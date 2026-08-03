Продуцент осъди Нетфликс за 105 милиона долара заради откраднат филм с Никълъс Кейдж

Продуцентът и сценарист Саймън Афрам заведе дело за най-малко 105 млн. долара срещу Netflix, след като носител с неиздадения шпионски трилър „Fortitude“, в който главната роля изпълнява актьорът Никълъс Кейдж, е бил откраднат от офис на стрийминг компанията в Холивуд.

Според иска, внесен във федерален съд в Калифорния, на 15 юни в централата на Netflix е било доставено некриптирано копие на филма във формат DCP, предназначен за прожекции в киносалон. Ръководители на компанията гледали продукцията на следващия ден като част от разговорите за евентуално придобиване на разпространителските ѝ права. Девет дни по-късно екипът на „Fortitude“ бил уведомен, че няколко твърди диска са изчезнали от служебни бюра, включително носителят с филма.

Саймън Афрам твърди, че кражбата е застрашила инвестицията му от над 45 млн. долара и е нанесла сериозни щети върху възможностите за продажба и международно разпространение на продукцията. Според него рискът копието да се появи в пиратски сайтове може да отблъсне потенциални купувачи и да обезцени филма още преди официалната му премиера.

Netflix отхвърля претенциите и заявява, че не носи риска за материал, предаден без стандартните за индустрията мерки за защита. Компанията посочва, че не притежава правата върху „Fortitude“, но е започнала вътрешно разследване и е предложила наблюдение на известни пиратски платформи за евентуално нерегламентирано разпространение.

Никълъс Кейдж играе шпионина Душко Попов

„Fortitude“ е вдъхновен от реални събития от Втората световна война и проследява дейността на тайни агенти, участвали в сложни операции за заблуда на нацисткото командване.

Никълъс Кейдж изпълнява ролята на югославския двоен агент и плейбой Душко Попов, за когото се смята, че е сред прототипите на Джеймс Бонд. Филмът е режисиран от Саймън Уест, работил с Кейдж и по екшъна „Въздушен конвой“.

В звездния актьорски състав влизат още носителят на „Оскар“ Бен Кингсли, актьорът Рон Пърлман, Майкъл Шийн, Матю Гуд, Лукас Хаас, Алис Ийв, Ед Скрейн, Пол Андерсън и Жорди Моля. В съдебните документи продукцията е описана като комбинация между стилистиката на „Бандата на Оушън“ и военната атмосфера на „Гадни копилета“.

Проектът е разработван в продължение на седем години. На по-ранен етап режисьорът Мартин Скорсезе и актьорът Леонардо ди Каприо са били свързвани с възможна негова версия, но в крайна сметка се оформя екипът на Никълъс Кейдж и Саймън Уест.

Продажбата на филма продължава

Саймън Афрам изчислява претендираните щети въз основа на бюджета, предварителния интерес от студиа и разпространители, реакциите от тестови прожекции и потенциалните приходи от международна премиера. Според продуцента филм с бюджет от 45 млн. долара трябва да реализира поне около 112,5 млн. долара приходи, за да достигне приблизителната си точка на рентабилност.

Netflix оспорва тази оценка и обвинява адвокатите на Афрам, че първоначално са поискали 165 млн. долара, вместо да съдействат добросъвестно на разследването. От компанията твърдят още, че останалите изчезнали дискове не са съдържали други продукции.

Въпреки съдебния спор световните права за „Fortitude“ все още се предлагат на потенциални купувачи. Саймън Афрам заяви, че филмът принадлежи не само на него, но и на актьорите и останалите професионалисти, работили по проекта, чиито изпълнения според него заслужават да достигнат до публиката.

Към момента няма информация копието на „Fortitude“ да е било разпространено незаконно, а съдът все още не се е произнесъл по обвиненията срещу Netflix.