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Маколи Кълкин отново се готви да изиграе култовия Кевин Маккалистър в продължение на "Сам вкъщи"

Маколи Кълкин отново се готви да изиграе култовия Кевин Маккалистър в продължение на "Сам вкъщи"

29 Юли, 2026 17:01 537 2

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Преговорите за дългоочакваното продължение са в ранен етап

Маколи Кълкин отново се готви да изиграе култовия Кевин Маккалистър в продължение на "Сам вкъщи" - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Американският актьор Маколи Кълкин е провел разговори с ръководители на Walt Disney Studios за възможно продължение на хитовата поредица „Сам вкъщи“, съобщи журналистът Матю Белони в подкаста си The Town.

По думите на Белони 45-годишният Маколи Кълкин е посетил студиото на Disney в Бърбанк, Калифорния, където са били обсъдени творчески идеи за възраждане на популярния коледен франчайз. Източници, запознати с проекта, определят предложената концепция като обещаваща, но към момента филмът не е официално одобрен.

Според журналиста Disney има сериозен интерес към завръщането на актьора в ролята на Кевин Маккалистър. Студиото дори било готово да подкрепи друг личен проект на Маколи Кълкин, при условие че той участва и в нова продукция от поредицата „Сам вкъщи“.

Маколи Кълкин представи своя идея за продължение още през ноември 2025 г. по време на събитие, посветено на 35-годишнината на оригиналния филм. Актьорът заяви, че би изиграл отново Кевин Маккалистър само при достатъчно силен сценарий.

В предложената история Кевин е разведен или овдовял баща, който прекарва твърде много време в работа и пренебрегва сина си. Детето го заключва извън семейния дом и поставя капани, за да му попречи да влезе. Така познатата ситуация от оригиналните филми се обръща и този път самият Кевин трябва да преодолее препятствията.

Според Маколи Кълкин къщата може да служи и като метафора за нарушената връзка между бащата и сина му.

Маколи Кълкин се превърна в световна звезда с „Сам вкъщи“, излязъл през 1990 г. В комедията той си партнира с Джо Пеши, Даниъл Стърн, Катрин О’Хара, Джон Хърд и Джон Канди.

Американският актьор се завърна като Кевин Маккалистър в „Сам вкъщи 2: Изгубен в Ню Йорк“ през 1992 г., но не участва в следващите четири продукции от франчайза. Последният филм, Home Sweet Home Alone, беше пуснат през 2021 г.

В първите две части се появява и братът на Маколи Кълкин, актьорът Кийрън Кълкин, в ролята на братовчеда Фулър. Засега няма информация дали той би участвал в евентуалното продължение.

Disney и представители на Маколи Кълкин не са потвърдили официално преговорите. Проектът остава на ранен етап и все още няма обявени сценарист, режисьор или дата за начало на снимките.


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