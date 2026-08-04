"Руският Амазон" в пламъци: Коя е Татяна Ким - господарката на Wildberries

Геополитическият конфликт между Русия и Украйна неочаквано се пренесе на нов фронт – този на онлайн търговията и логистиката. Руският еквивалент на Amazon, технологичният гигант Wildberries, се превърна в основна мишена на украинските въоръжени сили. В началото на август 2026 г. масирани удари с безпилотни апарати засегнаха ключови складови бази на компанията в Тверска, Ленинградска и Московска област, парализирайки търговските вериги. На заден план остава драматичната съдба на жената, изградила тази империя от нулата – Татяна Ким (известна доскоро с фамилията на бившия си съпруг като Бакалчук).

Коя е Татяна Ким: От учителка по английски до милиардер със 7 деца

Възходът на Татяна Ким е една от най-забележителните бизнес истории в Източна Европа. Родена през 1975 г. в семейството на съветски корейци, тя завършва педагогически институт и започва кариерата си като обикновен преподавател по английски език.

През 2004 г., докато е в майчинство с първото си дете, тя решава да потърси допълнителни доходи. Започва да препродава дрехи от германски каталози, като първоначално съхранява стоката в собствения си апартамент в Москва. Така се ражда Wildberries (в превод: "Диви плодове"). С подкрепата на съпруга си Владислав Бакалчук – ИТ специалист, бизнесът се разраства с главоломни темпове. Към 2019 г. тя официално се превръща във втората жена милиардер в историята на Русия, а впоследствие оглавява класацията като най-богатата дама в страната, отглеждайки паралелно седем деца.

Империята се раздира от гангстерски войни и разводи

През последните години блясъкът около Wildberries бе засенчен от ожесточени вътрешни и корпоративни конфликти. През 2024 г. решението на Татяна да обедини компанията с оператора на външна реклама Russ предизвика яростната съпротива на съпруга ѝ Владислав, който обяви сливането за „рейдърско поглъщане“ и потърси съдействие от чеченския лидер Рамзан Кадиров. Конфликтът ескалира до истинска гангстерска война в стила на 90-те години, когато въоръжен отряд от чеченци се опита да щурмува централния офис на компанията в Москва, оставяйки двама убити и седмина ранени.

В края на 2025 г. московски съд сложи край на личната драма, като финализира развода на съпрузите и уреди подялбата на имуществото в полза на Татяна, която официално си върна моминската фамилия Ким.

Wildberries като военна цел: Защо Украйна атакува складовете?

През лятото на 2026 г. Киев официално пренасочи фокуса на своите атаки от петролните рафинерии към логистичните хъбове на Wildberries. Причината е стратегическа: платформата контролира огромен дял от вътрешния пазар на дребно в Русия, като през изминалата година е обработила стоки на стойност близо 3% от брутния вътрешен продукт (БВП) на страната.

Украинското разузнаване твърди, че огромните логистични бази се използват от Москва за съхранение и разпределение на компоненти за военната индустрия, включително части за дронове и навигационно оборудване. Освен това доскоро на сайта на Wildberries е съществувал специализиран раздел „Всичко за СВО“ (Специалната военна операция), където са се продавали тактически материали и бронежилетки.

Милиарди долари загуби и спешна помощ от Кремъл

Равносметката от последните въздушни удари е катастрофална за руския пазар. Компанията е изгубила най-малко 17% до 20% от общия си складов капацитет на територията на Руската федерация. Оценките на руските икономически издания показват, че щетите за независимите търговци, които продават през платформата, вече приближават астрономическата сума от 280 милиарда рубли (около 3,5 милиарда долара). Засегнати са и други големи вериги като „Лента“ и X5 Group, които спешно преструктурират логистиката си към по-малки регионални обекти.

Поради реалната опасност от парализа на доставките, правителството в Москва обмисля безпрецедентен спасителен пакет. Той включва:

Едногодишен гратисен период за изплащане на банкови заеми от засегнатите търговци;

Субсидирани кредити за оборотен капитал и временни данъчни ваканции;

Предоставяне на държавни логистични бази, управлявани от „Руска поща“.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков потвърди, че властта е в постоянен контакт с ръководството на компанията. Самата Wildberries обаче вече прехвърли тежестта на финансовите загуби от форсмажорни обстоятелства директно върху крайните продавачи.

Битката за Wildberries вече не е просто семеен или корпоративен спор за милиарди, а ключов елемент от икономическата война, която изпитва до краен предел устойчивостта на руския тил.