си опит. Ще разполагате с достатъчно време, за да прецените всяка ситуация спокойно и обективно. Възможно е да откриете решение на въпрос, който доскоро е изглеждал неясен. Не се притеснявайте да направите малка промяна в плановете си. Към края на деня ще почувствате повече сигурност в избора си.

Везни (24.09 - 23.10) Желанието да намирате общ език с околните ще бъде най-голямото Ви предимство. Дори по-напрегнатите разговори могат да завършат с добро разбирателство, ако проявите търпение. Един мил жест ще остави трайно впечатление у близък човек. Не подценявайте силата на искрената усмивка. Вечерта ще бъде подходяща за приятни срещи и споделени мигове.

Дева (24.08 - 23.09) Умението да забелязвате важните подробности ще Ви помогне да избегнете излишни затруднения. Ще внесете ред във всичко, с което се заемете, без това да изисква прекалено големи усилия. Ако някой поиска мнението Ви, ще успеете да дадете ценен и навременен съвет. Позволете си кратка почивка между ангажиментите. Ще изпратите деня със спокойствие и увереност.

Лъв (24.07 - 23.08) Творческият Ви заряд ще бъде особено силен и ще Ви подтикне да покажете най-доброто от себе си. Възможно е да получите признание или добра оценка за положените усилия. Не позволявайте на дребни недоразумения да отклонят вниманието Ви от важните цели. Уверените, но премерени действия ще Ви донесат най-добрите резултати. Финалът на деня ще премине с приятно чувство на удовлетворение.

Рак (22.06 - 23.07) Домът или семейството ще изискват малко повече внимание от обикновено. Искрен разговор може да внесе яснота по въпрос, който е оставал на заден план. Не е изключено някой да разчита именно на Вашата подкрепа и разбиране. Запазете спокойствие, ако мненията се разминават. Вечерните мигове ще създадат усещане за близост и душевен уют.

Близнаци (22.05 - 21.06) Динамиката около Вас ще създаде повече възможности за интересни срещи и полезен обмен на идеи. Ще успявате бързо да се ориентирате в променящите се обстоятелства. Ако възникне спор, заложете на спокойния тон вместо на прибързаната реакция. Добре обмисленото решение ще се окаже по-ценно от импулсивния избор. Последните часове на деня ще Ви заредят с ново вдъхновение.

Телец (21.04 - 21.05) Постоянството ще бъде най-силното Ви предимство през този вторник. Дори ако нещо не се развие според първоначалните очаквания, ще намерите практичен начин да продължите. Добре е да не позволявате на чуждо настроение да влияе на собственото Ви спокойствие. Един малък успех ще Ви мотивира да продължите със същото темпо. Ще завършите деня с чувство на удовлетворение от постигнатото.