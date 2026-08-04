Ариана Гранде проговори за оттеглянето си след края на турнето (ВИДЕО)

Американската певица и актриса Ариана Гранде лично коментира предстоящото си оттегляне от публичния живот, след като неин представител обяви, че звездата ще си вземе почивка след края на турнето Eternal Sunshine.

По време на първия от трите си концерта в зала United Center в Чикаго носителката на награди „Грами“ спря шоуто, за да се обърне директно към своите почитатели. Решението ѝ съвпадна с новината, че Ариана Гранде се отказва от планираното си участие в лондонската постановка на мюзикъла „Sunday in the Park With George“ от Стивън Сондхайм.

„Понякога, когато се появи история, която не идва директно от мен, нещата могат малко да бъдат преувеличени. Затова исках тази вечер да говоря направо с почитателите си, защото ви обичам толкова много“, заяви Ариана Гранде от сцената.

This just feels like such a goodbye I’m really not doing well pic.twitter.com/WGHhE3c3TJ — TheGrandeTop10 ꕤ (@TheGrandeTop10) August 3, 2026

Певицата подчерта, че решението ѝ не е взето внезапно и не е реакция на последните коментари в медиите и социалните мрежи.

„Съобщението, направено вчера, не беше реактивно или импулсивно. Това е нещо, което бях решила и планирала тихо още преди много време. Решението е взето обмислено и от позиция на сила“, каза изпълнителката.

Ариана Гранде отхвърли и опасенията на феновете, че негативните реакции около външния ѝ вид са я принудили да се оттегли.

„Чух, че почитателите ми се тревожат, че негативността разваля всичко за мен, но трябва да кажа, че това е възможно най-далеч от истината. Честно казано, не става дума за това“, заяви певицата.

Тя допълни, че поставянето на лични граници и нуждата от почивка не намаляват значението на турнето за нея.

„Да, трябва да се поставят граници. Понякога хората имат нужда от почивка. И същевременно това може да бъде и ще продължи да бъде най-великото преживяване в професионалния и творческия ми живот“, каза Ариана Гранде.

Звездата определи турнето Eternal Sunshine като „най-лечебното, красиво, поправящо, великолепно и специално преживяване“ в живота си. Тя заяви още, че външният шум няма да промени връзката ѝ с публиката.

„Независимо какъв шум съществува навън, нищо никога няма да може да изкриви моята реалност или да бъде по-истинско за мен от любовта, която споделяме. Останалото не е мой товар, затова не го нося“, каза певицата.

Представител на Ариана Гранде съобщи ден по-рано, че след финала на турнето изпълнителката ще „се отдръпне от публичността“. По думите му тя иска да завърши концертната обиколка „здрава и щастлива“, след което да си вземе заслужена почивка от публични изяви и професионални ангажименти, които я поставят под непрекъснат обществен контрол.

Ариана Гранде се отказа и от главната роля в планираното за 2027 г. възраждане на „Sunday in the Park With George“ в лондонския Barbican Centre, където трябваше да си партнира с актьора Джонатан Бейли. Продуцентите заявиха, че подкрепят решението ѝ и че постановката ще продължи с нов актьорски състав.

Новината идва дни след излизането на осмия студиен албум на Ариана Гранде, „Petal“, и едноименния видеоклип, който предизвика нова вълна от коментари за външността на певицата. Албумът беше издаден на 31 юли 2026 г.

Турнето Eternal Sunshine приключва на 1 септември 2026 г. в лондонската зала O2 Arena. Засега Ариана Гранде не е уточнила колко дълго ще продължи почивката ѝ и кога планира да се върне към публични изяви.