Новини
Любопитно »
Ариана Гранде проговори за оттеглянето си след края на турнето (ВИДЕО)

Ариана Гранде проговори за оттеглянето си след края на турнето (ВИДЕО)

4 Август, 2026 15:58 727 7

  • ариана гранде-
  • певица-
  • обясни-
  • оттегляне-
  • турне-
  • концерт

Турнето на певицата и актриса приключва на 1 септември, след което тя смята да изчезне от публичното пространство

Ариана Гранде проговори за оттеглянето си след края на турнето (ВИДЕО) - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Американската певица и актриса Ариана Гранде лично коментира предстоящото си оттегляне от публичния живот, след като неин представител обяви, че звездата ще си вземе почивка след края на турнето Eternal Sunshine.

По време на първия от трите си концерта в зала United Center в Чикаго носителката на награди „Грами“ спря шоуто, за да се обърне директно към своите почитатели. Решението ѝ съвпадна с новината, че Ариана Гранде се отказва от планираното си участие в лондонската постановка на мюзикъла „Sunday in the Park With George“ от Стивън Сондхайм.

„Понякога, когато се появи история, която не идва директно от мен, нещата могат малко да бъдат преувеличени. Затова исках тази вечер да говоря направо с почитателите си, защото ви обичам толкова много“, заяви Ариана Гранде от сцената.

Певицата подчерта, че решението ѝ не е взето внезапно и не е реакция на последните коментари в медиите и социалните мрежи.

„Съобщението, направено вчера, не беше реактивно или импулсивно. Това е нещо, което бях решила и планирала тихо още преди много време. Решението е взето обмислено и от позиция на сила“, каза изпълнителката.

Ариана Гранде отхвърли и опасенията на феновете, че негативните реакции около външния ѝ вид са я принудили да се оттегли.

„Чух, че почитателите ми се тревожат, че негативността разваля всичко за мен, но трябва да кажа, че това е възможно най-далеч от истината. Честно казано, не става дума за това“, заяви певицата.

Тя допълни, че поставянето на лични граници и нуждата от почивка не намаляват значението на турнето за нея.

„Да, трябва да се поставят граници. Понякога хората имат нужда от почивка. И същевременно това може да бъде и ще продължи да бъде най-великото преживяване в професионалния и творческия ми живот“, каза Ариана Гранде.

Звездата определи турнето Eternal Sunshine като „най-лечебното, красиво, поправящо, великолепно и специално преживяване“ в живота си. Тя заяви още, че външният шум няма да промени връзката ѝ с публиката.

„Независимо какъв шум съществува навън, нищо никога няма да може да изкриви моята реалност или да бъде по-истинско за мен от любовта, която споделяме. Останалото не е мой товар, затова не го нося“, каза певицата.

Представител на Ариана Гранде съобщи ден по-рано, че след финала на турнето изпълнителката ще „се отдръпне от публичността“. По думите му тя иска да завърши концертната обиколка „здрава и щастлива“, след което да си вземе заслужена почивка от публични изяви и професионални ангажименти, които я поставят под непрекъснат обществен контрол.

Ариана Гранде се отказа и от главната роля в планираното за 2027 г. възраждане на „Sunday in the Park With George“ в лондонския Barbican Centre, където трябваше да си партнира с актьора Джонатан Бейли. Продуцентите заявиха, че подкрепят решението ѝ и че постановката ще продължи с нов актьорски състав.

Новината идва дни след излизането на осмия студиен албум на Ариана Гранде, „Petal“, и едноименния видеоклип, който предизвика нова вълна от коментари за външността на певицата. Албумът беше издаден на 31 юли 2026 г.

Турнето Eternal Sunshine приключва на 1 септември 2026 г. в лондонската зала O2 Arena. Засега Ариана Гранде не е уточнила колко дълго ще продължи почивката ѝ и кога планира да се върне към публични изяви.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лопата Орешник

    10 0 Отговор
    Беше симпатично момиче! В момента е доста нелицеприятна! Незнам какво се е объркало! Така или иначе изглежда, че има нужда от почивка! Обаче това с оттеглянето си е чист маркетинг! Ще огладнее и ще се завърне надявайки се на фурор!!

    16:03 04.08.2026

  • 2 Запознат

    5 2 Отговор
    Хората са казали , кой нема у главата има у краката 🤣🤣🤣🤣🤭🥳

    Коментиран от #3

    16:09 04.08.2026

  • 3 Счетоводителския амазон

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "Запознат":

    А ако мога да надуам кавала? 🥳🤭🤣

    16:18 04.08.2026

  • 4 Ко речи?

    2 3 Отговор
    А много туране ли е паднало на това турне?

    16:35 04.08.2026

  • 5 Мнение

    2 0 Отговор
    Напълно разбираемо решение. Постоянният обществен интерес и натиск могат да бъдат изтощителни. Независимо дали човек е световна звезда или не, нуждата от почивка и лични граници е нормална. Ако се върне, добре. Ако реши да остане извън светлините на прожекторите по-дълго, това също е нейно право.

    17:31 04.08.2026

  • 6 Истината

    2 0 Отговор
    Дано хората най-накрая разберат, че известните личности не са обществена собственост. Всеки ден някой обсъжда как изглеждат, какво казват и как живеят. Нормално е в един момент човек да поиска просто тишина.

    17:32 04.08.2026

  • 7 Психическо изтощение

    1 0 Отговор
    Най-ценното нещо, което човек може да си позволи, е спокойствието. Ако успехът идва с цената на психическото изтощение, почивката е разумен избор.

    17:33 04.08.2026