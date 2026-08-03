Харисън Форд е звездата след 80 г. с най-стегната фигура, изпревари Силвестър Сталоун

Американският актьор Харисън Форд беше поставен начело в подбор на австралийското издание Men’s Health, посветен на знаменитостите над 80 години, които продължават да впечатляват със своята физическа форма и активен начин на живот.

84-годишната звезда от филмовите поредици „Индиана Джоунс“ и „Междузвездни войни“ изпреварва актьорите Силвестър Сталоун и Ърни Хъдсън. В списъка са включени още фронтменът на „Ролинг Стоунс“ Мик Джагър и бившият член на „Бийтълс“ Пол Маккартни. Изданието разглежда не толкова външността им, колкото тренировките, хранителните навици и постоянството, които им позволяват да останат активни на сцена и пред камерата.

Харисън Форд, който навърши 84 години на 13 юли 2026 г., продължава редовно да кара велосипед и да играе тенис. Актьорът работи от десетилетия с треньора Джеймс Милнс, като основната цел на заниманията им е предотвратяването на травми, а не изграждането на мускули заради външния вид.

Филмовата звезда предпочита движение на открито пред продължителни тренировки във фитнес зала. Харисън Форд е споделял още, че е преминал към хранене, основано основно на риба и зеленчуци, след като е ограничил месото.

Второто място е за 80-годишния американски актьор Силвестър Сталоун, чиято кариера е неразривно свързана с физически натоварващите образи на Роки Балбоа и Джон Рамбо. Макар да признава, че тренировките стават по-трудни с възрастта, Силвестър Сталоун продължава да се занимава със силови упражнения и да поддържа дисциплиниран хранителен режим.

Трети е Ърни Хъдсън, познат като Уинстън Зедмор от „Ловци на духове“. На 80 години актьорът тренира няколко пъти седмично и изпълнява упражнения със собствено тегло дори когато пътува. Сред основните елементи в режима му са лицевите опори, силовите тренировки и редовното движение през целия ден.

Сред отличените е и 83-годишният британски певец Мик Джагър, известен с изключително енергичните си сценични изпълнения. Фронтменът на „Ролинг Стоунс“ от години съчетава кардио упражнения, танци, бягане и тренировки за баланс, за да издържа на натоварването по време на продължителните концерти на групата.

Пол Маккартни също остава активен музикант на 84 години. Бившият член на „Бийтълс“ включва в режима си йога, разтягане и кардио упражнения, като продължава да изнася концерти с продължителност от няколко часа. Британският певец е известен и като дългогодишен вегетарианец.

Подборът на Men’s Health Australia показва обща черта между петимата знаменитости: нито един от тях не разчита на краткотрайни режими. Формата им е резултат от десетилетия движение, адаптирани тренировки и постоянство, съобразено с възрастта и натрупаните травми.

Междувременно друга британска анкета постави бившия футболист Дейвид Бекъм начело сред най-стилните известни мъже на 2026 г. Проучването, поръчано от превозвача National Express сред 2000 души, нареди след него актьора Идрис Елба и певеца Хари Стайлс. Респондентите посочват класическите костюми и умението на Дейвид Бекъм да съчетава спортен и елегантен стил като част от трайното му влияние върху мъжката мода.