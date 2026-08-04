Николай Василковски се потроши при нелеп инцидент (СНИМКА)

Абсурден, но и неприятен инцидент застигна синоптика на Нова телевизия Николай Василковски, който с типичната си доза самоирония разказа за случката, белязала здравето му за следващите седмици.
Макар да е обиколил планините из цяла България и да се е разхождал по интригуващи места из света, Ники Василковски се е контузил по най-нелепия начин – при слизане от трамвай в столицата.
„Паднах от трамвай! Да, без майтап! Нелепа история. Обиколил съм всички планини в България, за да се пречукам като куче на слизане от трамвай 11“, сподели той в социалните мрежи.
Към разказа си метеорологът публикува и снимка от ядрено-магнитен резонанс, на която ясно се вижда пострадалото му ляво коляно, което е поело основния удар при падането, пояснява Василковски.
Десетки коментари под снимката му пожелават бързо възстановяване, а той им благодари от сърце.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Лост
12:34 04.08.2026
2 Сила
12:36 04.08.2026
3 смотан си
12:36 04.08.2026
4 Гове о 😯
12:52 04.08.2026